¿Cuántas dosis recibe cada país de América Latina por Covax? 0:46

(CNN Español) — La ministra de Salud de Nicaragua, Martha Reyes, informó en una entrevista concedida este martes a Canal 2, una televisora local, que el plan de introducción de las vacunas propuesto por el gobierno, según las sugerencias de la Organización Panamericana de la Salud, prioriza a trabajadores de la salud, ancianos y pacientes crónicos. Pero Reyes no precisó la fecha en la que llegarían las primeras 540.000 vacunas contra el covid-19, como parte del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud.

«El primer grupo son los trabajadores de la salud que están de cara a la atención. El segundo grupo tiene que ver con los adultos mayores que presentan enfermedades crónicas de base. El tercero siguen siendo adultos mayores que no presentaran enfermedad pero que, por su edad, son también vulnerables», informó Reyes.

Otro grupo prioritario sería el de los pacientes crónicos, según Reyes. «Después continuaría con los jóvenes o menores de 60 años que tengan alguna enfermedad crónica de base, porque puede haber jóvenes diabéticos, jóvenes hipertensos, y eso les pone en una condición de vulnerabilidad. Ese sería el siguiente grupo y posteriormente ya el resto de la población. Recordemos que la OMS recomienda que para tener una protección adecuada deberíamos tener vacunada al 70% de la población de un país», explicó.

El 13 de enero, la vicepresidenta y portavoz del gobierno, Rosario Murillo, informó que se realizaban gestiones para la compra de vacunas para inmunizar contra el covid-19 a un total de 3.731.900 personas, lo que equivale al 55% de la población, por un monto de US$ 114.894.984. También anunció una inversión de US$ 850.000 en el mejoramiento de la cadena de frío para conservar los fármacos.

Reyes recordó que su ministerio aprobó el uso de la vacuna Sputnik V, fabricada en Rusia, y las vacunas Covaxin y Covishield de la India, con cuyos fabricantes revisan documentación para realizar mecanismos de adquisición.

publicidad

Más detalles sobre la vacunación en Nicaragua

La ministra de Salud agregó que la OPS distribuirá la vacuna de AstraZeneca, como parte del mecanismo Covax. Aún se espera que se apruebe su uso de emergencia, tal como ocurrió con la vacuna rusa y la de Pfizer.

Covax es una alianza de más de 100 países que coordina la OMS para asegurar el abastecimiento de vacunas, independientemente de la capacidad económica de las naciones.

OPS informa que llegarían más de 35 millones de dosis a Latinoamérica 0:25

Sobre la forma de inoculación de la vacuna, Reyes dijo que se aplicará el protocolo sugerido por cada compañía farmacéutica. «Porque hay unas que están haciendo las pruebas en grupos mayores de 18, otras mayores de 19. En esta primera etapa no se vacunan ni menores de 18 ni menores de 19, en dependencia de la vacuna que nos corresponda, no se vacunan embarazadas ni madres lactantes, por lo tanto, y no porque sean malas sino porque no se han hecho estudios con estas vacunas en estos grupos», explicó.

Reyes agregó que tampoco se aplicará a personas cuyo sistema inmune esté afectado por enfermedades o tratamientos.

El establecimiento y divulgación de un plan de vacunación contra el covid-19 ha sido una demanda constante de decenas de Asociaciones Médicas independientes que exigen acciones para proteger a sus agremiados en hospitales públicos y privados.

El Ministerio de Salud totaliza 6.347 casos de covid-19 y 171 fallecidos hasta el 9 de febrero. En contraste, el independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 acumula 12.716 casos sospechosos y 2.951 muertes por neumonía o coronavirus hasta el 3 de febrero.