(CNN) –– Ha pasado un año desde que los cruceros estuvieron en el ojo del huracán del covid-19, luego de que resultaran ser lugares ideales para que el virus se propagara ampliamente.

El 13 de marzo de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una orden de no navegación para barcos en aguas estadounidenses. Mientras, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, una importante entidad del sector, suspendió voluntariamente todas las operaciones.

Como consecuencia, el esfuerzo por llevar a pasajeros y miembros de la tripulación a sus hogares se prolongó varios meses. Los puertos cerraron sus accesos a las embarcaciones afectadas por el virus, mientras los casos de covid-19 a bordo aumentaban en espiral. Y, cuando los pasajeros por fin volvieron a casa, miembros de tripulaciones varadas en el mar sufrieron de salud mental.

Actualmente, el sector multimillonario de los cruceros sigue en el limbo. La distribución de vacunas ha traído algo de optimismo y, en algunos países, las cifras de covid-19 por fin están disminuyendo tras una segunda ola devastadora. Pero, aún así, los viajes internacionales continúan restringidos.

La mayoría de las principales líneas de cruceros del mundo cancelaron sus viajes hasta el verano del hemisferio norte. Además, hay preguntas sobre cómo será volver a navegar en estas embarcaciones, luego de la pandemia de covid-19.

Los intentos por traer de vuelta los cruceros en ciertos mercados han tenido, hasta el momento, resultados opuestos.

publicidad

Aunque es difícil determinar exactamente cuándo y cómo será la reapertura del mundo, esto es lo que sabemos sobre el futuro de los viajes en crucero.

¿Qué dicen las empresas de cruceros y los países?

En este momento, la mayoría de las empresas de cruceros del mundo continúa fuera de servicio.

En Europa, algunas compañías reanudaron operaciones el verano pasado con mucha cautela, incluidas MSC Cruises y Costa Cruise Line. Las dos líneas de cruceros realizaron viajes en Italia con estrictos protocolos por covid-19. Sin embargo, los recorridos se cancelaron cuando una segunda ola de covid-19 golpeó el continente durante los meses de invierno.

MSC retomó los viajes en su barco Grandiosa a fines de enero de 2021. En ese sentido, planea comenzar otro crucero solo por Europa en el MSC Seaside en mayo. Por su parte, Costa Cruises planea reiniciar sus viajes a Italia el 27 de marzo de 2021. Ambas compañías atenderán únicamente a pasajeros que vivan dentro de la zona Schengen de la Unión Europea.

AIDA Cruises, propiedad de Carnival Corporation, tiene programado reiniciar los cruceros por las Islas Canarias en marzo de 2021.

En EE.UU., la orden de no navegar de los CDC se suspendió en octubre de 2020. Como consecuencia, se anunciaron regulaciones detalladas sobre cómo los viajes en crucero podrían regresar a las aguas del país. Lo que incluyó realizar «viajes simulados» diseñados «para replicar el mundo real a bordo de las condiciones de crucero«.

Las reglas de los CDC se anunciaron antes de que se acelerara la administración de vacunas en el país. Por lo que las pautas en este caso se centran en medidas preventivas, incluidas las pruebas de detección previas al embarque.

Ahora bien, la confianza en las pruebas se puso en duda cuando siete pasajeros resultaron positivos a covid-19 a bordo del crucero SeaDream 1 con 112 pasajeros. Justamente, el primer barco que navegó en el Caribe desde que comenzó la pandemia.

La guía oficial de los CDC aún establece que «todas las personas» deben evitar viajar en cruceros. Además, las reglas para que los cruceros regresen permanecerán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2021.

«El enfoque para retomar los viajes en crucero tiene varias fases. Y nuestra etapa actual está en proteger a la tripulación y trabajar con las líneas de cruceros para implementar los requisitos de la fase inicial de hacerle pruebas a toda la tripulación y desarrollar la capacidad del laboratorio a bordo», explicó un portavoz de los CDC a CNN Travel. En ese sentido, la agencia señaló que no había una fecha establecida para comenzar los viajes simulados.

En Gran Bretaña, un «grupo de trabajo de viajes global» gubernamental trabaja para determinar cuándo pueden reiniciarse los viajes internacionales hacia y desde el Reino Unido. Ahora, la hoja de ruta oficial estipula que no debe ser antes del 17 de mayo. También se ha debatido en Gran Bretaña acerca de que las líneas de cruceros realicen recorridos nacionales este verano, en lugar de itinerarios por todo el mundo.

Princess Cruises informó que canceló sus extensos cruceros que parten del Reino Unido hasta finales de septiembre. Y añadió que en su lugar lanzará una serie de «nuevos cruceros cortos» que saldrían desde el puerto británico de Southampton en sus barcos Regal Princess y Sky Princess.

P&O y Cunard también anunciaron planes para recorridos «de vacaciones en casa» en cruceros que parten del Reino Unido.

Australia, que adoptó una línea dura sobre llegadas durante la pandemia, tiene una prohibición de cruceros vigente hasta el 17 de junio de 2021.

Por su parte, Canadá ha extendido su veto de cruceros hasta febrero de 2022.

En Singapur, Royal Caribbean tiene programado retomar en marzo los llamados «cruceros a ninguna parte», recorridos que se hicieron en diciembre de 2020 en el crucero Quantum of the Seas.

Carnival Corporation es propietaria de Princess Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, P&O Cruises, Cunard, Princess y Holland America. Roger Frizzell, uno de sus portavoces, dijo a CNN Travel que la compañía adoptará «un enfoque escalonado» para regresar inicialmente «con un número limitado de nuestros barcos navegando».

«En Estados Unidos, aún no tenemos fechas para cuándo podrán nuestras marcas comenzar a navegar de nuevo. Estamos esperando especificaciones técnicas adicionales de los CDC», dijo Frizzell.

También añadió que Carnival tenía «la esperanza de que toda nuestra flota estaría navegando nuevamente para fin de año».

MSC Cruises suspendió todos los viajes basados ​​en EE.UU. hasta el 30 de abril de 2021.

Mira el ensamblaje de este crucero en segundos 1:28

Norwegian Cruise Line pausó los recorridos hasta el 31 de mayo de 2021. Un portavoz de Norwegian le dijo a CNN Travel que la línea de cruceros trabajaba en su plan de regreso al servicio para cumplir con los requisitos de los CDC.

Royal Caribbean International, propietario de Royal Caribbean Cruise Line, Celebrity Cruises y Silvesea, detuvo la mayoría de los viajes de Royal Caribbean hasta el 31 de mayo de 2021.

Las excepciones son el Quantum of the Seas, que tiene recorridos basados en Singapur que no van a ningún destino. También los viajes Spectrum of the Seas y Voyager of the Seas China, que deben reiniciarse el 30 de abril.

Además, Royal Caribbean planea un crucero inaugural para su flamante barco Odyssey of the Seas, que partirá de Israel en mayo hacia las islas griegas y Chipre. Este viaje requiere que toda la tripulación y los pasajeros mayores de 16 años estén vacunados. En Israel, más del 50% de la población ha recibido ambas dosis de una vacuna.

¿Y las vacunas?

Cuando el operador británico Saga Cruises se convirtió en la primera línea de cruceros en implementar un requisito exclusivo para pasajeros vacunados en enero de 2020, la decisión generó muchas especulaciones sobre si el resto del sector seguiría su ejemplo.

Desde entonces, el operador estadounidense Crystal Cruises también ha dicho que todos los huéspedes deben estar completamente vacunados antes de abordar futuros cruceros Crystal.

«Los pasajeros deberán proporcionar prueba de vacunación antes del embarque y deben haber recibido ambas dosis de la vacuna si el fabricante lo recomienda en ese plazo», dice un comunicado de Crystal Cruises.

Los planes de Royal Caribbean para el viaje a Israel de Odyssey of the Seas refuerzan aún más la idea de que las vacunas serán la clave para reabrir la operación del sector.

No está claro cómo los viajeros probarán que han sido vacunados, aunque Israel ha estado probando un sistema de pase verde que permite la entrada de israelíes vacunados a restaurantes o teatros.

La portavoz de CLIA, Julie Green, dijo a CNN Travel que su organización, que representa el 95% de los cruceros oceánicos, cree que «las vacunas deberían coexistir con los regímenes de pruebas y otros protocolos y ser consideradas como una mejora progresiva de los viajes responsables».

«Ninguna medida por sí sola es eficaz, y un enfoque de varios niveles es el adecuado para mitigar el riesgo», dijo.

Norwegian Cruise Line también ha dicho que «todos los miembros de la tripulación deben vacunarse antes de abordar».

'Pase verde' permite retomar actividades sociales 1:10

¿Cómo será a bordo?

Cuando el MSC Grandiosa regresó a las aguas en agosto pasado, el viaje se caracterizó por pruebas de covid-19, distanciamiento social, desinfección de manos y controles de temperatura.

El barco también estaba operando a capacidad reducida. Las excursiones de un día estaban estrictamente moderadas y no se toleraba el incumplimiento de las reglas.

Los viajeros y los miembros de la tripulación fueron evaluados antes de embarcar mediante una prueba de antígeno primario y una prueba molecular secundaria.

A bordo, se mejoraron los métodos de limpieza, incluido el desinfectante de grado hospitalario y el uso de tecnología de luz UV-C.

Mientras tanto, los requisitos de los CDC sugieren que los cruceros futuros requerirán cubrirse la cara a bordo, higiene de manos y distanciamiento social. También se realizarán pruebas de laboratorio para todos los pasajeros y la tripulación cuando embarquen y desembarquen.

Los cruceros simulados que deben tener lugar antes de que partan los cruceros «oficiales» probarán la eficacia de estas medidas preventivas.

De acuerdo con las pautas de los CDC, cada línea de cruceros tendrá que enviar un informe después de que se complete el crucero simulado, que luego los CDC revisarán, darán comentarios y emitirán un certificado de navegación condicional por covid-19, asumiendo que se han cumplido todos los requisitos. Es posible que sea necesario realizar una serie de cruceros simulados.

El objetivo, según la orden de navegación condicional de los CDC, es «un regreso a los viajes de pasajeros de una manera que mitigue el riesgo de introducción, transmisión o propagación del xovid-19 entre los pasajeros y la tripulación a bordo de los barcos y en tierra a las comunidades».

Julie Green de CLIA le dijo a CNN Travel que está estableciendo protocolos que los miembros de sus líneas de cruceros oceánicos deberán seguir. Ella señala las regulaciones a bordo implementadas en cruceros europeos recientes como una señal de lo que está por venir.

«Las medidas incluyen un control riguroso, pruebas al 100%, limpieza y saneamiento ampliados, y medidas integrales de prevención, vigilancia y respuesta a bordo», dice Green.

Añadió que todas las medidas «serán evaluadas continuamente contra el estado de la pandemia mundial y pueden cambiar con el tiempo a medida que evolucionen las circunstancias. Seguimos guiándonos por el conocimiento de las comunidades científica y médica».

¿Cuán seguros son los cruceros?

La susceptibilidad de los cruceros a la propagación de enfermedades infecciosas ya era de conocimiento común antes de 2020, debido a brotes anteriores de norovirus en el mar.

Si bien el sector de los cruceros tiene seguidores leales, algunos viajeros pueden sentirse nerviosos por regresar después de leer informes de casos de covid-19 a bordo, cierres de camarotes y semanas de búsqueda de puertos.

El Dr. William Schaffner, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, llama a los cruceros «el epítome de una gran reunión, a menudo en espacios interiores estrechos durante períodos prolongados».

Cuando los cruceros atracan, los viajeros se mezclan con la población del puerto local y podrían propagar una infección aún más.

Schaffner le dice a CNN Travel que es por eso que el covid-19 y otros virus han sido un problema en los cruceros.

«La respuesta es que cuanto más vacunemos a los pasajeros y la tripulación, la seguridad aumentará y el riesgo disminuirá», dice.

Schaffner también cita las pruebas rápidas como «otro método para reducir el riesgo de introducir el virus» al tiempo que «reconoce que estas pruebas rápidas tienen limitaciones».

También defiende la buena higiene de las manos y la reducción de la capacidad a bordo.

«Si hubiese personas no vacunadas a bordo, ya sea en la tripulación o en los pasajeros, yo diría que no naveguen». – Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt

Para Schaffner, se trata de crear capas de seguridad: «una serie de rebanadas de queso suizo» es la analogía que utiliza.

«Cada uno tiene una barrera, pero cada uno tiene huecos, tiene pequeños huecos. Así que pones otro y otro después y otro después. Y si haces toda una serie de cosas, entonces el riesgo asociado a la actividad, en este caso cruceros, disminuye».

Para Schaffner, una de estas «rebanadas» tienen que ser las vacunas.

«Si hubiese personas no vacunadas a bordo, ya sea en la tripulación o en los pasajeros, yo diría que no naveguen», dice.

Schaffner dice que solo permitir pasajeros vacunados a bordo, como Saga y Crystal planean hacer, «sería perfectamente razonable».

«La imposición, por así decirlo, de un requisito de vacunación, tenerlo documentado y hacer pruebas a todos los que suben a bordo, reduciría sustancialmente el riesgo y contribuiría de manera muy importante al rejuvenecimiento del sector de los cruceros».