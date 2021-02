Nadal pierde frente a Tsitsipas en el Abierto de Australia

(CNN) — El tenista español Rafa Nadal fue derrotado por el griego Stéfanos Tsitsipas en el primer Gran Slam de la temporada, el Abierto de Australia (Australian Open). Tsitsipas logró recuperarse tras haber perdido dos sets frente a Nadal y se metió en las semifinales del torneo.



Tsitsipas venció a Nadal, el número 2 del mundo, por 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4 y 7-5.

🇬🇷 Comeback complete 🇬🇷@steftsitsipas comes from two sets to love down to advance to his second #AusOpen semifinal.#AO2021 pic.twitter.com/8A9bkUwo26

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021