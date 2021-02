Logan Roy y sus cuatro hijos componen una poderosa dinastía que controla uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes del mundo. SUCCESSION sigue sus vidas mientras el potencial retiro del patriarca afecta las relaciones de la familia y de la compañía. (Foto HBO)

(CNN Español) — WarnerMedia anunció la llegada a América Latina de HBO Max y lo que se viene para este 2021 en sus canales de entretenimiento en la región.

Quizás lo más esperado para América Latina es la llegada de la plataforma de streaming HBO Max que estará disponible a finales de junio 2021.

No hay mucha información, más allá de que estará disponible en 39 territorios y que el público en la región “tendrá acceso a un contenido incomparable que incluye la programación más amada y favorita de marcas internacionales de WarnerMedia como HBO, DC y Warner Bros”, según la información que se dio a conocer por la misma plataforma.

Estrenos de HBO

Por su parte, Gustavo Grossmann, líder de GE Networks para WarnerMedia América Latina fue el encargado de presentar los títulos para HBO.

Destacan las nuevas temporadas de las series Succession e Insecure y el estreno de Mare of Easttown, con Kate Winslet.

Las producciones y series que destacan son La zona, El día de mañana, Amsterdam, Área de servicio y Beartown, entre otras.

House of the Dragon, hasta 2022

Para los fanáticos de Game of Thrones, que esperan con ansias la precuela de esta serie, será hasta el 2022 cuando puedan ver House of the Dragon, según aseguró Grossmann.

Basada en el libro Fire & Blood, del escritor George R.R. Martin, la serie contará la historia de la Casa Targaryen (también conocida como la Casa que nos dio a la Madre de los Dragones, Daenerys Targaryen) y tendrá lugar 300 años antes de los eventos de Juego de tronos.

TNT, TNT Sports, Space y Warner Channel

Si bien no se dio a conocer qué vendrá para estas señales, lo que si estamos seguros es que Warner Channel seguirá siendo la casa de DC Comics y de las mejores series como Friends, Young Sheldon y Riverdale.

TNT tendrá la transmisión de las mejores ceremonias de premios y estrenos de películas originales.

Canal SPACE continuará presentando sus ciclos de horror y sus contenidos de Combate SPACE y Lucha Libre AAA.

Por su parte, Fabio Madeiros, responsable de Contenidos de TNT Sports, anunció que la señal deportiva disponible solo en Brasil, Chile y Argentina “tiene lo mejor del fútbol regional y busca la pasión e interacción de los fans por sus contenidos”.

HBO, HBO Max, TNT, TNT Sports, Space y Warner Channel, son señales que pertenecen a WarnerMedia al igual que CNN en Español.