La Guardia Costera de EE.UU. reporta desaparición de 10 cubanos a bordo de una balsa

(CNN Español) — La Guardia Costera de EE.UU. reportó este viernes en su cuenta de Twitter que trabaja en la búsqueda de 10 personas que desaparecieron después de que supuestamente salieron de La Habana, Cuba, el domingo rumbo a la Florida a bordo de una embarcación improvisada.

Según la información preliminar compartida por las autoridades, la balsa tendría un tamaño de 1,8 metros.

#BreakingNews 10 people missing after reportedly leaving Havana, Cuba Sunday for Florida in a 6-foot makeshift vessel. @USCG crews are searching. #SAR pic.twitter.com/cDIBnBx578

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 12, 2021