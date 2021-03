Así funciona la vacuna de vector viral de Johnson & Johnson 0:51

(CNN) — Puede que no lo parezca en este momento después de un invierno horrible, pero EE.UU. nunca ha experimentado un momento tan esperanzador desde que comenzó la pandemia de covid-19.

Sin embargo, la tentadora promesa que conlleva el rápido lanzamiento de nuevas vacunas se ve atenuada por las advertencias del equipo del presidente Joe Biden de que un nuevo ciclo de enfermedad, muerte y aislamiento puede acechar si el país intenta tomar su libertad demasiado pronto.

Este lunes se supo públicamente que tres compañías —Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson— entregarán dosis suficientes para vacunar completamente a 130 millones de personas, un tercio de la población, para fines de marzo. Y las noticias mejoran. Las compañías le dijeron a un comité clave de la Cámara de Representantes la semana pasada que esperan proporcionar suficientes vacunas para más de 400 millones de personas, mucho más que la población estadounidense, para fines de julio.

Mientras tanto, las señales de optimismo en naciones como Israel y el Reino Unido, que están por delante de este país en sus campañas de vacunación, solo están alimentando las esperanzas de que EE.UU. podría estar celebrando más de un tipo de libertad el 4 de julio.

Pero moderando esto con una perspectiva maravillosa, uno de los principales expertos en salud pública de la administración de Biden emitió una advertencia contundente el lunes de que una reciente caída de nuevas infecciones se había estabilizado y que se avecinaba más miseria.

Dr. Elmer Huerta: Ponga el hombro a la vacuna contra el covid-19 que le ofrezcan 1:27

«Por favor, escúchenme con claridad. En este nivel de casos con variantes de propagación, podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo», dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) en una reunión informativa del covid-19 en la Casa Blanca.

publicidad

Walensky se pronunció cuando los datos mostraron un aumento del 2% en el promedio de siete días de nuevas infecciones por covid-19, luego de un descenso empinado desde un punto máximo montañoso en infecciones a principios de enero.

«Las disminuciones recientes parecen estar estancadas, deteniéndose en más de 70.000 casos por día. Con estas nuevas estadísticas, estoy realmente preocupado por los informes de que más estados están retrocediendo las medidas de salud pública exactas que hemos recomendado para proteger a las personas del covid-19», dijo Walensky.

Covid-19 en EE.UU: recomendaciones para la reapertura de las escuelas 1:06

Tensión irreconciliable entre evitar la propagación y las libertades

Hay una tensión comprensible que definirá las próximas semanas. Por un lado está el comprensible deseo de los ciudadanos de salir del lúgubre y agotador purgatorio del distanciamiento físico, y por otro está la grave preocupación de los profesionales de la salud pública de que relajar las restricciones alimentará la propagación de variantes de covid-19 que podrían hacer que las vacunas sean menos efectivas.

La naturaleza humana y la extrema necesidad económica bien pueden ahogar aún más advertencias de científicos y profesionales de la salud. Sin embargo, decenas de miles de muertes más por covid-19, cuando el final parece estar a la vista, serían aún más conmovedoras que la pérdida de medio millón de estadounidenses hasta ahora.

Esta dualidad entre esperanza y miedo está dando forma a la política de la pandemia, lo que podría obligar a Biden a pedir a los líderes estatales y locales que disminuyan la velocidad para ganar tiempo a fin de que las vacunas reduzcan las tasas de nuevas infecciones y protejan a cientos de millones de personas.

El presidente debe abordar el estado actual de la crisis en la Casa Blanca este martes, y se espera que leuda su promesa de mejores días por venir con una seria advertencia de tiempos difíciles que deben sobrellevar en el ínterin.

Algunos líderes estatales y locales ya están reaccionando al rápido descenso del punto máximo de la temporada navideña en nuevas infecciones y muertes al aliviar las restricciones.

Massachusetts está permitiendo que los restaurantes abran a plena capacidad, aunque con el distanciamiento físico en su lugar. Carolina del Sur está levantando las restricciones a la venta de alcohol y las reuniones masivas. Las restricciones a los restaurantes se están fijando en Carolina del Norte. Un puñado de estados también están en proceso de levantar los mandatos de las máscaras.

La flexibilización de tales reglas es una respuesta a la disminución de los niveles de infecciones por covid-19. Pero también se arriesgan al mismo tipo de resurgimiento de la infección que se observó especialmente en los estados del sur en el verano boreal de 2020, cuando el entonces presidente Donald Trump presionó agresivamente para que se abriera la economía. Y con la preocupación por las variantes tan aguda, la situación es aún más peligrosa ahora.

«Este no es el momento de relajar las restricciones», dijo el domingo el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, en «Inside Politics» de CNN.

«Soy muy optimista sobre dónde estaremos en mayo, junio, julio, pero marzo (y) abril parecen meses difíciles por los que tenemos que pasar y tener mucho cuidado», dijo Jha.

Llevando las vacunas a los brazos de millones de estadounidenses

La enorme promesa de las vacunas, y una aparente aceleración en su producción y distribución, no es en sí misma razón para celebrar. Existen claras disparidades entre los estados en cuanto a la eficacia para hacer llegar las dosis a los brazos de los ciudadanos. Esa es una de las razones por las que Biden es tan inflexible sobre la necesidad de que el Congreso apruebe rápidamente su plan de rescate de covid-19 de US$ 1,9 billones, que incluye miles de millones de dólares para mejorar la eficacia de los programas de vacunas.

Y el regreso de muchas libertades perdidas en el verano boreal no descarta un resurgimiento de covid-19 cuando regresen los meses más fríos y más gente se reúna en lugares cerrados. Los científicos predicen brotes de infección incluso cuando ha pasado lo peor de la pandemia. Y nadie sabe todavía, porque no ha habido tiempo para estudios evaluados por pares, sobre cuánto durará la inmunidad de las vacunas.

También está la cuestión de si en algún momento, por extraño que parezca ahora, si la capacidad de fabricar vacunas superará la voluntad de todos los estadounidenses de tomarlas. Encuestas recientes han demostrado que cada vez más personas están dispuestas a recibir las dosis, pero aún no alcanzan los números que teóricamente desencadenarían la inmunidad colectiva, el momento en el que el virus no podrá multiplicarse.

En una encuesta publicada el viernes, la Fundación Kaiser Family encontró que el 55% de los adultos estadounidenses encuestados han recibido una vacuna o dicen que la recibirán lo antes posible. Esa cifra es superior al 47% a mediados de enero y al 34% a principios de diciembre.

Según encuesta, más estadounidenses quieren vacunarse 0:48

Una gran preocupación es la efectividad de la generación actual de vacunas de variantes de covid-19 de rápida propagación. Sin embargo, la mayoría de los científicos creen que las vacunas brindan el beneficio más importante: protección contra la enfermedad grave y la muerte por variantes identificadas por primera vez en el Reino Unido y Sudáfrica.

El principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno de EE.UU., el Dr. Anthony Fauci, describió la mejor manera de enfrentar este desafío el domingo en el programa «Estado de la Unión» de CNN.

«Obtienes variantes cuando el virus tiene una especie de campo completo de ir a donde quiera ir porque la gente es vulnerable. Si lo previene mediante medidas de salud pública y vacunación, amortiguará el efecto de estas variantes», dijo Fauci.

Esperanza desde el extranjero

Mientras los estadounidenses esperan que regresen sus libertades, pueden mirar en el extranjero a países con poblaciones más pequeñas para vislumbrar lo que podría suceder.

La línea de cruceros global Royal Caribbean International anunció el lunes que comenzaría los viajes desde Israel a través de las islas griegas y Chipre en mayo para pasajeros y miembros de la tripulación completamente vacunados. Los viajes serán una prueba importante para una industria devastada por la pandemia.

El tráfico está volviendo a obstruir las calles israelíes y los negocios no esenciales están abriendo en algunas ciudades israelíes, informó la semana pasada el boletín informativo «Meanwhile in America» de CNN. Los primeros datos de Israel muestran que la vacuna Pfizer-BioNTech, que también se ofrece actualmente en EE.UU., es eficaz para prevenir enfermedades graves y la muerte y está ayudando a aliviar los temores de que los sistemas de salud se inunden.

El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, dijo el lunes al programa «New Day» de CNN que más de 20 millones de personas en el Reino Unido, casi un tercio de la población, ya habían recibido al menos una primera dosis de vacuna.

«Vamos a abrir las escuelas a esta hora la semana que viene, luego abriremos cosas como el deporte de base y un poco más la apertura de la mezcla que se puede hacer socialmente al aire libre», dijo Raab.

«Luego, en abril, damos un paso más y en mayo y junio, con suerte, avanzaremos hacia una apertura más sustancial de las restricciones».

Gran Bretaña, que en general ha manejado mal la pandemia, aunque su esfuerzo de vacunación ha sido un éxito, parece haber aprendido una amarga lección de que las aperturas prematuras causarán más enfermedades y muertes innecesarias antes de que termine la pandemia. Sus pubs y restaurantes no están en funcionamiento hasta mediados de abril, por ejemplo, y solo están disponibles para cenar al aire libre.

La misma pregunta de cómo y cuándo reabrir, con suerte por última vez, está ahora ante EE.UU., ya que la gran esperanza que traen las vacunas se ve atenuada por la pérdida y el dolor que podrían surgir mientras tanto si las cosas se apresuran.