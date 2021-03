(CNN) – Las Montañas Rocosas y las llanuras occidentales fueron afectadas por fuertes nevadas y ventiscas producidas por un poderoso sistema de tormentas que desató durante el fin de semana violentos tornados en Texas.

Más de siete millones de estadounidenses permanecían bajo alertas de clima invernal el lunes por la mañana y un poco más de 100.000 personas estaban bajo advertencias de ventisca, según el meteorólogo de CNN Michael Guy.

Denver y las áreas circundantes tuvieron fuertes nevadas y fuertes vientos durante todo el domingo.

And one last look at the visible satellite imagery of this powerful winter storm before dark. #COwx pic.twitter.com/v2XMT3ojFg

— NWS Boulder (@NWSBoulder) March 14, 2021