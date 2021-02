Samsung Galaxy S21 Plus: ¿el balance perfecto entre el S21 y el S21 Ultra?

Los 5 mejores celulares para comprar ahora 1:12

(CNN Español) — El nuevo celular Galaxy S21 Plus (Galaxy S21+) de Samsung, que llegó al mercado en enero, vale US$ 200 menos en Estados Unidos que el Galaxy S20 Plus en su lanzamiento (el mismo precio de lanzamiento en México), pero trae una pantalla y batería casi tan grande como la del Galaxy S21 Ultra (US$ 1.099 o MX$ 29.999), mientras que tiene un diseño más parecido al Galaxy S21.

Con esto, el Galaxy S21 Plus logra tener un diseño más cómo que el Galaxy S21 Ultra, una duración de batería muy confiable, un diseño atractivo, el mismo procesador Snapdragon 888 o Exynos 2100 (dependiendo del mercado) y las mismas funciones base.

¿Hace esto que el Galaxy S21 Plus sea el balance perfecto de esta nueva generación de teléfonos insignia de Samsung? Probablemente sí para algunos, pero también lo pone en una complicada posición porque el Galaxy S21 ofrece casi lo mismo en un tamaño más compacto por US$ 200 o MX$ 5.000 menos, mientras que por US$ 200 más obtienes el Galaxy S21 Ultra que tiene mejores cámaras, más RAM y algunas funciones adicionales que lo hacen ser lo mejor que puede ofrecer Samsung en la actualidad.

Sin embargo, lo mejor del Galaxy S21 Plus está en lograr ofrecer una experiencia no muy diferente al Galaxy S21 Ultra en un dispositivo que es menos pesado y grueso, haciéndolo más cómodo de utilizar y llevar contigo. Frente al Galaxy S21, la principal ventaja está en su pantalla grande que permite tener una mejor experiencia de consumo de contenido, mientras que su batería también ofrece mejor tiempo de uso.

1 de 12 | El Samsung Galaxy S21 Plus tiene una pantalla de 6,7 pulgadas que es casi el mismo tamaño de la pantalla de 6,8 del Galaxy S21 Ultra, pero gracias a esto y otra reducciones en las especificaciones el S21 Plus es más cómodo de sostener y usar con una sola mano (Crédito: Juan Garzon /CNN) → 2 de 12 | En la parte trasera está el nuevo módulo de cámaras que cuenta con tres cámaras, una cámara principal de 12 megapíxeles, una gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto de 64 megapíxeles. 3 de 12 | La cámara frontal es de 10 megapíxeles. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 4 de 12 | Los marcos o biseles del Galaxy S21 Plus son muy pequeños. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 5 de 12 | La parte trasera es de vidrio, a pesar de que visualmente y al tacto no se diferencia tanto del Galaxy S21, que tiene una parte trasera de plástico. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 6 de 12 | Los botones están ubicados en el borde lateral derecho. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 7 de 12 | El módulo de las cámaras está conectado al marco de metal. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 8 de 12 | El Galaxy S21 Plus es resistente al agua con la certificación IP68, se puede cargar inalámbricamente y también puede cargar otros dispositivos de forma inalámbrica. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 9 de 12 | En Estados Unidos, el Galaxy S21 Plus tiene el procesador Snapdragon 888, pero en la mayoría de Latinoamérica trae el procesador Exynos 2100. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 10 de 12 | Uno de los cambios más importantes para muchos, más allá del diseño, es que ya no tiene una ranura para tarjeta microSD para expandir su almacenamiento. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 11 de 12 | El S21 Plus tampoco trae la tecnología MST que permitía realizar pagos móviles en terminales que no tienen NFC. (Crédito: Juan Garzon /CNN) 12 de 12 | En Estados Unidos y algunos mercados, el Galaxy S21 Plus es más barato que la generación anterior. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

Precio del Galaxy S21 Plus

El precio del Galaxy S21 Plus es Estados Unidos de US$ 999 por la versión de 128 GB de almacenamiento y US$ 1.049 por la versión con 256GB de almacenamiento en EE.UU.

El precio del Galaxy S21 Plus en México es de MX$ 24.999 por la versión de 128GB o MX$ 26.999 por la versión de 256 GB. La versión del Galaxy S21 Plus que se vende en Estados Unidos se puede importar a México a través de Amazon con un precio inicial de MX$ 25.499.

Galaxy S21 Plus: características y especificaciones

Pantalla: 6,7 pulgadas

Resolución: 2.400 x 1.080 píxeles

Tasa de actualización máxima: 120 Hz

Procesador: Snapdragon 888 (en Estados Unidos) o Exynos 2100 (en México, la mayoría de Latinoamérica, España y otros mercados)

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128 GB o 256 GB

MicroSD: no

Cámaras principales: 12 megapíxeles(f/1.8) + gran angular 12 megapíxeles (f/2.2) + telefoto 64 megapíxeles (f/2.0) con zoom óptico híbrido 3x y zoom digital hasta de 30x

Cámara frontal: 10 megapíxeles

Resistencia al agua: sí, con la certificación IP68

Batería: 4.800m Ah

Carga inalámbrica: sí

Carga inalámbrica reversible: sí

Carga rápida: 25 vatios (25W)

Sistema operativo: Android 11

5G: Sí, mmWave y Sub-6

Lector de huellas: sí, en la pantalla

Otras características: sin conector de audífonos de 3,5 mm, UWB, NFC (sin MST), pantalla planta

Tamaño: 167,5 x 75,6 x 7,8 mm

Peso: 202 gramos

Diferencias: Galaxy S21 Plus vs. Galaxy S21 Ultra vs. Galaxy S21

Galaxy S21 Galaxy S21 Plus Galaxy S21 Ultra Pantalla 6,2 pulgadas (plana) 6,7 pulgadas (plana) 6,8 pulgadas (curva) Resolución 2.400×1.800 píxeles 2.400×1.800 píxeles 3.200×1.440 pixeles Almacenamiento 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Expansión de almacenamiento No No No Cámaras principales 12 MP + gran angular 12 MP + telefoto 64 MP (zoom óptico 3x) 12 MP + gran angular 12 MP + telefoto 64 MP (zoom óptico 3x) 108 MP + gran angular 12 MP + telefoto (zoom óptico 3x) 10 MP + (zoom óptico 10x) 10 MP Cámara frontal 10 MP 10 MP 40 MP RAM 8 GB 8 GB 12 GB, 16 GB Batería 4.000 mAh 4.800 mAh 5.000 mAh Características importantes Parte trasera de plástico, pantalla con tasa variable de de 48 Hz a 120 Hz Parte trasera de vidrio, pantalla con tasa variable de de 48 Hz a 120 Hz, UWB Parte trasera de vidrio, pantalla con tasa variable de de 10 Hz a 120 Hz, UWB, compatibilidad con S Pen y S Pen Pro Tamaño 71,2×151,7×7,9 mm 75,6×167,5×7,8 mm 165,1×75,6×8,9 mm Peso 172 gramos 202 gramos 228 gramos Precio US$ 799 (MX$ 21.499) US$ 999 (MX$ 24.999) US$ 1.199 (MX$ 29.999)

Diseño: más atractivo, pero sin ranura para tarjeta microSD

El Galaxy S21 Plus tiene el mismo diseño del Galaxy S21, lo cual lo hace un poco diferente al S21 Ultra.

Esto significa que el Galaxy S21 Plus cuenta con una pantalla plana que tiene una cámara centrada en la parte superior que está integrada a través de un orificio, no tiene conector de audífonos tradicional de 3,5 mm y tiene un módulo que se integra al marco de metal y cuenta con tres cámaras (el flash está por fuera del módulo).

El vidrio trasero, tipo mate, le permite atraer menos las huellas de los dedos, pero también lo hacen más resbaladizo que el Galaxy S20 Plus. Además, su borde de metal liso no ayuda a ofrecer un buen agarre.

Por otra parte, su pantalla plana hace que su borde se sienta más rígido y a veces incomodo en las manos. Es cierto que la pantalla curva hace que controlar cosas en los bordes laterales sea más difícil o ineficiente, pero la curvatura ayuda muchas veces a que sea más ergonómico.

A pesar de esto, el Galaxy S21 Plus sigue siendo un celular con certificación de resistencia al agua IP68, se puede cargar inalámbricamente y también puede cargar otros dispositivos de manera inalámbrica cuando se colocan en la parte trasera de él.

Uno de los cambios más importantes del Galaxy S21 Plus frente a su generación anterior es la carencia de ranura para tarjeta microSD, esto significa que ya no es posible expandir el almacenamiento con solo colocarle una tarjeta microSD, sino que lo que tienes es todo lo que puedes utilizar, más allá de almacenamiento en la nube.

Esto es sin duda malas noticias para los usuarios porque, aunque todos le hayamos sacado provecho a esa función, en todo caso proporciona la tranquilidad de poder obtener más almacenamiento en cualquier momento y a un bajo costo.

Teniendo en cuenta esto, los usuarios ahora se verán impulsados a comprar la versión de 256 GB para no sufrir tanto con el almacenamiento del celular, pero es bueno que esto tan solo cueste US$ 50 en Estados Unidos. En México es necesario pagar MX$ 2.000 más (más costoso, pero al menos es más barato que los MX$ 3.000 que hay que pagar por el mismo incremento en un iPhone 12 Pro).

Otra carencia del Galaxy S21 Plus en comparación de sus predecesores está en la tecnología de pagos móviles, porque aunque tiene NFC ya no cuenta con MST, que era la diferencia más importante que tenía con Apple Pay y la mayoría de celulares Android: una tecnología que le permitía ser compatible con terminales de pagos que no contaban con NFC y que simulaba la señal magnética de una tarjeta de crédito.

Algo extraño es que ahora el cajón de la tarjeta SIM está ubicado en el borde inferior y ahora está justo al lado de un micrófono, lo que hace que uno se puede equivocar con facilidad cuando va a insertar la herramienta para extraer este cajón.

El diseño es uno de los cambios más importantes del Galaxy S21 Plus frente al Galaxy S20 Plus y es un cambio bueno. Esta apariencia lo hacer sentirse un poco más elegante, moderno y diferente a otros celulares en el mercado.

Además, este diseño es una de las ventajas más grandes que tiene el Galaxy S21 Plus versus el Galaxy S21 Ultra, ya que aunque se siente un poco más prémium el S21 Ultra, es más grueso, pesado e incomodo de utilizar.

Pantalla y mejor lector de huellas integrado

El Galaxy S21 Plus tiene una pantalla de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD+ que aunque significa un paso atrás en la serie, no es el fin del mundo.

Es cierto que el Galaxy S20 Plus tenía una pantalla QHD+ que proporciona una densidad de pixeles mayor, pero de manera predeterminada venía configurado en Full HD+ y quizá no todos hayan cambiado esa resolución porque a lo mejor no sabían y porque con esa resolución la tasa de actualización tenía que bajarse de 120 Hz a 60 Hz.

Con esta resolución ofrece una buena experiencia, con gran detalle y la pantalla también reproduce buenos colores y su brillo es adecuado para toda clase de condiciones.

Una mejora que trae esta pantalla es que ahora su tasa de actualización es variable, para cambiar entre 48 Hz y 120 Hz dependiendo de lo que haces con este celular. Esto es bueno porque en el uso se nota la diferencia del cambio, pero esto permite que la duración la batería se desperdicie menos y dure más.

Por otra parte, el lector de huellas (ultrasónico) integrado en la pantalla también mejoró de manera considerable. Samsung asegura que este lector de huellas es un 77 % más grande y también es más rápido. En el uso, la experiencia puede variar un poco como es de costumbre, pero sin duda este lector de huellas permite desbloquear el celular de manera más efectiva, o al menos con menos detecciones fallidas para parecerse más a los mejores lectores ópticos que hay en el mercado, como es el del OnePlus 8 Pro.

Rendimiento

El Galaxy S21 Plus es uno de los primeros celulares con el procesador Snapdragon 888 y el primero, junto con los otros S21, en utilizar el procesador Exynos 2100 de Samsung.

Nuestra unidad de prueba es la versión con procesador Snapdragon 888, pero al parecer el Exynso 2100 mejora de manera considerable frente a su predecesor para competir mejor con la versión Snapdragon.

En general, el Galaxy S21 Plus es fluido en todo lo que haces, pero esperábamos que la mejoría iba a ser mucho más grande. En comparación con el Galaxy Note 20 Ultra (US$ 1.099), la diferencia de velocidad en el uso diario es poca, aunque en pruebas de rendimiento marca más diferencia.

La mayor diferencia en el rendimiento se nota en las cámaras, lugar donde el S21 Plus toma menos tiempo para procesar las imágenes, pero con la cámara principal hay que tener en cuenta que el Note 20 Ultra tiene una de 108 megapixeles que requiere más tiempo de procesamiento. Inclusive, comparando el Note 20 Ultra con el Galaxy S21 Ultra, la diferencia de tiempo de procesamiento es más parecida, aunque el S21 Ultra sigue siendo un poco más rápido.

En el uso general, el celular es rápido en prácticamente todas las tareas cotidianas, pero también en ocasiones es un poco más lento que el Galaxy S21 Ultra, seguramente por la diferencia de memoria RAM.

Pruebas de desempeño

Geekbench 5: 1.069 (un núcleo) y 3.228 (múltiples núcleos)

3DMark Sling Shot Unlimited: 9.807

Duración de batería: muy confiable

Una mejora notable frente a su predecesor, el Galaxy S20 Plus, es la duración de batería. El Galaxy S21 Plus cuenta con una batería de 4.800 mAh, que es 300 mAh más grande que su predecesor, y gracias a esto —y a posiblemente el nuevo procesador y la nueva pantalla— la duración de la batería es confiable.

Con un uso general, el Galaxy S21 logró durar generalmente todo un día, después de navegar por horas en internet y redes sociales, realizar al menos una llamada, escuchar música por al menos 30 minutos y tomar al menos unas 15 fotos.

En nuestra experiencia, esta duración de batería fue superior a la que tuvimos con el Galaxy Note 20 Ultra, pero un poco menos de lo que logramos con el Galaxy S21 Ultra cuando está configurado en resolución Full HD+ con tasa de actualización de 120 Hz. Cuando el S21 Ultra está configurado en QHD+ y 120 Hz, el Galaxy S21 Plus ofrece una mejor duración de batería.

Una novedad del Galaxy S21 Plus está en que el celular ya no trae un cargador en la caja, similar a como hizo Apple con los iPhone 12. Sin embargo, Samsung redujo el precio del cargador a US$ 19.

Cámaras

Las cámaras del Galaxy S21 Plus son prácticamente las mismas que tenía el Galaxy S20 Plus y las novedades llegan principalmente a través de software con más optimizaciones y nuevas funciones.

Esto quiere decir que el Galaxy S21 Plus tiene una cámara principal de 12 megapíxeles, una gran angular de 12 megapixeles y un telefoto de 64 megapíxeles con la capacidad de hacer zoom óptico 3x (híbrido) que también permite tomar fotos de 64 megapíxeles, aunque de manera predeterminda toma fotos de 12 megapíxeles.

Esta combinación le permitió al Galaxy S20 Plus ofrecer una de las mejores cámaras en el mercado y aquí sigue siendo el mismo caso, pero las mejoras son muy pocas y es posible que algunas de las funciones de los Galaxy S21 lleguen a los S20 en un futuro.

A plena luz solar, el Galaxy S21 Plus logra gran detalle y balance de colores. En situaciones con menos luz el celular intenta iluminar en ocasiones mucho la escena y sobreexpone las imágenes, pero el detalle no se pierde mucho. El modo de noche logra ofrecer buenos resultados, pero está por debajo de lo que ofrece el Galaxy S21 Ultra y también muchas veces está por debajo del Galaxy Note 20 Ultra.

El modo de retrato del Galaxy S21 Plus sigue funcionando similar a las generaciones anteriores en donde si el sujeto se mueve un poco la cara sale muy borrosa. Además, generalmente el celular no captura las fotos inmediatamente en el momento que tocas el disparador (en toda clase de fotos), sino que hay un pequeño retraso.

En estas fotos de retrato, el Pixel 5 sigue haciendo un mejor trabajo porque en menos ocasiones tienes fotos borrosas por el movimiento y también le gana en capturar las fotos de manera más inmediata cuando tocas el disparador. Sin embargo, donde creo que mejoró el Galaxy S21 Plus fue también en la detección de los bordes del sujeto ne modo de retrato, para ofrecer mejores fotos.

Otra novedad es que ahora los rostros en las fotos ya no siempre son suavizadas, sino que de manera predeterminada esa función viene desactivada para ofrecer mayor naturalidad en los rostros.

En cuanto a la grabación de video, el Galaxy S21 Plus también trae algunas mejores que le permiten tener un poco de mejor estabilidad que antes, al igual que ofrece buen detalle y buenos colores.

Director’s View es una de las novedades más importantes de las cámaras y permite ver las tres cuatro cámaras en tiempo real para grabar tanto con una trasera como con la frontal y para poder cambiar entre las tres cámaras traseras con facilidad. Por si tenías la duda, aún puedes grabar video 80K, pero es a 24fps.

En general, las cámaras son muy buenas, pero las mejoras frente a los Galaxy S20 son pequeñas y tanto el Galaxy Note 20 Ultra como el Galaxy S21 Ultra siguen ganándole en zoom y fotos de noche, principalmente.

La cámara frontal de 10 megapíxeles trae resultados parecidos, lo cual es bueno pero sin novedades para sobresalir en el mercado.

Conclusión

El Galaxy S21 Plus es un excelente celular que a pesar de los nuevos sacrificios (ranura para tarjeta microSD, MST, pantalla con resolución máxima de Full HD+, adaptador de carga y audífonos en la caja) lo hacen uno muy completo.

Este celular de Samsung es una mejor opción que el Galaxy S21 si quieres una pantalla grande, pero sin duda que el Galaxy S21 Ultra es superior porque ofrece mejores cámaras y una pantalla más avanzada, entre otras pequeñas cosas. La ventaja del S21 Plus frente al Ultra están en el diseño que le permite ser más cómodo al ser menos grueso y pesado, mientras que también cuesta US$ 200 menos o MX$ 5.000 menos que el Galaxy S21 Ultra.

Sin embargo, en esta ocasión el Galaxy S21 Ultra se diferencia más del S21 Plus que lo que hicieron en la generación anterior, así que muchos se verán impulsados a pagar un poco más para adquirir el Ultra y para muchos el costo adicional que representa frente al Galaxy S21 no valdría la pena porque principalmente trae una batería y una pantalla más grande (y UWB) y lo demás es lo mismo.

El Galaxy S21 Plus representa más que todo una evolución de la generación anterior y el mayor cambio está en su diseño. Dicho esto, la conclusión es que no vale la pena comprar el Galaxy S21 Plus si tienes un Galaxy S20 o un Galaxy Note 20/Note 20 Ultra, pero sí sería una buena opción para usuarios que tienen dispositivos posteriores.

En el mercado actual, el Galaxy S21 Plus se posiciona en lo más alto del mercado junto con los otros S21 por todas lo que que ofrece, pero pronto llegarán más celulares con el mismo procesador Snapdragon 888 que eliminarán una de las principales ventajas que tiene en la actualidad frente a otros celulares Android.