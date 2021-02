Marcus Rashford sufre ataque racista en Inglaterra

(CNN) – El delantero del Manchester United Marcus Rashford es el más reciente jugador del fútbol inglés en recibir insultos racistas en redes sociales y describió el incidente como «la humanidad y las redes sociales en su peor momento».

El joven de 23 años, que recientemente recibió la Orden del Imperio Británcio (MBE por sus siglas en inglés), en reconocimiento a su campaña para alimentar a niños vulnerables durante la pandemia, publicó una serie de mensajes en Twitter luego de recibir abusos en sus plataformas de redes sociales el sábado.

«Sí, soy un hombre negro y vivo todos los días orgulloso de serlo. Nadie, ni el comentario de nadie, me va a hacer sentir diferente. Lo siento mucho si buscabas una reacción fuerte, simplemente no la vas a conseguir aquí, escribió, después de ayudar a su equipo a empatar sin goles contra el Arsenal en Sábado.

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here 👊🏾

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 30, 2021