(CNN) — Una variante de coronavirus más contagiosa está creciendo en Estados Unidos y podría convertirse en dominante en puntos críticos como Florida y el sur de California «en unas pocas semanas», según una compañía dedicada a hacer pruebas que ha ayudado a identificar la mayor proporción de casos de la variante en el país.

La compañía Helix ha estado rastreando evidencia que sugiere que los casos de B.1,1.7 —una cepa que se encontró por primera vez en el Reino Unido— están en aumento, y no son solo producto de una mayor secuenciación genética en todo el país, dijo a CNN el presidente de Helix, el Dr. James Lu, el miércoles por la noche.

«La tasa de crecimiento aquí en Florida y el sur de California se parece mucho al tipo de crecimiento que hemos visto anteriormente en el Reino Unido y Dinamarca (…) donde B.1,1.7 se convirtió en la cepa variante predominante con bastante rapidez», dijo Lu.

El mes pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron que los modelos mostraban que esta variante podría convertirse en la cepa predominante en Estados Unidos en marzo. También afirmaron que podría empeorar la propagación de la enfermedad.

Las tasas de nuevos casos de coronavirus a nivel país han disminuido. Estados Unidos ha promediado cerca de de 136.900 casos nuevos por día durante la última semana, el promedio más bajo desde el 12 de noviembre, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

La advertencia de Fauci

Sin embargo, el Dr. Anthony Fauci ha sugerido que Estados Unidos no está vacunando a las población con la suficiente rapidez como para adelantarse a las nuevas variantes. Y que esto podría poner un freno a los esfuerzos para seguir reduciendo los niveles de casos.

«Si las variantes y las mutaciones llegan y comienzan a volverse dominantes, eso va a obviar algunos de los efectos de la vacuna», dijo a CNN Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, esta semana.

¿Cómo se rastrea la variante de coronavirus del Reino Unido?

En cuanto a cómo ha rastreado Helix la variante B.1,1.7, Lu hizo referencia a un número pequeño pero creciente de muestras que mostraban un error en la prueba, que indica la presencia de una mutación en B.1,1.7. No todas estas muestras son B.1,1.7, ya que la mutación puede existir por sí sola.

La tasa de este fallo —conocido como derivación del gen S— ha aumentado en lugares como Florida y el sur de California. Y una proporción cada vez mayor de estas muestras se confirma como B.1,1.7 una vez que se secuencian genéticamente, dijo Lu.

«Estamos en una carrera entre la vacuna y las nuevas cepas», dijo Lu. No está claro si el ritmo de la vacunación evitará que la cepa se establezca en lugares donde aún no está circulando, agregó Lu.

Helix es uno de varios laboratorios comerciales, académicos y de salud pública que comparten información con los CDC.

Se han encontrado más de 540 casos de esta variante en 33 estados, según los CDC. La mayoría están en Florida y California. El primer caso en Estados Unidos se anunció el 29 de diciembre, pero los primeros casos conocidos se remontan al menos hasta mediados de ese mes.

Los investigadores han dicho que aunque la variante B.1,1.7 parece ser más transmisible que las cepas anteriores, no se sabe que sea más mortal o cause una enfermedad más grave.

La cepa también se ha encontrado en al menos 80 países y territorios en todo el mundo, dijo esta semana la Organización Mundial de la Salud.

Otras dos variantes de coronavirus son más difíciles de detectar, dice la compañía de pruebas

Otras dos variantes más transmisibles —identificadas por primera vez en Sudáfrica (B.1,351) y Brasil (P.1)— han sido mucho más difíciles de localizar, dijo Lu a CNN miércoles por la noche.

Eso se debe a que la mutación que causa la falla de «derivación del gen S» que ayuda a Helix a encontrar casos de B.1,1.7 no está presente en las otras dos cepas.

Más allá de parecer más transmisibles, las cepas B.1,351 y P.1 también contienen una mutación diferente que a los científicos les preocupa que pueda ayudar al virus a escapar de parte de la protección de anticuerpos de las vacunas o infecciones previas. Aun así, los expertos dicen que esperan que las vacunas sigan funcionando contra las variantes, especialmente cuando se trata de prevenir enfermedades graves y la muerte.

«No son detectables con nuestro nivel de muestreo actual», dijo Lu sobre las variantes identificadas por primera vez en Sudáfrica y Brasil. «Entonces, la mayoría de las veces, si las encontramos en este momento es un hallazgo fortuito. Pero eso va a cambiar si se vuelven más prevalentes», explicó.

La semana pasada, en Carolina del Sur fueron encontrados los primeros casos estadounidenses de la cepa B.1,351. Según un funcionario de salud del estado, estos dos casos se encontraron durante la secuenciación de rutina. No obstante, «la cepa predominante que todavía estamos viendo en nuestra secuenciación de vigilancia es la (versión) estándar o normal» del virus, informó. Maryland también ha informado de algunos casos.

Se han encontrado en Estados Unidos al menos dos casos de la cepa P.1 vinculada a Brasil. Ambos pacientes viven en el mismo hogar en Minnesota y uno había viajado recientemente a Brasil, según el departamento de salud del estado.

Las muertes por coronavirus en Estados Unidos siguen rondando el nivel récord

Aunque los niveles de casos diarios y la cantidad de pacientes con coronavirus hospitalizados está disminuyendo en Estados Unidos, los reportes diarios de muertes por covid-19 han sido relativamente altos durante semanas.

El país ha promediado más de 3.080 muertes por covid-19 al día durante la última semana. Esta cifra no se encuentra muy lejos del promedio máximo de 3.357 el 13 de enero, según datos de Johns Hopkins. Los expertos en salud han dicho que las cifras de muertes pueden ser altas semanas después de un aumento de casos porque los pacientes pueden estar enfermos durante semanas.

Estados Unidos, mientras tanto, podría sumar alrededor de 83.000 muertes al recuento actual de más de 450.800 para el 27 de febrero, según una previsión conjunta de los CDC.

Más cerca de una tercera vacuna

Mientras los expertos en salud instan a acelerar el ritmo de la vacunación para adelantarse a variantes más transmisibles, Estados Unidos podría estar más cerca de obtener una tercera vacuna autorizada.

Se espera que Johnson & Johnson solicite a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) esta semana la autorización de uso de emergencia para su vacuna de dosis única. Si se autoriza, sería la tercera vacuna permitida en el mercado estadounidense, donde ya se aplican las de dos dosis de Pfizer/BioNTech y Moderna.

«No me quiero adelantar a la FDA, pero no me sorprendería (…) si esto (la autorización de uso de emergencia para Johnson & Johnson) ocurre dentro de la próxima semana o dos», dijo Fauci a NBC el miércoles.

Distritos escolares y docentes en desacuerdo sobre la reapertura

La intención de que los estudiantes vuelvan al salón de clases en medio de la pandemia ha dado lugar a demandas y amenazas de huelgas.

Sin embargo, la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, dijo esta semana que los datos respaldan cada vez más la seguridad de regresar a las escuelas en las condiciones adecuadas.

Con testeos semanales de estudiantes, profesores y del personal a través de pruebas rápidas de antígenos, las escuelas secundarias pueden reducir sus infecciones en un 50% y las primarias un 35%, según un nuevo estudio de la Fundación Rockefeller.

No obstante, muchas ciudades se sienten frustradas porque las escuelas o los maestros expresan sus dudas sobre el regreso.

Se suponía que las escuelas de Chicago tendrían a los estudiantes de regreso en el campus el lunes, pero las negociaciones entre el distrito y los profesores continúan para evitar una huelga.

‘Sigamos la ciencia y abramos las puertas de las escuelas’

En Minneapolis, después de un fallo del fin de semana que establece que no se puede obligar a los maestros a volver a clases presenciales si previamente habían solicitado adaptaciones para trabajar de forma remota, el distrito de educación pública está avanzando con planes para comenzar a reanudar las clases desde preescolar hasta quinto grado el lunes. Más de la mitad de las familias optaron que sus estudiantes sigan aprendiendo de manera remota.

La ciudad de San Francisco demandó a su propio distrito escolar el miércoles por no abrir las escuelas.

«El consenso científico indiscutible es que las escuelas pueden reabrir de manera segura para los profesores, el personal y los estudiantes con las precauciones adecuadas, y que la instrucción en persona no está causando picos en las infecciones de covid-19. Sigamos la ciencia y abramos las puertas de las escuelas», dijo el abogado de la ciudad Dennis Herrera en una conferencia de prensa virtual.