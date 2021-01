¿Usar doble mascarilla ayuda contra variantes de covid-19? 1:22

(CNN Español) – En las últimas semanas hemos conocido de nuevas variantes de coronavirus. Las más conocidas son las del Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Brasil.

¿Cuál de esas variaciones ha resultado ser más mortal? En este episodio el doctor Elmer Huerta lo analiza y nos explica las diferencias entre cepa, linaje y variante.

o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Las noticias sobre las variantes del nuevo coronavirus son cada día más frecuentes. Hoy veremos qué son las variantes, cuántas se han registrado hasta el momento y cuánto se sabe sobre su posible capacidad de causar más muertes.

Las diferencias entre variante, cepa y linaje

En primer lugar, definamos los términos cepa, linaje y variante.

Debemos aclarar que esos términos son complejos de definir, incluso para los especialistas.

Para entender qué es una cepa, linaje o variante, es necesario primero entender qué es una mutación y para esto, es importante recordar que los virus no son seres vivos, pues no nacen, no crecen ni mueren.

¿Qué es un virus?

Los virus son moléculas que tienen una sola razón de existencia, su reproducción. Para eso, infectan células vivas, se apoderan de su aparato reproductor y se reproducen haciendo miles de millones de copias de ellos, causando la enfermedad en el proceso.

El que un virus haga copias de sí mismo es lo que en biología molecular se denomina replicación, un complejo fenómeno biológico en el que el genoma o ácido nucleico del virus (que en el caso del SARS-CoV-2 es un ARN) se multiplica cientos de millones de veces. En ese proceso de replicación, normalmente ocurren cambios en el genoma del virus, los que se denominan mutaciones.

Cuando esas mutaciones son simples y no afectan el comportamiento del virus, se denominan linajes y ocurren en una zona geográfica determinada. Así, se habla del linaje original del virus que apareció en Wuhan, y de los linajes europeo, estadounidense, etc. Los linajes sirven para seguir la pista de la evolución temporal y geográfica del virus.

Pero si las mutaciones que ocurren durante la replicación son lo suficientemente numerosas o están localizadas en ciertas partes del virus y estas mutaciones le dan algún tipo de ventaja evolutiva al virus, por ejemplo, hacerlos más infecciosos, ya se habla de una variante.

Por su parte, el desarrollo de una cepa implica un cambio genético más profundo, pues significa que se ha producido un tipo de virus con un comportamiento fundamentalmente diferente, como que sea capaz de afectar la ruta de contagio, por ejemplo.

Las variantes del nuevo coronavirus

Cuanto más circula un virus en una comunidad (es decir, más oportunidad tiene para replicarse) más posibilidades existen de que ocurran mutaciones y se originen variantes. Algunas de las que se han encontrado hasta ahora (porque es muy probable que existan muchas más) están en el Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos y Brasil.

Las más conocidas son la variante británica -que hace que el virus sea mucho más contagioso- y la sudafricana y brasileña, que, además de ser más contagiosas, amenazan la efectividad de las vacunas.

La variante del Reino Unido, ¿la más mortal?

La variante británica, llamada B.1.1.7, fue detectada el 20 de septiembre en Kent, al sur de Londres, causando a mediados de noviembre el 20 y 30% de los casos de covid-19 en esa región y a comienzos de diciembre, el 60% de los casos.

Las mutaciones han ocurrido en la parte de la espiga que controla el ingreso del virus a las células, por lo que se ha visto que la nueva variante es más contagiosa que la original.

Recientemente, sin embargo, Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, declaró que la variante aparecida en su nación, además de ser más contagiosa, podría ser más mortal, dando a entender que la variante del virus podría causar un covid-19 más letal.

Esa declaración -de que la variedad es más letal- puede ser interpretadas de dos maneras.

La primera es que esa mayor mortalidad puede deberse a que la variante del virus está causando un covid-19 diferente, es decir, un nuevo tipo de enfermedad más mortal.

La segunda es que la mayor mortalidad se debe a que -al ser más contagiosa- se producen un mayor número de casos en corto tiempo, y que, al aumentar los casos, aumentan de manera proporcional los casos graves y complicados, con lo que aumentan también las muertes.

¿Qué dicen los científicos?

De acuerdo con Luciana Borio, asesora de covid-19 de la administración Biden, hasta el momento no hay prueba biológica de que el virus cause una enfermedad diferente, más letal, por lo que -a no ser que se tenga nueva información- las muertes adicionales podrían ser causadas por el aumento proporcional de contagios y personas que se agravan.

El mensaje práctico para los oyentes de este podcast es que, independientemente de la variante que circule en su lugar de residencia, la prevención de la infección debe guiar todos sus actos.

En ese sentido sería aconsejable que usted use doble mascarilla o un respirador o mascarilla N95 o KN95 cada vez que tenga gente alrededor.

Por otro lado, distanciarse físicamente de personas que no pertenecen al núcleo familiar que vive en su casa y lavarse las manos con regularidad, deben ser las acciones que debemos practicar hasta que la gran mayoría de personas se haya vacunado.

