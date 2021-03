Hija de Jeanine Áñez teme por la salud de expresidenta 5:43

(CNN Español) –– La defensa de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, presentó este jueves una solicitud judicial para que especialistas la evalúen en una clínica, debido a que según argumentan tuvo presión alta el día anterior, informó su abogada Norka Cuéllar.



Las autoridades penitenciarias señalaron que, de acuerdo los médicos del sistema carcelario, Áñez había tenido «una noche tranquila». También dijeron que estaba tomando una medicina que ya usaba para la presión alta. Sin embargo, Cuéllar contó a CNN que visitó a Áñez en la mañana de este jueves y que la expresidenta interina estaba sedada y delicada. Aunque «relativamente estable», completó.

La hija de Áñez, Carolina Ribera, confirmó a CNN este miércoles que la intención de la familia era trasladarla a una clínica del sur de La Paz. Pero, explicó que eso que no se dio porque «inesperadamente hubo una contraorden que impidió que se la ingresara a la ambulancia que la esperaba».

Autoridades penitenciarias responden sobre estado de Jeanine Áñez

Por su parte, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró que Áñez se encuentra «totalmente estable» en su estado de salud. «Queremos categóricamente desmentir todas esas falsedades que salen en las redes sociales», dijo este jueves en declaraciones al canal estatal Bolivia TV.

Agregó que el miércoles por la noche permitieron el ingreso al centro penitenciario a uno de sus abogados. También a la representación de la Defensoría del Pueblo para verificar las condiciones de Áñez. «Nosotros respetamos los derechos», afirmó.

Limpias agregó que, de acuerdo con la información técnica que tenía del personal médico, «no es necesario realizar ninguna evacuación a ningún centro de salud puesto que tenemos las instalaciones para atender este tipo de eventualidades».

Carolina Ribera dijo que «se supone que tienen que tratar a todos iguales ante la ley. Pero sin embargo su familia (de Áñez), sus hijos que somos José Armando y yo, no hemos podido verla hasta ahora». Luego agregó: «No sabemos en qué condiciones está, no sabemos si es verdad, porque han dado una conferencia de prensa donde no se la puede ver a mi madre. Pueden decir lo que quieran, pero no sabemos si es verdad lo que dicen».

El domingo, una jueza de Instrucción en lo Penal de La Paz ordenó enviar a Áñez a un centro carcelario femenino en La Paz bajo detención preventiva por cuatro meses, mientras se realicen las investigaciones.

La Fiscalía acusó a la exmandataria y sus exministros de Justicia y de Energía los delitos de «terrorismo, conspiración y sedición» en el marco del caso denominado «Golpe de Estado».

Jeanine Áñez afirmó que tal golpe de Estado «nunca» ocurrió. Y denunció una persecución política en contra suya y de sus exfuncionarios.