Inmunidad colectiva en América se alcanzaría en 2023 10:34

(CNN) – En la primera semana de marzo, más del 20% de las donaciones de sangre de personas no vacunadas tenían anticuerpos de covid-19, según datos compartidos con CNN por la Cruz Roja de Estados Unidos.

Entre mediados de junio de 2020 y principios de marzo de 2021, la Cruz Roja de Estados Unidos evaluó más de 3,3 millones de donaciones de personas no vacunadas en 44 estados para detectar la presencia de anticuerpos de covid-19. En general, alrededor del 7,5% de las donaciones examinadas en ese lapso dieron positivo por anticuerpos de covid-19. Esto significa que es probable que los donantes se hayan infectado con el nuevo coronavirus en algún momento.

La Cruz Roja de Estados Unidos señala que «un resultado positivo de una prueba de anticuerpos no confirma la infección o la inmunidad«, pero puede indicar si una persona ha estado expuesta al coronavirus, «independientemente de si una persona desarrolló síntomas». La prevalencia de anticuerpos entre los donantes de sangre no vacunados aumentó con el tiempo, a medida que aumentaban los casos en todo el país.

Según los datos compartidos con CNN por correo electrónico, alrededor del 1,5% de las donaciones analizadas en la primera semana de julio dieron positivo por anticuerpos de covid-19. Eso aumentó a casi el 4% de las donaciones examinadas en la primera semana de octubre, a cerca del 12% de las donaciones estudiadas en la primera semana de enero y casi al 21% de las donaciones analizadas en la primera semana de marzo.

Inmunidad colectiva

«Los donantes de sangre no son una muestra aleatoria de la población general, pero son interesantes», dijo el Dr. William Schaffner, asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU..

Schaffner comentó que hay dos cosas que nos pueden impresionar.

«La primera es que una parte sustancial de la población de EE.UU. ha experimentado covid, al menos la población de donantes de sangre, a sabiendas o sin saberlo. La otra es que una gran proporción de la población de EE.UU. no lo ha hecho, es el 80%», señaló. «Por lo tanto, no podemos confiar únicamente en la estrategia de permitir que la inmunidad colectiva se produzca de forma natural. Tenemos que vacunar para que hasta el 80% de la población sea inmune».

La inmunidad colectiva es el punto en el que suficientes personas están protegidas contra una enfermedad, por lo que no puede propagarse entre la población. Se puede lograr cuando suficientes individuos tienen anticuerpos contra el virus.

Las personas que se recuperan de coronavirus tienen cierta protección contra el virus, aunque los científicos aún no saben cuánto dura ni cuán resistente es contra las variantes emergentes del covid-19. Vacunarse estimula el sistema inmunológico para brindar protección artificialmente.

«Ambos contribuyen a la meta de llegar al 80%», dijo Schaffner.

Fauci: la inmunidad colectiva sigue siendo «un número difícil de alcanzar»

El porcentaje de la población estadounidense que necesita ser vacunada para que la nación logre la inmunidad colectiva sigue siendo «un número difícil de alcanzar», indicó el lunes el Dr. Anthony Fauci, asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, en una sesión informativa en la Casa Blanca.

«No deberíamos obsesionarnos tanto con este número esquivo de inmunidad colectiva. Deberíamos preocuparnos por vacunar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible», agregó Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU..

«Debido a que la inmunidad colectiva es todavía un número difícil de alcanzar, hicimos una proyección de lo que probablemente sería. Lo he dicho muchas veces, entre el 70% y el 85%, pero no lo sabemos con certeza. Así que, en vez de obsesionarse con eso, por qué no decimos que se vacune a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible”, dijo Fauci. «Y cada día que pasa, ahora con más de 2 millones de dosis en las personas, nos acercamos cada vez más al control de esta pandemia».

Datos de reciente informe del Pew Research Center

Los últimos hallazgos de las pruebas de anticuerpos de la Cruz Roja de Estados Unidos entre donantes no vacunados reflejan datos más generalizados.

Según un reciente informe del Pew Research Center, 1 de cada 4 estadounidenses dice que tuvo covid-19. Uno de cada 3 adultos hispanos indica que tuvo el virus y los adultos más jóvenes son más propensos que los adultos mayores a decir que tuvieron el virus. Los resultados sugieren que la pandemia ha afectado a la mayoría de los estadounidenses.

En la encuesta, el 67% dice que conoce a alguien que ha sido hospitalizado o ha muerto a causa del virus. Esta respuesta se repitió en la mayoría de todos los grupos demográficos, señala el informe.

Se han reportado alrededor de 29,5 millones de casos de covid-19 en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Esto representa alrededor del 9% de la población. Pero los expertos estiman que el número real de casos es mucho mayor, lo que coincide con los hallazgos de la Cruz Roja de Estados Unidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. estiman que hubo más de 83 millones de casos a fines de diciembre, lo que significa que más de una cuarta parte de la población se habría infectado a fines de 2020.