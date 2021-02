Repaso del primer juicio político a Trump en tres minutos 3:02

(CNN) — Cuando el segundo juicio político del expresidente Donald Trump comience el martes por la tarde, los estadounidenses revivirán, a través de los ojos de los senadores que juzgan sus acciones, el asalto al Capitolio que todos presenciamos en tiempo real hace solo un poco más de un mes.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, ofreció su evaluación de por qué el juicio es necesario el lunes por la noche, a medida que estableció las reglas de participación que ambas partes acordaron para llevar a cabo el procedimiento.

«Después del despreciable ataque del 6 de enero, debe, debe haber verdad y rendición de cuentas si vamos a avanzar, sanar y unir a nuestro país una vez más», dijo en el Senado. «Barrer algo tan trascendental como esto debajo de la alfombra no trae sanación alguna».

Esto es lo que sabemos sobre el juicio

El juicio comienza el martes. Habrá hasta cuatro horas de debate y luego una votación sobre la constitucionalidad de un juicio político para un presidente que ya dejó el cargo.

Se necesita una mayoría simple para proceder. El Senado ya votó 55-45 (con cinco republicanos uniéndose a los demócratas) que el juicio es constitucional. Pero estos serán los argumentos oficiales de los fiscales de juicio político de la Cámara de Representantes que presentan el caso contra el expresidente, y serán contrarrestados por el equipo de abogados de Trump.

Hasta cuatro días de discusiones de ocho horas. Los fiscales de la Cámara de Representantes y el equipo de defensa de Trump tienen cada uno hasta 16 horas repartidas en dos días para presentar sus casos.

publicidad

Los fiscales de la Cámara que abogan por el juicio político van primero. Sabemos que los directores de la Cámara de Representantes planean usar muchos videos del día de la insurrección para hacer valer sus puntos.

Mira aquí la probable defensa de Trump.

Un posible descanso del viernes por la tarde al domingo por la tarde. Un miembro del equipo de Trump, el abogado David Schoen, celebra el sábado judío y solicitó que el juicio se suspenda al atardecer del viernes para que se acomode a sus creencias religiosas.

El lunes por la noche retiró esa solicitud, según una persona familiarizada con la planificación del juicio. Eso probablemente conducirá a un cambio en el calendario de juicios establecido en la resolución que se aprobará el martes.

Se espera que el juicio continúe si es necesario durante el feriado federal del lunes por el Día de los Presidentes.

Hasta cuatro horas de preguntas y respuestas. Los senadores tendrán tiempo para hacer preguntas a los dos equipos legales después de que concluyan los primeros días de discusiones.

Un funcionario diferente preside. Como en el primer juicio político el año pasado, estas preguntas se envían por escrito y luego el funcionario que preside las lee en voz alta. En este caso, será el senador Patrick Leahy, veterano demócrata de Vermont, y no el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien decidió no participar ya que este caso no involucra a un presidente en funciones.

Debate sobre testigos. Después de la sesión de preguntas y respuestas, los dos equipos legales debatirán sobre la necesidad de citar testigos y documentos. El Senado votará y se requerirá una mayoría para llevar adelante estas citaciones. Aún no está claro si los fiscales del juicio político de la Cámara intentarán llamar a testigos. Tampoco está claro si un republicano se pondría del lado de los demócratas a favor de llamarlos. Trump ya ha indicado que no subirá al estrado.

Hay argumentos a favor de llamar a testigos –una rendición de cuentas completa y un juicio completo de una insurrección contra el gobierno– y en contra: el tiempo necesario para deponer testigos en el juicio político ralentizará y potencialmente enturbiará el agua para el paquete de ayuda de covid que Biden está impulsando el Congreso. Si hay testigos, ambas partes necesitarán tiempo para prepararse y será necesario llegar a un acuerdo posterior en el Senado. Todo lo que parece sugerir que no se llamará a testigos. Pero ya veremos.

Hasta cuatro horas de alegatos finales y una cantidad de tiempo no especificada para que los senadores deliberen. Luego una votación sobre el cargo de juicio político. La condena requiere que dos tercios de los senadores presentes ofrezcan votos de «culpabilidad». Normalmente, dos tercios son 67 senadores, lo que requeriría 17 votos republicanos.

Si se declara culpable a Trump, se procederá a una votación posterior sobre la posibilidad de prohibirle cargos futuros. Esto requeriría solo una mayoría simple, eso es 50 votos.

Calendario matemático. Supongamos que se usa todo el tiempo, que los senadores trabajarán ocho horas al día y que no hay testigos. Podrían terminar votando sobreel juicio político de un expresidente el Día de los Presidentes, que sería la forma poética de hacerlo.

LEE: ANÁLISIS | El juicio político de Trump sacudirá Washington y resonará a través de los siglos

¿Puede Trump ser exiliado políticamente?

Hemos escrito mucho sobre el efecto de Trump en el Partido Republicano. Claramente, aunque algunos en el Partido Republicano desearían que no fuera así, la vena del populismo que él promovió persiste y tiene un control en algunos brazos del partido estatal. Así es como la representante Liz Cheney de Wyoming, hija del exvicepresidente Dick Cheney, llegó a ser censurada por su partido estatal durante el fin de semana por su voto para impugnar a Trump.

Ella le dijo a Fox News que no se arrepiente.

MIRA: Marjorie Taylor Greene y Liz Cheney acaparan la atención del Congreso de EE.UU.

La mejor frase de Cheney: «El juramento que hice a la Constitución me obligó a votar por el juicio político y no se inclina ante el partidismo, no se somete a la presión política. Es el juramento más importante que hacemos».

Vida sin Trump 24/7. Sin embargo, fuera de esa corriente de partidos políticos de base, Trump esencialmente ha estado silenciado desde que dejó el cargo. Sus tuits, una vez ubicuos, han sido apagados. Si no se encuentra exiliado exactamente en su hogar en Florida, ciertamente ha sido exiliado de las redes sociales. Y con el covid arrasando el país (todavía) y tantos niños que no están en la escuela (todavía), muchos estadounidenses no han tenido tanto tiempo para pensar en él.

Lidiar con Trump es importante, pero lidiar con el covid es más importante. El paquete de ayuda de covid de más de un billón de dólares de los demócratas se está elaborando para sortear las reglas obstruccionistas y presupuestarias, en tiempo real, a medida que avanza el juicio político.

El esfuerzo, que probablemente incluirá nuevos controles para muchos estadounidenses, junto con el apoyo para el esfuerzo de la vacuna, la reapertura de escuelas y las empresas estadounidenses, finalmente será más importante para la vida diaria.