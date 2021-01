Líderes latinoamericanos reaccionan a la toma de posesión de Joe Biden

(CNN Español) — Después de cuatro años de la política Primero EE.UU. de la administración Trump, el presidente Joe Biden envió un mensaje claro a otras naciones en su discurso de toma de posesión.



“El mundo nos está mirando, vigilándonos hoy. Así que aquí está mi mensaje para quienes están más allá de nuestras fronteras: Estados Unidos ha sido probado y hemos salido más fuertes por ello. Repararemos nuestras alianzas y nos comprometeremos con el mundo una vez más. No para enfrentar los desafíos de ayer, sino los desafíos de hoy y mañana», dijo Biden.

“Y lideraremos, no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Seremos un socio fuerte y confiable para la paz, el progreso y la seguridad”.

Algunos líderes latinoamericanos reaccionaron tras la toma de juramento de Biden:

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, escribió:

«Hoy @JoeBiden asume el cargo como el 46º presidente de los Estados Unidos. Su administración tendrá la misión de sanar el alma del país y fortalecer la amistad cívica. El compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos no reconoce fronteras. Le deseo lo mejor al presidente Biden. »

