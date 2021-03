El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fotografiado el 7 de febrero de 2021 en Quito. (Crédito: Franklin Jacome/Getty Images)

(CNN Español) — El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dedicó este jueves un duro mensaje a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, luego de que este lo mencionara en un comentario que al parecer aludía al vínculo de Moreno con su exvicepresidente.

En su cuenta de Twitter, Moreno aludió a una «gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados», y dedicó una frase que se le atribuye al escritor estadounidense Mark Twain: «Nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y allí vencerá por experiencia».

CNN pudo confirmar con una fuente de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Ecuador que esta publicación iba dirigida a Fernández y está pidiendo un comentario a la Presidencia de Argentina.

El miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador presentó una «enérgica protesta» a la Cancillería de Argentina por las declaraciones de Fernández sobre su par ecuatoriano.

«Yo no soy Lenín Moreno»: el mensaje de Alberto Fernández en una entrevista de TV

En una entrevista emitida el lunes por el canal de cable argentino C5N, Fernández dijo que él no era Lenín Moreno cuando el conductor le preguntó sobre sus discrepancias con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la presunción de que rompería con ella una vez llegara al poder.

«Yo no soy Lenín Moreno. Yo no soy Lenín Moreno. El que lo imaginó no me conoce. Yo puedo tener diferencia con Cristina. Las tengo; no es que las tuve; las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas o en algunas. No sé si en muchas, en algunas cosas. Pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina», dijo.

Al parecer, Fernández se refería a la relación de Moreno con quien fue su vicepresidente, Jorge Glas.

En su nota, el gobierno ecuatoriano consideró «insultantes» las comparaciones.

Después de la queja de Ecuador, CNN se comunicó con la Cancillería de Argentina, donde indicaron que no emitirán comentario alguno al respecto.

En agosto de 2017, tres meses después de asumir el cargo, Moreno retiró de sus funciones al entonces vicepresidente Jorge Glas mientras era investigado por la trama de corrupción asociada con la compañía brasileña Odebretch. Glas, quien también fue vicepresidente de Rafael Correa, está preso desde 2017 y actualmente cumple condenas por asociación ilícita, cohecho y peculado.

Ana María Cañizares colaboró con este informe