(CNN) –– La transmisión en vivo de una audiencia judicial virtual en Texas tuvo un giro «sorprendente» cuando un abogado apareció con el filtro de un gato en la pantalla de Zoom.

El juez Roy B. Ferguson, de la Corte 394 del Distrito Judicial en Texas, se dirigió amablemente al gato en la sala virtual de Zoom. Y sugirió al abogado Rod Ponton que ajustara su configuración de Zoom. El incidente de este martes fue publicado por el canal de YouTube de la corte.

«Sr. Ponton, creo que tiene un filtro activado en la configuración de video», dijo el juez.

El pequeño gatito blanco parecía triste con sus ojos preocupados que se movían de un lado a otro. El gatito abrió la boca para hablar.

«¿Puede oírme, juez?», dijo Ponton, mientras aparecía con el filtro de gato de Zoom.

«Estoy aquí, en vivo, no soy un gato», dijo unos segundos después.

Ferguson confirmó que el accidente de Zoom ocurrió este martes.

«Realmente sucedió. No hubo ninguna broma de por medio», le dijo Ferguson a CNN por teléfono.

El filtro Zoom se eliminó segundos después de ese momento, relató Ferguson. Agregó que él le explicó al abogado cómo apagarlo.

«Cuando un niño usó la computadora, activó el filtro», explicó. «Por supuesto, el abogado no tenía ninguna razón para saber siquiera que existe esa función», añadió.

CNN se comunicó con Ponton, el fiscal del condado de Presido, pero no recibió respuesta. Una persona que contestó el teléfono en su oficina dijo que la entidad estaba recibiendo muchas llamadas.

Las audiencias virtuales han sido fundamentales durante la pandemia y no es diferente en Texas. Ferguson señaló que los jueces del estado han realizado más de un millón de audiencias virtuales en este momento.

Aunque el incidente pudo parecer muy «poco convencional», el juez estaba orgulloso de cómo todas las partes manejaron la situación.

«Si miras con atención, nadie se burló de él ni se rió de él», dijo Ferguson. «Esto simplemente mostró el profesionalismo y la dignidad que estos abogados aportan a las audiencias virtuales», añadió.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021