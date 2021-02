Chick Corea

(CNN) — El reconocido pianista y compositor de jazz Chick Corea ha fallecido, según un comunicado publicado en el sitio web del músico. Tenía 79 años.

Chick Corea murió de «una forma rara de cáncer» que le fue descubierta recientemente, de acuerdo con el comunicado en su sitio web.

«Era un amado esposo, padre y abuelo, y un gran mentor y amigo para muchos», dice el comunicado. «Mediante su trabajo y a través de las décadas que pasó recorriendo el mundo, tocó e inspiró las vidas de millones de personas».

Durante una extensa carrera en la música que abarcó más de 50 años, Chick Corea trabajó con algunos de los nombres más importantes del jazz, incluidos algunos como Dizzy Gillespie, Herbie Mann y Miles Davis.

Chick Corea, además, cuenta con la mayor cantidad de premios Grammy ganados por artistas de jazz, con 23 reconocimientos y 67 nominaciones.

Trabajó con el trompetista Blue Mitchell, el flautista Herbie Mann y el saxofonista Stan Getz antes de concretar su debut discográfico como líder en el año 1966 con «Tones For Joan’s Bones», de acuerdo con su sitio web.

Durante esos años, Chick Corea también grabó sesiones con Cal Tjader, Donald Byrd y Dizzy Gillespie.

Chick Corea se abrió paso con su lanzamiento de 1968, «Now He Sings, Now He Sobs». Ese mismo año, reemplazó a Herbie Hancock en la banda de Miles Davis con Ron Carter, Wayne Shorter y Tony Williams.

También trabajó con la cantante de R&B Chaka Khan. En 1982, Chick Corea formó la banda Echoes of an Era, que era esencialmente una banda de apoyo plagada de estrellas para la primera incursión de Khan en el jazz, según el sitio web de Corea.