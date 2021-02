Los retos de la reforma inmigratoria de Biden, según analista 3:07

(CNN) — Los duelos por la confirmación del gabinete escogido por Joe Biden se han vuelto repentinamente desagradables, haciendo sonar las alarmas sobre la naturaleza de suspenso de un Senado empatado 50-50 y las amargas peleas por llegar a la ambiciosa agenda del presidente.

La creciente intriga sobre un trío de seleccionados presidenciales controvertidos también está subrayando el poder de senadores individuales como el demócrata Joe Manchin de Virginia Occidental y la republicana Lisa Murkowski de Alaska, cuando el equilibrio partidista está tan dividido.

Si bien Biden ha visto instalados a sus seleccionados en seguridad nacional de primera línea como Antony Blinken como secretario de Estado y Lloyd Austin en el Pentágono, el enfoque en los nominados cuyas carteras tocan algunos de los temas políticos nacionales más delicados está llevando el proceso de confirmación a un crescendo contencioso.

La nominación de Neera Tanden, la seleccionada de Biden para liderar la Oficina de Administración y Presupuesto, está en grave peligro después de que Manchin abandonó el barco y una serie de republicanos señalaron que no podían apoyarla.

El martes se avecina otra dolorosa audiencia para la candidata a secretaria del Interior Deb Haaland, cuya oposición a los combustibles fósiles hace que los miembros del Partido Republicano la tachen de extrema, en un enfrentamiento que también podría resultar incómodo para los demócratas moderados.

Y Xavier Becerra, elegido por el presidente para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha surgido como un pararrayos de guerra cultural sobre su postura sobre el aborto y Obamacare, una línea divisoria perenne entre republicanos y demócratas.

No es nada inusual que los nuevos presidentes tengan problemas con algunos nominados, o incluso vean caer a varios miembros potenciales del Gabinete. Bloquear una selección es una manera fácil para que los senadores ejerzan su poder y le indiquen a una nueva Casa Blanca que no puede darlos por sentados. Y los enfrentamientos políticos que nublan las esperanzas de confirmación de nominadas como Haaland y Tanden son bastante predecibles, ya que reflejan los abismos entre los partidos.

Pero cuando un presidente tiene una mayoría gobernante razonable en el Senado, las confirmaciones se vuelven más fáciles. Si los demócratas tuvieran un puñado de escaños de sobra, por ejemplo, un senador como Manchin, que debe juzgar constantemente los vientos en su estado ultraconservador de Virginia Occidental, podría obtener un pase.

Pero cuando las nominaciones dependen del voto de la línea del partido y un desempate emitido por la vicepresidenta Kamala Harris, los líderes demócratas no pueden ofrecer ninguna cobertura política, al menos sin algunas deserciones de las filas republicanas.

Por ahora, el problema concierne a los nominados individuales al Gabinete, cuya derrota lastimaría a Biden y dañaría la carrocería de su máquina gobernante. Pero en los próximos meses, cuando se trata de temas radicales y electoralmente radiactivos como el cambio climático y la inmigración, toda su presidencia estará en juego.

Si bien la situación es tensa ahora, no es descabellado que una enfermedad, incapacidad o incluso la muerte de los senadores de edad avanzada puedan borrar su mayoría gobernante para siempre.

Una nominación al filo

Las luchas de Tanden son características de los nominados que tienen problemas derivados de sus propias vulnerabilidades políticas, pero que también son víctimas de fuerzas políticas más amplias más allá de sus destinos individuales.

Aún así, Tanden, la presidenta del grupo liberal de expertos Center for American Progress, se encuentra en la posición ligeramente única de ver cómo su apoyo se deshilacha en la derecha y la izquierda, un escenario que llevó a algunos observadores a registrar sorpresa cuando fue nominada.

Los senadores republicanos profesan que están ofendidos por algunos de sus tuits ahora eliminados que criticaron al Partido Republicano y a los senadores individuales que ahora necesita que voten por ella. Por supuesto, es un poco excesivo que los republicanos se quejen de los tuits de cualquier persona después de pasar cuatro años habilitando a un presidente cuyo vitriolo de las redes sociales dejó a Tanden en el fango. Y luego está la cuestión de si Tanden, una figura política femenina prominente nacida de padres inmigrantes indios, es víctima de un perjudicial doble rasero.

Sin embargo, la hipocresía es la grasa que a menudo hace girar las ruedas en el Senado. Y Tanden también tiene un apoyo tibio de su propio lado. Se vio obligada a intentar reconciliarse con el senador Bernie Sanders, un independiente de Vermont que forma parte de los demócratas, que ahora preside la Comisión de Presupuesto y sería su contacto principal. Los partidarios de Sanders acusaron a Tanden de estar entre las élites demócratas que creen que apilaron la carrera nominativa del partido contra él y a favor de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en 2016. Durante su audiencia de confirmación, Tanden tuvo que disculparse por lo que Sanders se quejó de que eran «viles» ataques a progresistas.

Dadas sus perspectivas siempre cuestionables, no había muchos incentivos para que un senador como Manchin la apoyara. El senado de Virginia Occidental ha respaldado a los nominados del presidente que hasta ahora han obtenido votos completos. Y votó para condenar al expresidente Donald Trump en su juicio político en el Senado, en lo que fue una decisión desagradable ya que su estado natal apoya abrumadoramente al expresidente.

Entonces, para salvaguardar su marca como una voz relativamente independiente, y para evitar ser tachado como un sello de goma para Biden, Manchin probablemente necesitaba tomar una posición en alguna parte. Explicó que no podía apoyar a Tanden porque representaba el tipo de política divisoria que Biden quiere purgar de Washington.

«No la conozco, probablemente una persona muy, muy buena, solo básicamente un poco tóxica en este momento», dijo Manchin a los periodistas en el Capitolio el lunes.

El senador de Virginia Occidental también está emergiendo en un punto crucial de la batalla para aprobar el proyecto de ley de ayuda de covid de US$ 1,9 billones de Biden, al que probablemente se opondrán todos los republicanos. Dijo el lunes que buscaría enmendar la legislación para establecer un salario mínimo federal por hora en US$ 11 durante dos años, en lugar de la propuesta demócrata actual de un aumento a US$ 15 durante cinco años.

Una vez que Manchin cortó con Tanden, y después de que una serie de republicanos, incluidos los senadores Mitt Romney de Utah, Susan Collins de Maine y Rob Portman de Ohio, siguieron su ejemplo, sus perspectivas de confirmación se volvieron realmente espantosas, a pesar de que la Casa Blanca insistió que estaba junto a la selección el lunes.

«Van a tener que sacarla», dijo un senador demócrata de alto rango a Manu Raju de CNN. Las escasas esperanzas de Tanden el lunes por la noche probablemente dependían de Murkowski, quien aún tiene que decir cómo votará.

La republicana de Alaska es una voz independiente y votó a favor de condenar a Trump en su segundo juicio político. Pero es difícil ver cómo tendría un incentivo para rescatar a una nominada al gabinete demócrata que ya está profundamente asediada, especialmente con su propia carrera por la reelección el próximo año.

Lucha de poder sobre el cambio climático

La nominación de Haaland difiere del caso Tanden ya que la miembro de la Cámara de Nuevo México es muy popular entre la mayoría de los demócratas. Su nominación es histórica ya que sería la primera miembro del gabinete de nativo americana. También lideraría el Departamento del Interior, una agencia con un largo historial de discriminación contra su comunidad.

Los demócratas y los funcionarios de la Casa Blanca le dijeron a CNN el lunes que anticipan unas pocas horas tensas cuando Haaland comparezca ante la Comisión de Energía y Recursos Naturales el martes.

¿Y adivinen quién podría ser la voz clave del Senado en el panel y en el pleno del Senado sobre las perspectivas de Haaland? Manchin nuevamente, quien preside la comisión y aún no se ha comprometido a apoyar su nominación.

«Estamos muy abiertos a escucharla, y esperamos que tenga una buena audiencia», dijo el lunes Manchin, un partidario de las industrias de combustibles fósiles en su estado natal.

Haaland corre el riesgo de convertirse en el punto focal de los ataques republicanos contra el nuevo compromiso de Biden de la lucha de Estados Unidos contra el calentamiento global, que lo llevó a unirse rápidamente al acuerdo climático de París después de asumir el cargo.

En el pasado, Haaland se ha opuesto a la emisión de nuevos arrendamientos de perforación de petróleo y gas en terrenos federales y ha expresado su apoyo a la prohibición del fracking, un método de extracción de gas natural. También ha apoyado el Nuevo Pacto Verde, el ambicioso plan climático impulsado por la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, aunque no por la administración de Biden.

El Nuevo Pacto Verde ha sido blanco de ataques republicanos alegando que sus restricciones a los combustibles fósiles destruirían la economía estadounidense. Es probable que la audiencia del martes se convierta en una vista previa de las amargas batallas partidistas que probablemente se desarrollarán cuando Biden envíe un proyecto de ley sobre el medio ambiente al Capitolio.

Una audiencia… por fin

No todos los nominados de Biden se metieron en problemas el lunes.

La selección que esperó más tiempo para obtener una audiencia de confirmación, casi cinco años, para ser exactos, es el candidato a secretario de Justicia Merrick Garland. El expresidente de la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington fue nominado por el presidente Barack Obama para ser juez de la Corte Suprema, pero fue bloqueado durante meses por el entonces líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, en un juego de poder que allanó el camino para la actual mayoría conservadora en la corte.

Irónicamente, la reputación de moderación y temperamento firme que Obama pensó que podría facilitar el camino de Garland a través de un Senado liderado por republicanos hasta la corte superior lo ayudó el lunes en su audiencia de confirmación.

El senador republicano architrumpista Lindsey Graham de Carolina del Sur dijo el lunes que «muy probablemente» apoyaría la nominación.