(CNN) — Seis republicanos se unieron a los demócratas el martes para aprobar que el juicio político contra el expresidente Donald Trump es constitucional. El senador de Louisiana, Bill Cassidy, fue el único republicano en cambiar su voto después de una votación inicial sobre constitucionalidad, el mes pasado.

La votación final de 56-44 marcó el capítulo de cierre de los procedimientos de juicio político, este martes. Hubo una pausa de los procedimientos hasta el mediodía del miércoles. Todos los senadores republicanos menos seis votaron que el juicio es inconstitucional porque Trump ya no es presidente. Fue la segunda vez que se realizó una votación de este tipo después de que el senador Rand Paul, un republicano de Kentucky, forzó una votación sobre la misma cuestión el mes pasado.

Estos son los senadores republicanos que votaron que el juicio político era consistente con la Constitución:

Susan Collins, republicana de Maine.

Bill Cassidy, republicano de Louisiana

Lisa Murkowski, republicana de Alaska

Mitt Romney, republicano de Utah

Ben Sasse, republicano de Nebraska

Pat Toomey, republicano de Pensilvania

Cassidy le dijo a CNN, el martes, después de la presentación de los fiscales de la Cámara de Representantes para el juicio, que era una «muy buena apertura» y que presentaron argumentos sólidos. Durante su presentación, los fiscales del juicio político mostraron cómo los agitadores violaron violentamente el Capitolio de Estados Unidos y atacaron a agentes de policía, invocando el nombre de Trump mientras intentaban interrumpir la certificación de las elecciones de noviembre.

«Los fiscales de la Cámara estaban concentrados, estaban organizados» y «dieron un argumento convincente», dijo Cassidy después de la votación. En contraste, agregó, «el equipo del presidente Trump estaba desorganizado. Hicieron todo lo que pudieron, excepto hablar sobre la cuestión que se discutía y cuando hablaron sobre ella, se deslizaron, casi como si estuvieran avergonzados de sus argumentos».

Los argumentos de los abogados de Trump contra el juicio político

Varios senadores republicanos criticaron los argumentos ofrecidos por el equipo legal de Trump diciendo que era deslucidos. Murkowski dijo que «estaba realmente sorprendida por el primer abogado que se presentó en nombre del expresidente Trump», el abogado Bruce Castor.

«No podía entender a dónde iba, pasé 45 minutos yendo a algún lado, pero no creo que nos ayudó a entender mejor de dónde venía en cuanto a la constitucionalidad de esto», agregó. «Y sentí que [el también abogado de Trump, David] Schoen hizo un … mejor trabajo, pero creo que seguramente perdieron una oportunidad con su primer abogado allí».

El senador republicano de Texas, John Cornyn, dijo sin rodeos a los periodistas: «Pensé que el abogado del presidente, el primer abogado, simplemente divagaba una y otra vez y realmente no abordó el argumento constitucional; finalmente, el segundo abogado lo hizo, y pensé , hizo un trabajo eficaz». Cornyn añadió rápidamente: «Pero he visto muchos abogados y muchos argumentos y no fue uno de los mejores que he visto».

Trump no estaba contento con el argumento de apertura de Castor en el Senado, según dos personas familiarizadas con su reacción. Trump casi estaba gritando cuando Castor hizo argumentos serpenteantes con los que luchaba por llegar al corazón del argumento de su equipo de defensa, que se supone que es sobre la constitucionalidad de llevar a cabo un juicio para un presidente que ya no está en el cargo.

Schoen, quien habló en segundo lugar, inicialmente iba a presentar primero, no Castor, según dos personas familiarizadas con el plan.

El Senado pospuso el esfuerzo inicial de Paul, un republicano de Kentucky, a fines del mes pasado para forzar una votación sobre la constitucionalidad del juicio, pero la votación ofreció un indicador de cómo los senadores republicanos, quienes votaron abrumadoramente por la medida de Paul, se sienten sobre el juicio político.

La moción de Paul fue rechazada en una votación de 55-45, con cinco republicanos uniéndose a todos los demócratas, lo que significa que 45 republicanos votaron por el esfuerzo de Paul. Romney, Sasse, Collins, Murkowski y Toomey cruzaron las líneas del partido para unirse a los demócratas en esa votación.

— Kristin Wilson, Jeremy Herb, Lauren Fox, Clare Foran, Ted Barrett, Kaitlan Collins, Annie Grayer y Sarah Fortinsky de CNN contribuyeron a este informe.