Reino Unido rinde un homenaje a Tom Moore 1:03

Londres (CNN) — El capitán Tom Moore, quien recaudó millones para una organización benéfica británica que apoya al Servicio Nacional de Salud dando vueltas a su jardín antes de cumplir 100 años, fue homenajeado en un funeral el sábado.

El veterano Moore recibió una salva de disparos de 14 soldados del Regimiento de Yorkshire y un vuelo de un avión de la era de la Segunda Guerra Mundial.

Su ataúd cubierto con la bandera de la Unión fue llevado por soldados del regimiento al crematorio en Bedford, en el este de Inglaterra, pasando por bancos vacíos debido a las restricciones del coronavirus. Los soldados luego salieron y dejaron a su familia cercana para el servicio, al son de Moore cantando «You’ll Never Walk Alone» en un single benéfico que grabó con Michael Ball.

De acuerdo con las restricciones actuales por el coronavirus, al funeral asistió solo su familia inmediata: dos hijas, Lucy Teixeira y Hannah Ingram-Moore, cuatro nietos y sus yernos.

‘Papá, estoy tan orgullosa de ti’

«Papá, estoy tan orgullosa de ti», dijo Teixeira. «De lo que lograste toda tu vida y especialmente en el último año. Puede que te hayas ido, pero tu mensaje y tu espíritu siguen vivos».

publicidad

«Hemos perdido un gran parte de nuestra familia» y «sentimos tu pérdida con un silencio ensordecedor», dijo por su parte Ingram-Moore. La hija agregó que «el poder del amor que dejaste nos permite mantenernos fuertes».

La interpretación de Alfie Boe de «I Vow To Thee My Country» y «The White Cliffs Of Dover» de Dame Vera Lynn sonaron en la emotiva ceremonia.

Una vez que lo permitan las restricciones de covid-19, la familia trasladará las cenizas de Moore a Yorkshire, donde descansará con sus padres y abuelos en la parcela de la familia Moore.

Moore murió en el hospital el 2 de febrero después de dar positivo por covid-19.

Conocido cariñosamente como el capitán Tom, Moore recaudó casi 33 millones de libras (US$ 45 millones) dando vueltas a su jardín el año pasado. Sus hazañas unieron a un país paralizado por el encierro y lo convirtieron en una celebridad al final de su vida, lo que le valió un ascenso militar y un título de caballero de la reina Isabel II.

La recaudación de fondos de Moore estará asociada durante mucho tiempo con el confinamiento del Reino Unido durante la primavera pasada. Su muerte lo convirtió en una de las víctimas de más alto perfil de un virus que se ha cobrado la vida de más de 120.000 británicos.

Personas de 163 países de todo el mundo donaron a la recaudación de fondos del dapitán Tom Moore, dijo el celebrante que dirigió el funeral. Añadió que estaban invirtiendo «en los valores que él defendía».