(CNN) — La primera obra de arte virtual de un token no fungibles (NFT) que se venderá en una importante casa de subastas cerró en US$ 69.346.250 durante una subasta en línea de Christie’s, el jueves.

La venta récord de Everydays: The First 5000 Days catapulta al creador, Mike Winkelmann, que se hace llamar Beeple, cerca de la cima de los artistas vivos más caros hasta la fecha, colocándolo justo debajo de David Hockney y Jeff Koons. La pintura de Hockney Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) se vendió por US$ 90,3 millones en 2018, mientras que la escultura de acero inoxidable de Koons, Rabbit, encabezó la lista con US$ 91,1 millones en 2019.

.@beeple 's 'The First 5000 Days', the 1st purely digital NFT based artwork offered by a major auction house has sold for $69,346,250, positioning him among the top three most valuable living artists. Major Thanks to @beeple + @makersplaceco. More details to be released shortly — Christie's (@ChristiesInc) March 11, 2021

El collage de Winkelmann de 5.000 imágenes que le tomó 13 años en hacer tenía una oferta inicial de solo US$ 100, pero la subasta de alto perfil atrajo ofertas febriles de más de 350 compradores potenciales.

Su venta atrajo mayor atención en las últimas semanas a medida que más obras de NFT, incluido el arte digital, GIF e incluso tuits, se han convertido en el centro de atención en lo que muchos llaman un auge del arte digital.

El músico Grimes vendió recientemente una colección de obras de arte digitales por US$ 6,3 millones, mientras que Christopher Torres, el creador del GIF Nyan Cat, de hace una década, pudo sacar provecho de la animación del gato volador pop-tart por casi US$ 600.000.

¿Qué es una obra de arte virtual o los token no fungibles?

Un NFT es un token digital encriptado con la firma del artista en una cadena de bloques, un libro de contabilidad digital que es la columna vertebral de las criptomonedas como bitcoin y ethereum, que permite a los vendedores y compradores verificar la autenticidad y la propiedad. El arte virtual enfrenta desafíos únicos que el arte físico no enfrenta, ya que se puede copiar y difundir cualquier cantidad de veces en Internet, reduciendo su valor. Los NFT garantizan que el comprador tenga el verdadero original directamente del artista. También permiten a los artistas vender sus obras directamente a los compradores por su cuenta, lo que algunos han afirmado que democratizará el mercado del arte.

«Los artistas han estado usando hardware y software para crear obras de arte y distribuirlas en Internet durante los últimos 20 años, pero nunca hubo una forma real de poseerlas y coleccionarlas», dijo Winkelmann en un comunicado de prensa, después de la venta. «Con las NFT eso ha cambiado».

Winkelmann, un diseñador gráfico de Charleston, Carolina del Sur, le dijo a CNN en una entrevista antes del cierre de la venta que cuando comenzó el proyecto Everydays, en 2007, no tenía intención de vender el trabajo. Como artista autónomo que trabaja en visuales de conciertos para artistas como Katy Perry y deadmau5, y sin representación en una galería, no es el artista estrella habitual que vende su trabajo por decenas de millones en una importante casa de subastas. Tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram y sus extraños y a menudo distópicos mashups de cultura pop tocan las mismas notas que artistas callejeros como KAWS.

«Es un poco surrealista, porque [las imágenes digitales] no eran realmente algo que imaginé, en mi vida, poder vender», dijo Winkelmann, antes de la venta. «Así que ha salido de la nada. Pero al mismo tiempo, también siento que este será el próximo capítulo de la historia del arte».

La venta también se produce en un momento en que las casas de subastas, como Christie’s y Sotheby’s, tienen que depender de subastas virtuales y más postores en línea, a la luz de la pandemia en curso. Si bien los artistas individuales pueden utilizar NFT para romper con el mercado del arte tradicional, el mercado también puede impulsar más ventas y acceder al mundo del arte digital.

«El año pasado ha sido un período extraordinario para el mercado del arte, y el resultado de hoy es un tributo apropiado a la importante transformación digital que ha tenido lugar en Christie’s. Y así como nuestro negocio ha evolucionado, también lo ha hecho la forma en que el arte se está haciendo», dijo Noah Davis, especialista en arte contemporáneo y de posguerra en Christie’s, en un comunicado de prensa.

«Es un honor para mí dar la bienvenida a todos los notables nuevos clientes, que no solo pujaron por nosotros, sino que también se acercaron para compartir sus brillantes ideas sobre cómo promover el movimiento del arte criptográfico.

«El éxito de Beeple es un testimonio de las emocionantes posibilidades que tenemos por delante para este mercado naciente. El resultado de hoy es un llamado de atención para todos los artistas digitales. Tu trabajo tiene valor. Sigue haciéndolo».