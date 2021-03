¿Cuándo podría llegar el nuevo cheque de estímulo? 1:05

Washington (CNN) — Se espera que una tercera ronda de pagos de estímulo esté en camino a finales de este mes.

Los pagos están incluidos en un amplio paquete de ayuda de covid de US$ 1,9 billones que fue aprobado por el Senado el sábado y podría ser firmado por el presidente Joe Biden poco después de que la Cámara de Representantes realice una votación final, que ahora se espera que sea el miércoles.

Aproximadamente el 90% de los hogares estadounidenses serán elegibles, según una estimación del Modelo de Presupuesto de Penn Wharton.

Esto es lo que debes saber:

¿Cuánto recibirás?

Los pagos tienen un valor de hasta US$ 1.400 por persona, incluidos los dependientes. Entonces, una pareja con dos hijos podría recibir hasta US$ 5.600. A diferencia de las rondas anteriores, las familias ahora recibirán el dinero adicional para los dependientes adultos mayores de 17 años.

El monto total se destina a las personas que ganan menos de US$ 75.000 de ingreso bruto ajustado, las cabezas de familia (como padres solteros) que ganan menos de US$ 112.500 y las parejas casadas que ganan menos de US$ 150.000. Pero luego los pagos se eliminan gradualmente a medida que aumentan los ingresos.

¿Ganas demasiado dinero para ser elegible?

Las personas que ganan al menos US$ 80.000 al año de ingresos brutos ajustados, las cabezas de familia que ganan al menos US$ 120.000 y las parejas casadas que ganan al menos US$ 160.000 quedarán completamente excluidas de la tercera ronda de pagos de estímulo, independientemente de cuántos hijos tengan.

¿En qué año se basan los límites de ingresos?

Los umbrales de ingresos se basarán en la declaración más reciente del contribuyente. Si ya presentaron una declaración en 2020 para cuando se envíe el pago, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) basará la elegibilidad en sus ingresos brutos ajustados de 2020. De lo contrario, se basará en la declaración de 2019.

¿Cuándo puedes esperar el dinero?

La gente podría comenzar a ver que los pagos llegan a sus cuentas bancarias a los pocos días de que Biden firme el proyecto de ley, lo que se espera que suceda poco después de que la Cámara vote el miércoles sobre el paquete de ayuda de covid de US$ 1,9 billones.

Para el proyecto de ley de estímulo pandémico anterior, el IRS comenzó a enviar la segunda ronda de pagos tres días después de que el entonces presidente Donald Trump firmó esa legislación a finales de diciembre. Pero es posible que la temporada de presentación de impuestos, que está en marcha, ralentice el proceso esta vez.

Los pagos no se realizan todos a la vez. Aquellos cuya información bancaria está archivada con el IRS probablemente obtendrían el dinero primero, porque se depositaría directamente en sus cuentas. Otros pueden recibir cheques en papel o tarjetas de débito prepagas por correo.

Recibiste el último cheque de estímulo. ¿Recibirás este?

No necesariamente. Si bien las mismas personas que recibieron los montos completos en las dos rondas anteriores de pagos de estímulo probablemente recibirán el monto total esta vez, los cheques se retirarán gradualmente ahora, teniendo en cuenta los niveles de ingresos más bajos.

La primera ronda, que tuvo un valor de hasta US$ 1.200, excluyó a las personas que ganaron al menos US$ 99.000, los contribuyentes cabezas de hogar con un hijo que ganaron más de US$ 136.500 y las parejas casadas sin hijos que ganaron más de US$ 198.000, pero las familias que ganaron un poco más fueron siguieron siendo elegibles si tenían hijos. Se entregaron alrededor de 160 millones de pagos, y el 94% de las familias recibieron el dinero.

La segunda ronda, que daba hasta US$ 600, también se eliminó un poco más rápido porque la cantidad total era menor. Se cortó por completo en US$ 87.000 para los contribuyentes solteros sin hijos y US$ 174.000 para los casados que presentan una declaración conjunta sin hijos. Una vez más, aquellos que ganaban un poco más seguían siendo elegibles si tenían hijos. Se realizaron alrededor de 158 millones de pagos, y el 92% de las familias los recibieron.

Los pagos se han basado en la declaración de impuestos más reciente del contribuyente. Entonces, aquellos que han presentado nuevas declaraciones desde marzo pasado podrían caer dentro o fuera de la elegibilidad si sus ingresos cambiaran.

¿Quién más no es elegible?

Los inmigrantes indocumentados que no tienen números de Seguro Social siguen sin ser elegibles para los pagos. Pero sus cónyuges e hijos son elegibles siempre que tengan números de Seguro Social. Fueron excluidos de la primera ronda.

¿Deberás devolver algo de dinero al IRS si ganaste más en 2020?

No. Si tu ingreso de 2019 fue menor que tu salario en 2020, no deberás ningún dinero.

Pero si tus ingresos cayeron en 2020, presentar tu declaración de impuestos ahora, antes de que se realicen los pagos, puede significar que obtendrás un cheque más grande.

¿Qué pasa si nunca recibiste el último cheque pero crees que eres elegible?

La mayoría de las personas reciben los pagos automáticamente, pero hay muchos que se perdieron, por una variedad de razones. Se estima que 8 millones de personas elegibles no recibieron la primera ronda de pagos que se entregaron el año pasado.

Muchas de estas personas tienen ingresos muy bajos y normalmente no están obligadas a presentar declaraciones de impuestos. El año pasado, el IRS creó un portal en línea donde podían registrarse para obtener el dinero. Aún no está claro si la agencia abrirá el portal nuevamente para la tercera ronda de pagos.

Es posible que las personas que se han mudado o cambiado de cuenta bancaria desde la última vez que presentaron declaraciones de impuestos también los hayan perdido.

Aquellos a quienes se les debía dinero durante las dos primeras rondas de pagos y no lo recibieron pueden reclamarlo como crédito fiscal, conocido como Crédito de Reembolso de Recuperación, en sus declaraciones de impuestos de 2020.