(CNN)– El presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, han lanzado una lista de reproducción para mantener tu celebración en casa en sintonía con el tema «America United» de la inminente toma de posesión.

Las 46 canciones presentan a artistas de todo el espectro de la música para honrar al 46º presidente en prestar juramento para el cargo.

La lista de reproducción es parte del impulso del Comité de Toma de Posesión Presidencial para brindar oportunidades para que los estadounidenses participen en la toma de posesión desde casa ya que la pandemia de covid-19 los obligó a reducir los eventos tradicionales, como el desfile.

«Durante un año tumultuoso que ha mantenido alejados a tantos seres queridos, la música ha sido un vehículo constante que nos ha mantenido conectados. Ya seas un alma del country, un entusiasta del jazz, un fan del hip hop, una persona de música clásica o simplemente amas el rock and roll de antaño, la música aclara, inspira, une y sana», dijo Tony Allen, director ejecutivo del Comité de Toma de Posesión Presidencial.

Puedes escuchar la lista de reproducción en los servicios de transmisión Spotify, Apple Music, Tidal y Amazon Music. También hay una mezcla especial de la lista de reproducción en SoundCloud.

Are you planning your #Inauguration2021 at-home watch party?

Well let us take one thing off your plate — @DJDNice and @TheRaedio came up with the perfect playlist for you to dance the night away as we ring in our new leaders. 💃🏼🕺https://t.co/QSKjH4uemj pic.twitter.com/OqqKK88NkI

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 15, 2021