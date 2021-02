Stevie Wonder se muda a Ghana y esta es la razón

Las 5 mejores canciones de Stevie Wonder 1:13

(CNN) — El cantante Stevie Wonder se muda a Ghana.

El icónico y premiado intérprete habló con Oprah Winfrey en una entrevista para explicar su decisión, citando la agitación política en Estados Unidos.

«Quiero ver a esta nación sonreír de nuevo. Y quiero verlo antes de viajar para mudarme a Ghana porque voy a hacerlo».

Winfrey luego preguntó: «¿Te vas a mudar permanentemente a Ghana?».

«Así es», respondió el cantante, conocido por éxitos como «You Are the Sunshine of My Life» y «I Just Called to Say I Love You».

Añadió Stevie Wonder: «No quiero que los hijos de mis hijos tengan que decir: ‘Oh, por favor, quiéreme. Por favor, respétame, por favor, sé que soy importante, por favor valórame’. ¿Qué es eso?».

No es la primera vez que dice que está considerando mudarse a Ghana. En 1994, dijo que sentía que allá había «más sentido de comunidad» que en Estados Unidos.

Stevie Wonder, de Michigan, aprendió a tocar el piano, la batería y la armónica a los 9 años y firmó con Motown en 1961. Desde entonces, ha ganado 25 premios Grammy, un premio honorario y ha sido nominado 74 veces.