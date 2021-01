¿Procederá el juicio político contra expresidente Trump? 3:44

(CNN) — El Senado presentó el martes un esfuerzo del senador Rand Paul para forzar una votación sobre la constitucionalidad del juicio político al expresidente Donald Trump. Pero la votación dio un indicador de cómo los senadores republicanos, que votaron abrumadoramente por la medida de Paul, se sienten sobre el proceso.

La moción de Paul fue rechazada en una votación de 55-45. Solo cinco republicanos se unieron a los demócratas, lo que significa que 45 republicanos votaron por el esfuerzo de Paul. Los senadores republicanos Mitt Romney, de Utah; Ben Sasse, de Nebraska; Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska, y Pat Toomey, de Pensilvania cruzaron las líneas del partido para votar con los demócratas.

Para condenar a Trump en su juicio, al menos 17 republicanos deberán votar con todos los demócratas cuando el juicio comience, en febrero. Significativamente, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se puso del lado de Paul en la votación, un indicador potencial de que está de acuerdo en que la constitucionalidad de acusar a un expresidente está en duda.

Paul argumentó después de la votación que el hecho de que 45 republicanos se pusieran del lado de él «muestra que el juicio político llegará muerto» al Senado.

¿Someter a juicio político a Trump es constitucional? 1:15

«Si votaron que era inconstitucional, ¿cómo diablos esperarían condenar a alguien por esto?», preguntó Paul y agregó: «45 de nosotros, casi toda la asamblea partidista, el 95% del caucus, votamos que todo el procedimiento era inconstitucional. Esta es una gran victoria para nosotros. Los demócratas pueden vencer a este caballo partidista todo el tiempo que quieran. Este voto indica que se acabó, que el juicio ha terminado».

Incluso los republicanos que votaron en contra de la medida de Paul, incluido Collins, dijeron que la votación del martes era una señal del resultado final del juicio.

«Hagan los cálculos», dijo. «Creo que es extraordinariamente improbable que el presidente sea condenado».

Aún así, el juicio ofrecerá a ambas partes la oportunidad de presentar su caso, y algunos legisladores que votaron con Paul dejaron abierta la idea de que aún podrían votar de manera diferente el próximo mes.

Lo que se espera del juicio político a Trump

John Thune, el líder de la minoría del Senado, argumentó que la votación por la proposición de Trump no obligará a los legisladores después de que el juicio entre en pleno apogeo.

«Era una cuestión de constitucionalidad. No creo que obligue a nadie una vez que comience el juicio», dijo Thune. «Pero creo que la mayoría de nosotros pensamos que la cuestión del umbral de si se puede eliminar o no a alguien que ya no está en el cargo, como sugiere la Constitución, creo que la mayoría de nuestros miembros concluyeron que, desde un punto de vista constitucional, se encuentra en un terreno realmente inestable».

El senador republicano Rob Portman, quien recientemente anunció que no buscará la reelección en 2022, dijo que votó con Paul porque cree que debería haber un debate sobre la constitucionalidad de un juicio político para un expresidente.

«Quiero escuchar el debate», dijo Portman a los periodistas. «El voto sin discusión es inconsistente con eso, ya saben, pero no he tomado una decisión. Soy miembro del jurado. Y quiero decir que tengo el mismo cargo que tiene Mitch McConnell. Él no hizo eso para cerrar el asunto sin debatirlo tampoco, a pesar de que quiere tener, ya sabes, una discusión completa».

La Cámara de Representante liderada por los demócratas ya votó para acusar a Trump, acusándolo de incitación a la insurrección por el ataque al Capitolio que dejó varias personas muertas. Pero dos tercios del Senado tendrían que votar para condenar a Trump después de un juicio, un listón extremadamente alto para superar.

Republicanos de Oregon se suman a adorar a Trump 1:35

La votación del Senado del martes dejó en evidencia a los senadores si creen que el juicio de un expresidente es constitucional. Dado el lenguaje limitado de la Constitución sobre el juicio político, los expertos legales no están de acuerdo sobre si el Senado puede condenar a un expresidente. Pero los demócratas han señalado a los juristas de ambos extremos del espectro político que dicen que un juicio es constitucional.

El senador demócrata Dick Durbin dijo el martes que la posibilidad de que Paul pudiera forzar la votación, «tiene una gran cantidad de ideas muy inusuales».

Paul dijo en un discurso en el pleno antes de la votación, «Quiero que este cuerpo quede registrado, hasta la última persona aquí: ¿Es así como cree que debería ser la política?».

«Los demócratas insisten en aplicar a un republicano un cargo de incitación que se niegan a aplicar a ellos mismos», dijo. «Quiero que los demócratas levanten la mano si alguna vez han pronunciado un discurso que diga ‘retírense’, ‘luchen por su país’, ¿quién no ha usado las palabras luchar en sentido figurado?».

Continuó diciendo: «¿Vamos a poner a todos los políticos en la cárcel? ¿Vamos a acusar a todos los políticos que han usado las palabras ‘luchar’ en sentido figurado en un discurso? ¡Qué vergüenza!».

— Ali Zaslav y Kristin Wilson de CNN contribuyeron a este informe.