El patrimonio de Warren Buffett ahora es de US$ 100.000 millones

Nueva York / Hong Kong (CNN Business) — Warren Buffett acaba de unirse al club de mega ricos más exclusivo del mundo.

El patrimonio del legendario inversor estadounidense era de US$ 100.000 millones este jueves, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Eso lo pone en compañía de solo otros cinco hombres por encima de ese umbral. Y ahora es la sexta persona más rica del mundo, ubicándose justo detrás del presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.

Buffett, de 90 años, ha agregado casi US$ 13.000 millones a su patrimonio neto este año debido a que las acciones de su conglomerado industrial y de seguros se han disparado. Berkshire Hathaway ha subido casi un 15% en 2021, lo que le da a la empresa una capitalización de mercado de más de US$ 600.000 millones.

1 de 6 | FOTOS | El exclusivo club de los 6 multimillonarios más ricos del mundo | Jeff Bezos — El presidente ejecutivo de Amazon es el hombre más rico del mundo con un patrimonio de US$ 180.000 millones, una fortuna que hizo en el sector de la tecnología, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. (Crédito: Alex Wong/Getty Images) → 2 de 6 | Elon Musk — La fortuna de Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla es de US$ 173.000 millones. Musk y Bezos han estado intercambiando lugares en la lista de Bloomberg de las personas más ricas del mundo desde enero, pero Musk es ahora el segundo en la lista. El Musk agregó US$ 25.000 millones a su fortuna en un solo día, luego de perder millones una semana antes tras una venta masiva de acciones de la industria de tecnología. (Crédito: Charley Gallay/Getty Images for E3/Entertainment Software Association) 3 de 6 | Bill Gates — El fundador de Microsoft sigue siendo la tercera persona más rica del planeta con un patrimonio neto de US$ 138.000 millones de dólares. (Crédito: JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images) 4 de 6 | Bernard Arnault — El presidente del grupo de artículos de lujo LVMH, y el único no estadounidense de la lista, ocupa el cuarto lugar con un patrimonio de US$ 122.000 millones. En 2019 fue el tercer hombre más rico del mundo con una fortuna de US$ 108.000 millones. Y en 2021 es el hombre más rico de Europa. (Crédito: ERIC PIERMONT/AFP via Getty Images) 5 de 6 | Mark Zuckerberg — El presidente ejecutivo de Facebook tiene una fortuna de US$ 101.000 millones, ocupando el 5 lugar en la lista de los megamillonarios, según Forbes. (Crédito: BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images) 6 de 6 | Warren Buffett — El patrimonio del legendario inversor estadounidense es de US$ 100.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Buffett, de 90 años, ha agregado casi US$ 13.000 millones a su patrimonio neto en el primer trimestre de 2021 debido a que las acciones de su conglomerado industrial y de seguros se han disparado. (Crédito: Paul Morigi/Getty Images for Fortune/Time Inc)

Buffett y Berkshire Hathaway son famosos por invertir principalmente en acciones de «valor» de crecimiento lento, muchas de las cuales han tenido un buen desempeño este año a medida que los mercados continúan recuperándose del colapso provocado por la pandemia desde un año. Recientemente reveló que Berkshire compró participaciones en los componentes de Dow Chevron y Verizon, lo que indica un nuevo interés en el llamado sector de Big Oil, telecomunicaciones y medios.

Chevron ha subido un 31% a medida que los precios del crudo recuperan el terreno que perdieron durante los primeros meses de la pandemia. A Verizon no le ha ido tan bien, las acciones han bajado casi un 3% este año, pero aún están por encima de los mínimos que alcanzaron en marzo de 2020.

Si bien Buffett ha superado la marca de los US$ 100.000 millones, todavía está muy por detrás la persona más rica del mundo, el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, cuyo capital vale US$ 180.000 millones, según Bloomberg. Bezos ha estado intercambiando el título con el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, cuyo capital ahora es de US$ 173.000 millones mientras las acciones de su fabricante de automóviles eléctricos que se recuperan de las pérdidas recientes.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ocupa el tercer lugar en la lista con un capital de US$ 138.000 millones, mientras que Bernard Arnault, presidente del grupo de artículos de lujo LVMH, ocupa el cuarto lugar con US$ 122.000 millones. Arnault es el único no estadounidense que hace parte de esta lista. Zuckerberg es el número 5 con un patrimonio neto de US$ 101.000 millones.

Buffett ha donado miles de millones de dólares a causas filantrópicas y, en 2006, se comprometió a donar casi toda su fortuna a obras de caridad.

