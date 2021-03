Así sería el pago directo de acuerdo a sus ingresos 2:21

(CNN) – El Senado de Estados Unidos se prepara para una serie de votaciones sobre enmiendas políticamente difíciles, que podrían extenderse hasta altas horas de la noche y hasta las primeras horas del sábado. Este es el último obstáculo importante que enfrentan los senadores antes de votar sobre el amplio proyecto de ley de ayuda de covid-19 del presidente Joe Biden.

La larga serie de votaciones sobre enmiendas, conocida como “vote-a-rama”, es una tradición del Senado que el partido minoritario utiliza para dejar constancia de cuestiones controvertidas a los miembros de la mayoría en un esfuerzo por realizar cambios en un proyecto de ley al que se oponen.

Será una prueba importante de la unidad demócrata en un momento en que los líderes demócratas del Senado no tienen margen de error, dada la división partidista 50-50 de la Cámara, donde la vicepresidenta Kamala Harris es el voto de desempate.

¿Qué se espera en la votación?

Los demócratas están bajo presión para mantenerse unidos para apoyar la legislación de ayuda, que ha sufrido algunos cambios importantes en el Senado después de que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley, la semana pasada, antes de una votación final. Pero los republicanos están ansiosos por intentar aprovechar cualquier división dentro del partido mayoritario.

«En el lado positivo, es una oportunidad de votar sobre algunas cosas sobre las que no votarías en el curso normal de los negocios», dijo a los periodistas el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, cuando se le pidió que resumiera el proceso “vote-a-rama” para aquellos que no están familiarizados. «Es una oportunidad para ver cómo las partes abordan un tema en particular, lo bueno. La otra cara de la historia es que es algo estúpido».

Kamala Harris impulsó el proyecto

El esfuerzo maratónico para aprobar la legislación de US$ 1,9 billones se aceleró el jueves cuando los senadores votaron a favor del debate abierto. Y en una señal de cuán delgada es la mayoría demócrata, Harris rompió el empate al impulsar el proyecto de ley. Pero los republicanos que se oponen a la legislación han estado tomando medidas para prolongar el proceso, comenzando por obligar a que se lea en voz alta el proyecto de ley de 628 páginas. Luego, el Senado tiene hasta 20 horas para el debate, seguido de la votación “vote-a-rama”.

Los demócratas esperan que el “vote-a-rama” comience el viernes, antes del mediodía.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, un demócrata de Nueva York, criticó las tácticas republicanas para frenar el proceso el jueves. Schumer dijo que forzar la lectura completa del proyecto de ley «simplemente retrasará lo inevitable». Además, prometió que «no importa cuánto tiempo lleve, el Senado permanecerá en sesión para terminar el proyecto de ley esta semana».

Múltiples miembros y asesores republicanos familiarizados con la planificación le dijeron a CNN, a principios de esta semana, que el plan es tratar de eliminar a los miembros demócratas en algunas votaciones clave de enmiendas. El objetivo es demostrar diferencias dentro de las filas demócratas, así como madurar ciertos momentos de campaña que se pueden convertir en anuncios políticos más adelante.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo podría durar, el senador John Thune, de Dakota del Sur, el segundo republicano del Senado, dijo: «Es indefinido. Hay mucha gente que quiere ofrecer muchas enmiendas».

«Creo que tenemos muy buenas enmiendas sobre los temas del día», dijo Graham a los periodistas cuando se le pidió que explicara la estrategia. «Me estoy enfocando en dar el mejor paso adelante en términos de cómo haríamos esto de manera diferente, qué haríamos con su dinero como pueblo estadounidense y en qué creemos que debería consistir el alivio de covid».

Ali Zaslav y Lauren Fox, de CNN, contribuyeron a este informe.