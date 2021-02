Antes de su décimo Super Bowl, Tom Brady dice que está abierto a jugar más allá de los 45 años

(CNN) — Puede que tenga 43 años y esté a punto de jugar en su décimo Super Bowl, pero Tom Brady aún no está listo para considerar seriamente su retiro.

El legendario mariscal de campo dijo este lunes, la noche de apertura minimalista del Super Bowl en medio de la pandemia, que incluso podría tener algunas temporadas más y «definitivamente consideraría» jugar después de los 45.

«Es un deporte físico y la perspectiva que tengo al respecto es que nunca se sabe cuándo es el momento», dijo Brady, cuyo equipo, los Buccaneers de Tampa Bay se enfrentan a los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl LV, este domingo.

«Es un deporte de contacto y mucho de ello implica entrenamiento. Y de nuevo, tengo que estar 100% comprometido por mi parte para seguir haciéndolo».

Brady podría ganar un séptimo anillo del Super Bowl en Tampa, este fin de semana, además de llevar potencialmente a los Bucs a un segundo campeonato, el primero desde 2003.

Estará participando en su tercer Super Bowl en cuatro temporadas y, desde que cumplió 40 años, lidera la NFL con 47 victorias.

