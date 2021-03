Meghan sobre Buckingham: Ahora puedo hablar por mí misma 1:20

(CNN) — Millones de televidentes de todo el mundo están ansiosos este domingo mientras esperan la transmisión de la entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex.

El evento en horario estelar, que se emitirá el domingo por la noche en Estados Unidos, ha sido promovido incansablemente por la cadena CBS y amenaza con levantar la tapa de una letanía de frustraciones y quejas de la pareja contra la institución que abandonaron el año pasado.

«No sé cómo pueden esperar que después de todo este tiempo sigamos en silencio si hay un papel activo que La Firma hace para perpetuar falsedades sobre nosotros», dijo Meghan en un video ya publicado, insinuando que está lista para intensificar una batalla verbal entre ella y la familia con la que se casó.

La insaciable prensa sensacionalista británica ha especulado durante mucho tiempo que Meghan se sintió restringida por el Palacio antes y después de casarse con Harry en 2018, que la pareja se peleó con algunos de sus familiares y que su decisión de alejarse de sus roles causó una gran brecha con el resto del clan.

Esas teorías seguramente serán probadas en la entrevista, dando a los espectadores un primer relato oficial después de años de intrigas palaciegas.

publicidad

«Es realmente liberador poder tener el derecho y el privilegio, de alguna manera, de poder decir que sí» a la entrevista, dijo Meghan en un adelanto, discutiendo las limitaciones de hablar con los medios mientras trabaja como miembro de la realeza. «Quiero decir … estoy lista para hablar.»

Otro desafío generacional para el Palacio

Para cuando salga el sol en el Reino Unido el lunes, el público tendrá una nueva perspectiva de los antiguos miembros de la realeza sobre las maquinaciones del palacio.

Esta semana ya se ha visto un frenesí de historias que citan fuentes anónimas y comentaristas reales, pero el Palacio se ha adherido a su protocolo habitual de silencio ante los informes especulativos que rodean la transmisión.

Sin embargo, anunció el miércoles que investigaría las acusaciones de que Meghan intimidaba a miembros del personal, reclamos hechos de forma anónima en un periódico británico que el portavoz de Sussex descartó como «una campaña calculada de difamación».

«No es una coincidencia que las acusaciones distorsionadas de hace varios años destinadas a socavar a la duquesa estén siendo informadas a los medios británicos poco antes de que ella y el duque hablen abierta y honestamente sobre su experiencia de los últimos años», agregó su comunicado el miércoles.

El domingo por la mañana, las portadas de varios periódicos británicos se centraron en la transmisión que se avecinaba, y algunos informaron que la reina no estaría mirando. The Mail on Sunday presentó en su portada a una fuente real que criticaba el interés público en el programa, pero dedicó 11 páginas a una vista previa de la entrevista.

Meghan sobre Buckingham: Ahora puedo hablar por mí misma 1:20

Horas antes de que se transmita la entrevista, la reina y otros miembros de la realeza fueron vistos en su propia transmisión televisada más tradicional; la monarca pronunció un discurso durante un especial pregrabado del Día de la Commonwealth el domingo por la tarde, donde habló sobre la pandemia de coronavirus y elogió el desarrollo de vacunas.

Pero el especial de televisión más esperado cae en un momento ya tenso para la realeza, con el príncipe Felipe, el esposo de 99 años de la reina, pasando una tercera semana en el hospital, después de haberse sometido a un procedimiento cardíaco el jueves.

Pero la realeza probablemente sepa por la historia el impacto que podría tener el espectáculo televisado. El palacio se encuentra con una bomba que lo dice todo aproximadamente una vez por generación; una entrevista de 1970 con el rey abdicado Eduardo VIII y Wallis Simpson planteó problemas para el palacio, 25 años antes de que decenas de millones de personas vieran el confesionario «Panorama» de la princesa Diana en el Reino Unido.

Lo que hace que la conversación de los Sussex sea tan única es su continua proximidad a la monarquía (Harry sigue siendo el sexto en la línea de sucesión al trono) y su inquebrantable popularidad, que ya han comenzado a canjear por charlas y acuerdos lucrativos con los medios de comunicación.

Pero sus movimientos hasta la fecha dejan en claro que los conocedores del palacio no son sus únicos objetivos. Es probable que la pareja guarde sus palabras más duras para los medios sensacionalistas británicos, que las han perseguido sin descanso durante años.

«Todos sabemos cómo puede ser la prensa británica … y estaba destruyendo mi salud mental», le dijo Harry a James Corden en una aparición televisiva el mes pasado. «Pensé, ‘Esto es tóxico’, así que hice lo que haría cualquier esposo y cualquier padre: necesito sacar a mi familia de aquí».

La pareja ha luchado en múltiples casos legales contra publicaciones y agencias de fotografía que revelaron detalles de sus vidas privadas.

A principios de este año, Meghan ganó un reclamo de privacidad contra los editores del Mail on Sunday después de que publicaron una carta que le envió a su padre, y lanzaron una dura reprimenda para «deshumanizar» a los medios de comunicación después del veredicto, diciendo que «el daño que han hecho y continúan haciendo es profundo».

«Ha sido increíblemente difícil para nosotros dos, pero al menos nos teníamos el uno al otro», le dijo Harry a Winfrey en otro segmento promocional, estableciendo paralelismos entre su experiencia y la de su madre, la princesa Diana, quien también fue exiliada de la realeza en la década de 1990.

Se cerró la puerta a un posible regreso de la pareja como miembros de la realeza a principios de este año.

Pero incluso ese anuncio estuvo envuelto en tensión; la declaración de Harry y Meghan de que «el servicio es universal» fue ampliamente vista como una reprimenda de la rigidez de los eventos del Palacio, luego de que la reina confirmara que «al alejarse del trabajo de la Familia Real, no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que vienen con una vida de servicio público».

No obstante, la entrevista significa que pueden comenzar la tarea de reclamar la narrativa sobre su división real, libres al fin de tomar compromisos mediáticos de su elección y esculpir sus nuevas vidas como activistas famosos.