Con el 1-20-21 comienza en EE.UU. una serie de fechas palíndromo

(CNN) — Los próximos diez días seguramente serán históricos, y no es solo por el cambio de mando en Estados Unidos.

El miércoles marca el comienzo de una gran cantidad de fechas de palíndromo, que son fechas que se pueden leer de la misma manera hacia adelante y hacia atrás.

Durante 10 días consecutivos, desde el 20/1/21 al 29/1/21, las fechas se reflejan, (según el sistema usado en EE.UU. para señalar la fecha). Y, según el Farmers ‘Almanac, este es la primera toma de posesión en número palíndromo, y el siguiente será en 1000 años el 20 de enero de 3021.

A finales de este año habrá más fechas de palíndromo, comenzando con el 1/12/21 y hasta el 12/9/21.

Para aquellos que usan el formato DD / MM / YY, como en el Reino Unido (y algunos países de Latinoamérica), no habrá tal diversión palíndroma.

Pero en 100 años, tendremos otra fecha que será una palíndroma en todos los formatos: 12/12/2121.

Los palíndromos también pueden ser frases, y en inglés hay ejemplos como «rats live on no evil star», «never odd or even» y «a man, a plan, a canal, Panama». La frase “A Toyota’s a Toyota” puede continuar como un palíndromo para siempre, como “A Toyota’s a Toyota’s a Toyota…».

Palíndromo proviene de las palabras griegas «palin», que significa «de nuevo, atrás» y «dromos», que significa «correr», según Dictionary.com. Un palíndromo, entonces, es una palabra o frase que corre sobre sí misma.

Emma Reynolds contribuyó a este informe.