(CNN Español) – Como todos los viernes, el doctor Elmer Huerta responde las preguntas de la audiencia de nuestro podcast, “Coronavirus: Realidad vs. ficción”.

En este episodio, aclaramos dudas adicionales sobre el contagio de coronavirus, sobre la mascarillas y la vacuna. También hablamos de uno de las secuelas comunes entre quienes sufrieron la enfermedad: la pérdida del olfato.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre el contagio de coronavirus y secuelas

@drhuerta buenas, ¿si estas en contacto de vez en cuando cercano y llevas dos mascarillas fp2 hay riesgo de contagio? Doy clases y en algún momento tengo que acercarme. Mil gracias publicidad — Teresa Sarrias (@SarriasTeresa) January 20, 2021

Hola, Teresa. Si tú usas dos mascarillas FFP2 (que son equivalentes a las N95), creo que la posibilidad de contagio es poca.

Sin embargo, si pudieras abrir las ventanas de la habitación podría ayudar.

Dr @drhuerta podría dar mayores alcances sobre esta situación, por favor. Recuerdo que el año pasado, usted mencionó que el riesgo de contagio en las piscinas era muy bajo.

Muchas gracias. https://t.co/4aluVz0Mz1 — Dragonite (@GranDragonite) January 20, 2021

Hola, Dragonite. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos consideran que el contagio en una piscina es muy poco probable.

Eso debido a que no se ha comprobado que la enfermedad se contagie por la vía oral.

Obviamente, si en la piscina hay mucha gente, eso sí aumentará la probabilidad de un contagio a través de los aerosoles que las personas emiten al hablar o gritar.

Doctor, ¿es verdad que una persona puede presentar síntomas de covid al día siguiente de su exposición con un caso positivo? — Alma (@GallardoAlmita) January 20, 2021

Alma, el periodo de incubación de covid-19 es de 2 a 14 días.

Es muy poco probable que una persona presente síntomas al día siguiente de contagiarse.

Buenas noches, yo quisiera preguntarle porque aun seguimos dando positivos mi esposo y yo desde el mes de julio hasta el dia de hoy, en la.prueba del hisopo ds negativo pero https://t.co/Ne9S4mPbzx.prueba de la sangre en los dos reactivos dan positivos — Miriam 8a (@Miriam8a4) January 20, 2021

Hola, Miriam. Claro que sí, eso es normal.

Recuerda que la prueba en la sangre detecta los anticuerpos que se han producido a causa de la infección, los cuales pueden durar varios meses después de haberla pasado.

@drhuerta Buena tarde tuve COVID 19 perdí el sentido del olfato por 7 días y lo recuperé, como que me hubiera hecho reset al sentido del olfato es normal ? Saludos desde Guatemala. — LuisEnriqueHernandez (@lehg29) January 19, 2021

Hola, Luis. Como lo vimos en el episodio del 12 de enero, el tiempo promedio de recuperación del olfato es de 3 semanas y 95% lo hace a los seis meses.

Es posible que lo que te pasó haya sido algo normal para ti.

Dudas sobre la vacuna contra el covid-19

@drhuerta aquí en Mexico ya están poniendo la vacuna de covid de Pfizer a personal de la primera línea pero tienen síntomas y al hacerse la prueba están saliendo positivos, es por la vacuna o es porque ya se contagiaron porque solo les han puesto la primera dosis, es muy raro no? — Benito Cruz Giles (@bcruz7029) January 21, 2021

Buena pregunta, Benito. Es probable, como ha sucedido ya, que coincida que una persona se vacune cuando esté ya infectada y que -debido a que la protección de la vacuna demora algunas semanas- desarrolle la enfermedad algunos días después.

Al respecto, te cuento que en Israel, el 17% de los 1.090 pacientes hospitalizados graves con covid-19 había recibido la primera dosis de la vacuna antes de ser admitido en el hospital, lo cual resalta la importancia de recibir la segunda dosis de la vacuna para obtener una protección completa.

@drhuerta soy de los que estamos en la prueba, UNMSM, no se si es placebo o vacuna, si me vacuno y ya fui vacunado en el grupo pero lo lo sé, tendrá consecuencias?, — Cesar (@Cesar98337827) January 20, 2021

Hola, César. Lo conveniente sería que preguntes a los coordinadores de tu estudio si es que les revelarán si recibieron vacuna o placebo.

No es aconsejable que una persona reciba vacunas de dos fabricantes -y probablemente- de tecnologías diferentes.

@drhuerta yo también me he preguntado lo mismo! — Alberto Maurer, PhD (@tazmaurer) January 20, 2021

Esa es una excelente pregunta, Alberto. Como lo describimos en el episodio del 18 de diciembre, si bien es cierto que ambas vacunas usan la tecnología de ARN mensajero, tienen diferencias importantes.

Una es que la vacuna de Moderna contiene 100 microgramos del mRNA, mientras que la vacuna de Pfizer-BioNTech contiene 30 microgramos.

La otra diferencia es que la molécula de ARN mensajero esta cubierta por una capa de nanomoléculas de grasa, las que son diferentes en la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna. Eso es lo que le da la diferencia en el punto de congelación.

@drhuerta @drhuerta Dr Huerta, Buen día, leí su nota en CNN donde comenta respecto a la vacuna Johnson & J, me llamó la atención el tiempo para generar los anticuerpos, siendo 57 días, ¿las demás vacunas es el mismo tiempo ? Podría profundizarme un poco más en los tiempos — JHON AGA (@JHONAGA) January 20, 2021

Buena pregunta, Jhon. En realidad, cada vacuna tiene su propio ritmo de generación de anticuerpos, los que se averiguan en los estudios de fase 1 y fase 2 de las vacunas.

@drhuerta Dc, una pregunta, si una persona hospitalizada con Covid se encuentra entubada, puede recibir la vacuna contra el Covid? Le serviría para su mejora ? 🤔🤔🤔 — Luna Robles (@Luna__Robles) January 20, 2021

Buena pregunta, Luna. No, una persona enferma no puede recibir la vacuna porque recuerda que la vacuna es para prevenir la enfermedad, no para tratarla.

Para tratar la enfermedad, como lo vimos en el episodio del 5 de octubre, se usan anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos seleccionados obtenidos de personas que ya pasaron la enfermedad.

@drhuerta hola mi consulta es por mi triple baypass coronario de hace 6 años tengo 53 cuan seguras son las vacunas en mi caso.grcias — gorka (@gorka1967) January 20, 2021

Hola, Gorka. Cada persona tiene una reacción diferente frente a una medicina o una vacuna.

Eso no lo sabrás hasta que te vacunes. De lo que sí no hay duda, es de que por tu historia de enfermedad coronaria eres una persona de riesgo ante una complicación, por lo que sería conveniente que lo hagas.

Debes conversar con tu doctor.

Buenas Noches @drhuerta pregunta que le hago,es posible que una persona que se halla vacunado en la primera dosis de la vacuna Moderna de positivo en la prueba del COVID a consecuencia de la vacuna? — Ismael Rivera (@IsmaelR76549052) January 20, 2021

Excelente pregunta, Ismael.

En realidad, una persona que haya recibido cualquier vacuna va a presentar anticuerpos en su sangre, los cuales han sido desarrollados en respuesta a la vacuna.

@drhuerta Tengo un tío de 75 años el sufrió de púrpura trombositopenia idiopática. PTI y le quitaron el vaso, vivimos en Panamá es hipertenso y estamos con la interrogante de que si se puede

o no poner la vacuna, tiene sobrepeso mide 1.80 metros. — María Moraga (@MaraMoraga8) January 20, 2021

María, tu familiar tiene alto riesgo de complicación y sería conveniente que se vacune.

Deben conversar con su médico de cabecera.

Dr Huerta, saludos cordiales

Ayer escuché en @canalN_

A un doctor que dijo que la vacuna

No va a impedir que nos infectemos

Sólo que no muramos

Es esto CIERTO? — Idanilca 🇵🇪 (@idanilca) January 19, 2021

Esa es una excelente pregunta, Idanilca. El objetivo de una vacuna es básicamente impedir la infección y, por lo tanto, las complicaciones.

Pero es posible que una vacuna no impida la infección, que esta sea asintomática y, por tanto, permita que la persona vacunada pueda contagiar. Eso está en pleno estudio y aún no se sabe.

@drhuerta buenas tardes por favor si una persona ya paso por la enfermedad COVID19, debe vacunarse,? y en qué tiempo,, luego de no presentar síntomas? — iraides varela salud (@varelairaides) January 18, 2021

Iraides, de acuerdo con los CDC una persona puede vacunarse con la vacuna de Pfizer-BioNTech o de Moderna tres meses después de haber pasado la enfermedad.

@drhuerta en el caso de las vacunas de covid después de la fase 3 y de ser aprobado el uso de emergencia, en que momento es que ya les dan permiso de comercializarla libremente? — roy rojas (@royrojas) January 18, 2021

Excelente pregunta, Roy. El momento de dar una autorización definitiva será cuando se completen los estudios de fase 3 y se reafirme la eficacia y seguridad de las vacunas.

Recuerda que el uso de emergencia está permitido porque los datos preliminares indican eficacia y seguridad y, por la urgencia de la pandemia, no se puede esperar a completar los estudios.

@drhuerta Hola Dr. mi hermano se pico con una aguja para checar mi insulina… Llevo 37 días que me contagie covid. El se puede infectar? Por favor apoyeme con la información 🙏🙏🙏🙏🙏 — timoteo lazaro trejo (@zolo_live) January 18, 2021

Lo siento mucho, Timoteo. No te preocupes, no está demostrado que el nuevo coronavirus se contagie a través de la sangre.

El contagio es por vía respiratoria o por tocar objetos contaminados y llevarse la mano a la boca.

