(CNN Español) — Un hombre taiwanés fue multado con US$ 1 millón de dólares nuevos de Taiwán (US$ 35.000) por romper repetidamente la cuarentena domiciliaria.

El hombre anónimo, que vive en Taichung, en el centro de Taiwán, estaba en cuarentena domiciliaria en su edificio de apartamentos después de regresar de un viaje de negocios a China continental y la rompió al menos siete veces, según medios locales.

Según TTV News, el hombre salió de su edificio de apartamentos siete veces en solo tres días para ir de compras, arreglar su auto y más. Según los informes, tuvo un altercado con uno de sus vecinos cuando lo confrontaron por dejar su casa durante la cuarentena.

El gobierno local de Taichung confirmó que el hombre regresó de la parte continental el 21 de enero. Las regulaciones de Taiwán requieren la cuarentena durante 14 días.

El alcalde de Taichung, Lu Shiow-yen, lo denunció como «un delito grave» y agregó que el hombre «debe recibir un castigo severo».

Además de la multa, que es la más alta hasta ahora impuesta en Taiwán, el hombre tendrá que pagar US$ 3.000 NTD (US$ 107) por día por el costo de su cuarentena. El gobierno taiwanés ha compensado a los guardan cuarentena US$ 1.000 NTD (US$ 35) por día, para los que ya no será elegible.

Taiwán ha sido una de las historias de mayor éxito del mundo en lo que respecta a contener el coronavirus. La isla autónoma cerró su frontera desde el principio, implementó pruebas masivas y rastreo de contactos y ha aplicado estrictamente cuarentenas.

En diciembre de 2020, un trabajador migrante de Filipinas fue multado con US$ 3,500 por violar su cuarentena por un total de ocho segundos. El hombre, que estaba en cuarentena en un hotel autorizado por el gobierno, entró brevemente en el pasillo fuera de su habitación y fue capturado por CCTV.

Como resultado de estos estrictos controles, la isla de 23 millones de personas ha registrado solo 889 casos de coronavirus y siete muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Shanshan Wang de CNN contribuyó con este reportaje.