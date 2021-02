La influencia de Elon Musk en el mercado de criptomonedas 0:45

(CNN Business) — La decisión de Tesla de invertir en bitcoin ha elevado los precios a un récord. Pero no es el único catalizador que impulsa el rápido ascenso de la criptomoneda.

Qué está sucediendo: bitcoin saltó por encima de los US$ 48.000 por primera vez después de que Tesla dijera el lunes que pronto aceptaría bitcoin como pago por sus vehículos. El fabricante de automóviles eléctricos, dirigido por el entusiasta de la criptografía Elon Musk, también reveló que tiene US$ 1.500 millones de efectivo de reserva en bitcoin en lugar de la moneda tradicional.

La medida indica que las criptomonedas están comenzando a generalizarse en Estados Unidos corporativo después de años de escepticismo. Una cosa es que Musk se identifique como un «partidario de bitcoin». Otra cosa es que Tesla, una empresa del S&P 500, acepte pagos directos de bitcoin y realice una inversión considerable.

«Tesla… ha eliminado el riesgo de la adquisición de #bitcoin por parte de empresas públicas y ha acelerado la transformación digital de los balances corporativos», tuiteó el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, un defensor de bitcoin. «Los tesoreros ahora están pensando en cómo convertir un activo improductivo en el activo de mejor rendimiento».

Incluso antes de la decisión de Musk, había señales de que bitcoin estaba ganando terreno entre aquellos que habían rechazado las criptomonedas debido a su extrema volatilidad.

Grayscale Investments, el administrador de activos de moneda digital más grande del mundo, ha dicho que una explosión de interés por parte de los inversores institucionales ayudó a impulsar los activos bajo administración por encima de los US$ 20.000 millones para fines de 2020. Administraba solo US$ 2.000 millones a principios del año pasado.

En una entrevista reciente, el director ejecutivo Michael Sonnenshein me dijo que Grayscale ya no solo está captando el interés de las oficinas familiares y los fondos de cobertura. Las donaciones y los fondos de pensiones (principalmente fuera de Estados Unidos) también buscan generar exposición a las criptomonedas.

«Realmente se trata de reconocer los beneficios de poseer bitcoin», dijo Sonnenshein. «Ciertamente existe el ángulo de la diversificación».

En una era en la que los bancos centrales están imprimiendo un flujo de dinero aparentemente interminable, los inversores se sienten atraídos por la «escasez verificable» de bitcoin, señaló. Bitcoin está diseñada para que la cantidad total de monedas que se emitirán alguna vez sea de 21 millones, lo que refuerza el caso para aquellos que lo ven como un «oro digital».

No todo el mundo está preparado para dar el salto. Deepak Puri, director de inversiones para las Américas de Deutsche Bank Wealth Management, me dijo que está escuchando «muchas más conversaciones de los clientes» sobre bitcoin. Pero el equipo de gestión patrimonial no abogaba activamente por inversiones en criptomonedas a fines de enero.

Mira este espacio: hay mucha charla de que el rápido aumento en los precios de bitcoin conducirá a una corrección dolorosa. Pero Sonnenshein dijo que los clientes de Grayscale en su mayoría están haciendo jugadas a largo plazo y no se preocupan demasiado por las jugadas a corto plazo.

«Cuando vea días [con] bitcoin cayendo un 10%… no estamos recibiendo llamadas y correos electrónicos de inversores en pánico», dijo. «Vemos que los inversores utilizan de manera oportunista esas reducciones de precio para aumentar sus posiciones».

El panorama general: Tesla no es el único «toro» (comprador) de bitcoin en la ciudad en estos días. Y si la tendencia se mantiene, más personas podrían unirse al frenesí en las próximas semanas y meses.