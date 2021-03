Tesla presentará un Cybertruck actualizado, dice Elon Musk

(CNN Español) — Más de un año desde que Tesla presentó la primera versión del Cybertruck, la compañía ha guardado silencio sobre los planes para su muy esperada camioneta eléctrica.

Pero el presidente ejecutivo Elon Musk dijo que pronto podría llegar una versión actualizada del Cybertruck.

Gary Black, ex director ejecutivo de Aegon Asset Management, tuiteó el sábado: «@elonmusk, ¿alguna actualización sobre la fecha de primera entrega de Cybertruck, características u opciones interesantes? Esperando pacientemente. $ Tsla». Musk respondió, diciendo que Tesla «probablemente» informaría a los clientes sobre Cybertruck en el segundo trimestre. También dijo que el vehículo se construirá en la Gigafábrica de la compañía en Texas.

Update probably in Q2. Cybertruck will be built at Giga Texas, so focus right now is on getting that beast built.

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2021