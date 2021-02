(CNN) — El helicóptero Ingenuity, ayudante y compañero de viaje del rover Perseverance de la NASA, se reportó con un buen informe y está «funcionando como se esperaba», según la agencia.

Si tiene éxito, Ingenuity será el primer helicóptero en sobrevolar otro planeta, lo que conducirá a un «momento extraterrestre de los hermanos Wright», dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

El rover aterrizó de forma segura en la superficie de Marte el jueves después de su lanzamiento desde la Tierra el 30 de julio. Perseverance ya ha enviado un impresionante conjunto de imágenes para mostrar que está a salvo y listo para pasar por una fase de «verificación» antes de comenzar su viaje a través de la superficie.

Ahora, el equipo de la misión ha escuchado directamente al helicóptero por primera vez, y son buenas noticias.

Ingenuity está actualmente arropado bajo el rover y unido al vientre de Perseverance. El rover es aproximadamente del tamaño de una camioneta, mientras que el helicóptero solo pesa alrededor de 2 kilos.

El helicóptero pudo llamar a casa a través del rover enviando datos a través del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, que actúa como un transmisor de comunicaciones entre Marte y la Tierra y ha estado orbitando el planeta rojo desde 2006.

Ingenuity se siente cómodo donde está y no va a soltar el rover pronto para un vuelo de prueba. El helicóptero permanecerá cómodo con el rover durante 30 a 60 días.

«Ingenuity, el helicóptero de Marte que llevo funciona como se esperaba. Actualmente lo estoy cargando, pero una vez que lo deje, dependerá únicamente de sus paneles solares. Si sobrevive a las noches marcianas brutalmente frías, el equipo intentará volar», se lee en un tuit de la cuenta de Twitter de Perseverance.

