Ancianos mueren tras vacunarse en Noruega, ¿se esperaba? 1:43

(CNN) — Funcionarios de salud en California advirtieron a proveedores médicos de todo el estado que no administren dosis de un lote de la vacuna de Moderna contra el coronavirus mientras investigan posibles reacciones alérgicas graves ocurridas la semana pasada en varias personas que recibieron inyecciones en una clínica de vacunación comunitaria.

Del 5 al 12 de enero, se distribuyeron más de 330.000 dosis del lote a 287 proveedores en todo el estado. Es posible que ya se hayan administrado decenas de miles de dosis, pero se desconoce la cantidad de dosis no utilizadas, según Darrel Ng, portavoz del Departamento de Salud Pública de California (CDPH).

El CDPH dijo el domingo que menos de 10 personas en una clínica en San Diego que recibieron la vacuna contra el covid-19 de ese el lote requirieron atención médica durante un lapso de 24 horas. El estado dijo que no tenía conocimiento de nadie en ninguno de los otros 286 sitios que tuviera reacciones alérgicas similares después de recibir la vacuna del lote.

El departamento de salud de California dijo que recomendó pausar todo el lote, y señaló que no hay dosis de reemplazo inmediatas además de las que ya se habían ordenado.

«Por precaución, y reconociendo también el suministro extremadamente limitado de vacunas, recomendamos que los proveedores utilicen otro inventario de vacunas disponible», dijo en el comunicado la Dra. Erica Pan, epidemióloga estatal de California.

publicidad

LEE: Noruega investiga la muerte de 23 pacientes adultos mayores frágiles vacunados contra el covid-19

Moderna le dijo a CNN: «La compañía está cooperando plenamente (con el Departamento de Salud Pública de California) en la investigación de estos eventos adversos informados. De acuerdo con la declaración del CDPH, en este momento Moderna no tiene conocimiento de eventos adversos comparables de otros centros de vacunación que pueden han administrado vacunas del mismo lote».

El Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia, dijo que históricamente no existen lotes malos de vacunas.

«La FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU.) es generalmente tan buena para asegurarse de que no haya variación de un lote a otro que uno no tiene problemas con los llamados lotes críticos», dijo.

Los funcionarios de salud estatales no proporcionaron detalles sobre los síntomas asociados con las reacciones alérgicas, pero proporcionaron un enlace a un sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) sobre la anafilaxia, una reacción alérgica grave, que puede ocurrir después de obtener una vacuna contra el covid-19.

Los síntomas de la anafilaxia pueden incluir dificultad para respirar, presión arterial baja, latidos cardíacos rápidos, mareos y desmayos. Los CDC consideran que una reacción alérgica a la vacuna de covid-19 es grave si la persona necesita ser tratada con epinefrina o debe ir al hospital.

Offit, uno de los principales expertos en vacunas de EE.UU. que es miembro del comité asesor de vacunas de la FDA, dijo que la decisión de California de retener las dosis de la vacuna conlleva sus propios riesgos, especialmente porque las reacciones alérgicas pueden ser monitoreadas y tratadas y, en este caso, ocurrieron en un solo lugar.

«Habrá personas que no recibirán esta vacuna o no recibirán su segunda dosis de la vacuna, lo que los pone en riesgo en una situación en la que tenemos un virus que se está propagando rápidamente en el país», dijo Offit. «Probablemente habrá otras aproximadamente 100.000 personas que mueran en los próximos meses, y entre esas personas podrían estar las que no recibirán esta vacuna debido a, entre comillas, ‘mucha precaución'».

Treinta mil dosis del lote fueron retiradas del suministro del condado de San Diego, según el condado. El lunes, el condado de Santa Clara dijo en un comunicado que se habían asignado 21.800 dosis del lote al condado y que no se había administrado ninguna de las dosis.

Los funcionarios de California reconocieron que el riesgo de una reacción adversa grave a la vacuna es pequeño, y señalaron que, si bien existen menos datos para la vacuna de Moderna, solo aproximadamente 1 de cada 100.000 personas experimentan anafilaxia con la vacuna similar de Pfizer.

«Lo que pasa con la anafilaxia es que, aunque da miedo verla, se identifica fácilmente, se identifica rápidamente y se trata fácilmente con epinefrina», dijo Offit. «No veo cómo sacar esto del mercado es algo conservador o tener mucha cautela. Creo que todo lo que hace es poner a la gente en riesgo innecesariamente».

Se supone que los sitios de vacunación monitorean a las personas para detectar efectos secundarios 15 minutos después de haber sido vacunadas. Los sitios también deben tener los medios para tratar a una persona por una reacción alérgica, si es necesario.

LEE: Las vacunas chinas contra el covid-19 generan dudas, pero muchos países siguen apostando a ellas

«Ninguno de los otros lugares que la usaron tuvo un problema. Era solo un lugar. Así que hagan un examen cuidadoso de lo que estaba sucediendo en ese lugar», agregó Offit.

Los funcionarios dijeron que está en curso una investigación de los CDC, la FDA, Moderna y el estado.

«No estamos diciendo que las tiren a la basura. No estamos diciendo que nunca las den», dijo Ng a CNN el lunes, y señaló que el estado espera tener una actualización esta semana.