Tom Brady contra Patrick Mahomes en el Super Bowl, es como ver a Michael Jordan enfrentar a LeBron James en una final de la NBA

(CNN)– Es la reunión del, para muchos, más grande de todos los tiempos y su potencial sucesor, y los aficionados al fútbol americano están salivando ante ello. Tom Brady y Patrick Mahomes se enfrentarán en el Super Bowl LV, el 7 de febrero, después de llevar a sus equipos a la victoria el domingo de campeonato de cada conferencia.

Los Buccaneers de Tampa Bay, de Brady, sorprendieron a los Packers de Green Bay Packers al rojo vivo 31-26 en el campeonato de la NFC, mientras que los Chiefs de Kansas City, de Mahomes, derrotaron a los Bills de Buffalo 38-24 en el campeonato de la AFC.

Y dada la diferencia de edad de 18 años entre los dos mariscales de campo estrella, los fanáticos están encantados con la idea de que Brady, de 43 años, se enfrente a Mahomes, de 25, en Tampa Bay dentro de dos semanas.

Algunos los compararon con las dos ediciones de Yoda de las películas de Star Wars y la serie de televisión The Mandalorian.

Brady and Mahomes playing in the Super Bowl ⏳ pic.twitter.com/fbiK9SczpM

— SportsCenter (@SportsCenter) January 25, 2021