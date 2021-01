Economía de EE.UU., peor que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial 1:14

(CNN Business) — La economía estadounidense creció a una tasa anualizada y ajustada estacionalmente del 4% en el cuarto trimestre de 2020, tal como lo habían pronosticado los economistas, informó el jueves el Departamento de Comercio. Sin embargo, eso no compensó un primer trimestre malo y un histórico y terrible segundo trimestre.

En 2020 en total, el PIB disminuyó un 3,5% con respecto al año anterior. Se trata de la peor caída desde 1946.

Fue la primera vez que el PIB del país descendió desde 2009, año en que cayó un 2,5% durante la crisis financiera.

Si no fuera por la crisis actual, una tasa de crecimiento trimestral del 4% sería un gran número. No obstante, el país todavía está lejos de su gloria económica prepandémica y este ritmo de crecimiento simplemente no será suficiente.

Dicho de otra manera, el PIB de Estados Unidos se situó en 20,9 billones a finales de 2020, en comparación con los 21,4 billones del año anterior.

El año pasado se produjo la peor conmoción económica de la historia y el PIB de Estados Unidos, la medida más amplia de la actividad económica, reaccionó en respuesta.

La trayectoria del PIB en el año

El PIB se contrajo un récord de 31,4% en base anualizada entre abril y junio tras los cierres iniciales por la pandemia. En los tres meses siguientes, se recuperó a un ritmo anualizado récord del 33,4%, pero eso no fue suficiente para compensar el daño que ya estaba hecho.

Para el 2021 y el Gobierno de Biden, el informe del jueves es un llamado a la acción y un recordatorio de que la crisis económica que causó la pandemia está lejos de terminar.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró el miércoles que la recuperación de la economía estadounidense depende de la trayectoria del virus. En todo el país, las comunidades permanecen bajo protocolos de cierre diversos que buscar ayudar a frenar la propagación de la enfermedad, lo que pesa sobre la actividad económica. Además, millones de personas siguen desempleadas como resultado de la pandemia, que devastó las industrias basadas en el contacto social como el del hospedaje.

El gasto de los consumidores creció a una tasa anual de solo 2,5%, en comparación con una tasa anual del 41% en el trimestre anterior. Esto refleja los nuevos confinamientos y el aumento de las tasas de infección en los últimos tres meses del año. A pesar de la desaceleración, el aumento del gasto ayudó a que el PIB creciera en el cuarto trimestre.

Un incremento en las inversiones comerciales y en la vivienda también contribuyó al crecimiento.

¿Qué sigue para la economía de EE.UU.?

Sin embargo, todavía hay mucho de qué preocuparse: los ingresos disponibles cayeron un 9,5% sobre una base anualizada en el cuarto trimestre del año pasado, mientras que la tasa de ahorro personal se mantuvo elevada en un 13,4%. Para una economía impulsada por el gasto de los consumidores, no es una buena señal que la gente deje su dinero en el banco. En términos generales, los ingresos personales también disminuyeron, principalmente debido a la disminución de los beneficios a medida que los programas de ayuda de la Ley CARES llegaban a su fin. Esto podría revertirse en el futuro con los estímulos que se acordaron desde entonces y los que considera el gobierno de Biden.

Puede que las condiciones no cambien mucho en el primer trimestre de 2021, según economistas. Pero las cosas deberían mejorar a medida que continúe el despliegue de la vacuna y el clima más cálido de la primavera ofrezca a los consumidores más libertad para aventurarse a salir, señaló el economista jefe de PNC, Gus Faucher.

«Con vacunas efectivas que ofrecen la posibilidad de un retorno a la normalidad más adelante este año y la intención de la administración de Biden de que haya más estímulos fiscales, creemos que el crecimiento del PIB alcanzará el 6,5% este año», dijo en una nota Paul Ashworth, economista jefe de Estados Unidos en Capital Economics.