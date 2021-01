En una declaración televisada este domingo en el canal estatal VTV, Maduro afirmó, sin presentar pruebas, que el Carvativir "neutraliza el 100% del coronavirus". Expertos advierten que la sustancia carece de fundamento científico. (Crédito: Nicolás Maduro/Twitter)

(CNN Español) –– Especialistas médicos advierten que el Carvativir ––el presunto medicamento milagroso presentado por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro como supuesto tratamiento para enfermos de covid-19–– «carece de fundamento científico».

El Carvativir «no ha tenido el tipo de estudios que necesita una medicina para ser recomendada al público», aseguró el Dr. Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN. Para eso, explicó el Dr. Huerta, un medicamento debe pasar por estudios preclínicos en células aisladas y animales. Además de estudios clínicos de fase 1, fase 2 y fase 3, de acuerdo al médico. En ese sentido, el Dr. Huerta agregó que el objetivo de este procedimiento es demostrar su eficacia y seguridad.

CNN se ha comunicado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para obtener sus comentarios sobre Carvativir. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta.

En una declaración televisada este domingo en el canal estatal VTV, Maduro afirmó, sin presentar pruebas, que el Carvativir «neutraliza el 100% del coronavirus». El cuestionado presidente la definió como una medicina fabricada en el país. También dijo que ha sido aprobada por autoridades sanitarias para su «producción masiva, distribución y tratamiento para pacientes de coronavirus».

Sin embargo, el mandatario no difundió datos de la composición de la medicina ni de los ensayos médicos. Tampoco del procedimiento que siguieron las autoridades sanitarias para su aprobación.

publicidad

CNN se ha comunicado con el Ministerio de Salud de Venezuela para obtener más información técnica y de ensayos del Carvativir. Pero, no ha recibido respuesta.

«Curas milagrosas y mágicas no van a funcionar»

María Eugenia Landaeta, jefa de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, afirmó que los extractos de plantas «y cosas que están promocionando realmente no tienen ninguna validez científica». Y añadió que hasta que no haya un estudio con alguna buena metodología, que demuestre que eso funciona, esas «curas milagrosas y mágicas no van a funcionar».

Maduro adelantó que esta semana comenzará la producción masiva del Carvativir. También que se establecerá un sistema de producción «directa» para que todos los centros hospitalarios del país cuenten con el medicamento «por miles».

Manifestó que «muy pronto» la vicepresidenta Delcy Rodríguez le entregará «personalmente» al director de la OMS «toda la documentación» para que «conozca y certifique este poderoso antiviral».

Venezuela autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa contra el covid-19 Gam-COVID-Vac, conocida como Sputnik V. Aunque, no ha comenzado la inoculación de manera masiva. Según Maduro, la vacunación comenzará en abril cuando reciban 10 millones de dosis.

En mayo de 2020, Maduro había lanzado una campaña para producir cloroquina difosfato, una droga a la que presentó como «fármaco efectivo para el tratamiento» del covid-19. Esto a pesar de que tanto esa presentación como su similar, la hidroxicloroquina, ya estaban desacreditadas como medicamentos para tratar el nuevo coronavirus.

Carolina Melo contribuyó con este informe.