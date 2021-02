Las 5 cosas que debes saber este 12 de febrero: El turno para la defensa de Trump

Con la proliferación de las variantes del coronavirus, ¿sirve vacunarse? Biden revertirá la política ‘Quédate en México’ de Trump. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El turno para la defensa de Trump

Los fiscales de juicio político terminan de exponer su caso contra Donald Trump y ahora le corresponde a los abogados del expresidente. Se espera que terminen este mismo viernes, sin usar todo el tiempo del que disponen. La defensa planea argumentar que los demócratas glorificaron la violencia al recrear la insurrección del 6 de enero, que el juicio es inconstitucional y se escudarán en los derechos de Trump bajo la Primera Enmienda. En todo caso, los senadores republicanos señalan que planean absolver a Trump.

Con la proliferación de las variantes del coronavirus, ¿sirve vacunarse?

Si bien el ritmo de vacunación está aumentando en EE.UU. y en muchas partes del mundo, algunos estudios preliminares han sugerido que las vacunas actuales pueden no ser tan efectivas contra las variantes emergentes del coronavirus. Una experta responde.

Biden revertirá la política ‘Quédate en México’ de Trump

El gobierno de Biden está preparando los planes para la entrada gradual de los migrantes que estaban obligados a permanecer en México bajo una controvertida política de la era Trump, conocida informalmente como «Quédate en México», según tres funcionarios de Seguridad Nacional.

Medicamento para la diabetes puede ayudar a perder peso

Un medicamento para la diabetes inyectado una vez a la semana ayudó a las personas con sobrepeso y obesidad a perder un promedio del 15% de su peso corporal durante 16 meses, informaron investigadores.

Las reflexiones de Don Francisco en CNN

Del 15 al 26 de febrero a las 9 P.M. (hora de Miami), Mario Kreutzberger, mejor conocido como «Don Francisco», presentará «Don Francisco: Reflexiones 2021» en CNN en Español. Lo más destacado lo podrás ver en cnne.com/donfrancisco.

A la hora del café

Despiden a estrella de «The Mandalorian» Gina Carano por publicaciones ofensivas en las redes sociales

Gina Carano, quien interpretó a Cara Dune en «The Mandalorian», no aparecerá en ningún proyecto futuro de Star Wars después de (entre otras cosas) comparar a la Alemania nazi con el panorama político actual.

Padres de joven que se suicidó por una supuesta deuda de miles de dólares en Robinhood culpan a la compañía

Alexander Kearns se suicidó después de ver un balance negativo de US$ 730.165 en su cuenta de Robinhood en junio de 2020. Ahora sus padres están demandando a la popular aplicación financiera. «Estaría vivo hoy», dicen.

La actriz de ‘Game of Thrones’ Bella Ramsey participará en la serie ‘The Last of Us’

La actriz inglesa Bella Ramsey, mejor conocida por su papel destacado en «Game of Thrones» como la audaz y vehemente Lyanna Mormont, protagonizará la nueva aventura de HBO «The Last of Us».

Cómo evitar que tu gato mate tanto animal silvestre

Los dueños de gatos que quieran evitar que sus mascotas cacen animales salvajes deberían jugar con ellos y alimentarlos con más carne, según un nuevo estudio.

Meghan, duquesa de Sussex, gana caso judicial contra un periódico

Meghan, duquesa de Sussex, ganó un caso de privacidad contra un periódico sensacionalista que publicó una carta escrita a mano para su padre, Thomas Markle.

La cifra del día

US$ 6.800 millones

Uber perdió US$ 6.800 millones en 2020 (pero eso en realidad son buenas noticias).

La cita del día

“A medida que se acercaba la toma de posesión, (Jessica) Watkins indicó que estaba esperando instrucciones del presidente Trump»

El Departamento de Justicia dice que una líder de Oath Keepers esperó la directriz de Trump antes del ataque al Capitolio.

Y para terminar…

Así se prepara Wuhan, China, para recibir el Año Nuevo Lunar

Mira cómo se prepara Wuhan, que fue el epicentro inicial de la pandemia de covid-19, para recibir el Año Nuevo Lunar.