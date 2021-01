(CNN Español) – La noticia sobre las mascarillas N95 y la posibilidad de que puedan poner un fin a la pandemia está generando preguntas en nuestra audiencia.

En este episodio, el doctor Elmer Huerta responde las dudas de nuestros seguidores sobre esta mascarilla: cómo se usan adecuadamente, cuál es la diferencia entre una mascarilla de tela y la N95 y qué es un respirador.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Hola, Culé. Las mascarillas KN95 -el estándar chino que equivale a las N95, el estándar de Estados Unidos– pueden ser usadas durante varias horas, y deben ser cambiadas cuando el interior se moja o se ensucia, o cuando el contorno se deforma y no puede ajustarse a la forma de la cara.

@drhuerta Buenas tardes: Es recomendable caminar al aire livre con mascarrilla, lo hago pirque me encuentro con personss sn mascsrrillas Graciad

Excelente pregunta, Maritza. Recuerde que el virus está en las vías respiratorias de las personas, de tal modo que si usted no está usando una mascarilla y las personas con las que se cruza tampoco lo hacen puede haber un riesgo.

Este se puede disminuir si usted lleva siempre una mascarilla puesta.

Dr. Huerta, tengo 74 años de edad ¿es correcto que use la mascarilla NK95?

Hola, Roberto. Claro que sí.

Como lo vimos en el episodio del 25 de enero, según la OMS, las personas que deben usar un respirador son los trabajadores de la salud, personas con síntomas de covid-19, las personas quienes entren en contacto con ellas, los mayores de 60 años y personas con condiciones médicas subyacentes.

Excelente pregunta, Alicia. Las mascarillas son de tres tipos: las de tela, las quirúrgicas y los respiradores, que en Estados Unidos se denominan N95, en China KN95 y en Europa, FFP1 y FFp2 (FFP viene del inglés Filtering Facepieces).

Los respiradores ofrecen la mayor protección y la designación N95 indica que filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Hola, Frank. Te ruego que escuches el episodio del 25 de enero. Allí conseguirás una explicación completa sobre ese tema.

Hola, César. Te ruego que escuches el episodio del 26 de enero, allí conseguirá una descripción completa del estudio y su significado.

Hola, Gerda. Esa es una decisión que depende del médico tratante. Por lo general, ninguna vacuna tiene contraindicaciones para personas con ese tipo de problemas.

Al revés, están recomendadas por ser personas de riesgo.

Buena pregunta, Maritza. Como lo vimos en el episodio del 14 de diciembre, la Comisión Asesora sobre Prácticas de Inmunización de los CDC recomendó que solo aquellas personas con graves alergias después de una inyección intramuscular no deben ponerse la vacuna de Pfizer.

La Comisión fue clara en decir que las personas con alergias a medicamentos no inyectables o alimentos podían vacunarse. Obviamente, antes de hacerlo, consulte con su médico personal.

@drhuerta buenas tardes Dr. Huerta, quisiera saber si me puedo vacunar si tengo arritmia cardiaca hace mucho tiempo y también cuando me ponen anestesia usan la de cardiacos. Gracias Sara!!

Hola, Sara. Claro que sí. No existe ninguna contraindicación para que una persona con un problema del corazón no se pueda vacunar.

De todas maneras, hable con su doctor, por favor.

@drhuerta Hola Dr buen día. Una duda, si vacunan a los abuelos a domicilio con la vacuna CanSino (vector Ad5), qué efectos tiene para los que viven con ellos? Somos 4 en casa,2 adultos mayores normales y 2 (mamá e hija) con múltiples alergias cuya vacunación NO es recomendada.

Muy buena pregunta ,Enrique. No, no hay ningún peligro de que una persona por ser vacunada -con cualquiera de las vacunas- contagie de covid-19 a otros.

Recuerda que las vacunas no contienen virus activos.

Pregunta seria. ¿El que se vacune contra el #Covid_19 puede que corra menos riesgo de enfermarse, pero el vacunado puede contagiar a otra persona que no se ha vacunado? @drhuerta #Sinopharm

Es una buena pregunta, Leonardo. Eso aún no se sabe.

De lo que no hay duda es que las vacunas protegen de la enfermedad sintomática y de las complicaciones, pero se está investigando si una persona vacunada pueda aún contagiarse, no desarrollar síntomas y por tanto ser contagiosa.

@drhuerta Dr. Huerta, es posible ponerse dos tipos de vacuna diferente? Digamos que al Perú llega la de Sinopharm y luego la de Pfizer, me podría vacunar dos veces? Hay alguna contraindicación?

Buena pregunta, Eugenio. No hay investigaciones que demuestren que sea conveniente o peligroso usar dos vacunas de laboratorios diferentes.

Como regla general, creo que es mejor usar la de un solo tipo o plataforma tecnológica.

Hola, Víctor. Claro que sí. No existe ninguna contraindicación.

Al revés, por ser esa una enfermedad autoinmune, debe vacunarse por ser población de riesgo.

Hola, Mónica. Claro que sí. Eso es perfectamente normal.

Recuerda que las pruebas serológicas miden los anticuerpos que se producen como respuesta a la infección, y pueden ser positivas durante varios meses después de haber pasado la enfermedad.

@drhuerta doctor disculpe, para sobrellevar el confinamiento debo ir a casa de mis padres y quedarme con ellos un mes. Debo sacarme la molecular, aislarme y esperar el resultado. Alguna otra sugerencia para no fallar en nada?

Buena pregunta, Juan. Lo ideal es que te hagas una prueba molecular tres días antes de verlos y te cuides en el viaje para que -a pesar de tener la prueba negativa- no te infectes en el trayecto.

Otra posibilidad es que llegando a la casa de tus padres, te aísles completamente por 10 días, y si después de ese tiempo no presentas síntomas, ya puedes convivir con ellos.

@drhuerta doctor, por favor, en caso de asintomáticos y síntomas leves, cuál es el examen que nos indica que ya no somos contagiosos para nada, ya que unos dicen que es la pcr negativa y en otros dicen que es la prueba cuantitativa. Gracias doctor. Llevo 20 dias de aislamiento

Jchaser, según los CDC, ya no es necesario hacerse una prueba para determinar el alta del paciente.

Una persona que no sufrió una enfermedad severa ya no se considera contagiosa tras cumplirse el día 10 desde el inicio de los síntomas y haber pasado las últimas 24 horas sin fiebre.

En algunos casos, el médico puede recomendar hacerse la prueba luego de la enfermedad.

Según los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), debes limpiar las superficies con agua y jabón y luego usar un desinfectante.

Uno muy simple es diluir una cucharada de cloro o lejía en un litro de agua.

Excelente pregunta, Silvia. Los anticuerpos o inmunoglobulinas que se producen en respuesta a la vacuna y a la enfermedad natural son los mismos.

Según estudios preliminares de la vacuna de Moderna, los niveles después de la segunda dosis, fueron superiores a los de la enfermedad natural.

Dr @drhuerta x favor, podría comentar sobre la inmunidad en personas que tuvieron covid? En teoría existe pero puede q no? Si o si se crea inmunidad? Cuánto tiempo es seguro? de ser inmune y nuevamente exponerse al virus, no enferma pero puede ser portador y contagiar? Gracias

Hola, José María. Ese es un punto en pleno estudio. Hay estudios que han determinado que la inmunidad es corta, mientras que otros la han comprobado hasta ocho meses después de la infección.

Creo que debemos esperar estudios más definitivos. Mientras tanto, creo que es seguro recomendar que una persona que ha tenido la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido.

Doctor, una pregunta. Yo fui infectada por COVID. Guardando cuarentena en casa mi esposo también fue contagiado por mi ya que no sabía antes de hacerme el test que estaba contagiada. Yo ya me recupere, pero mi esposo tiene COVID. Puede ser que yo me vuelva a infectar por él?

