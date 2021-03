El actor Armie Hammer está bajo investigación policial por presunta agresión sexual

Armie Hammer responde a acusaciones por mensajes violentos 1:16

(CNN) — El actor Armie Hammer está bajo investigación policial después de que una mujer denunciara que Hammer la violó violentamente en 2017 durante varias horas y que pensó que la iban a matar.



Un abogado de la denunciante se puso en contacto con la Policía, lo que resultó en que la División de Agresión Sexual del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) abriera una investigación el 3 de febrero, dijo un portavoz de la Policía a CNN. Hammer ha negado la acusación de violación.

El jueves, la prominente abogada de Los Ángeles Gloria Allred presentó a su clienta de 24 años, identificada solo como Effie, quien dijo que Hammer la violó.

Effie, quien vive en Europa, dijo que tuvo una relación romántica e íntima intermitente con Hammer de 2016 a 2020. Tenía 20 años cuando conoció a Hammer en Facebook, y «se enamoró de él al instante», dijo.

Afirma que Hammer solía poner a prueba su devoción por él y sus límites. A medida que pasaba el tiempo, supuestamente se volvió «cada vez más violento», dijo Effie.

«Él abusó de mí mental, emocional y sexualmente», dijo el jueves entre lágrimas.

Effie acusó a Hammer de violarla violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles, el 24 de abril de 2017. Dijo que cometió actos de violencia contra ella, a los que ella no consintió, como supuestamente golpearle los pies con una fusta. Le dolió caminar durante la siguiente semana, dijo Effie.

«Pensé que me iba a matar», dijo.

Effie dijo que ha vivido con miedo de él y que trató de descartar sus acciones hacia ella como una «forma retorcida de amor». Effie dijo que incluso perdió el interés en vivir debido a lo que alega que le pasó.

En un comunicado, el abogado de Hammer refutó las afirmaciones de Effie como «escandalosas», diciendo que todas las interacciones de Hammer con ella y otras «han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas».

«La propia correspondencia de Effie […] con el Sr. Hammer socava y refuta sus escandalosas acusaciones», dijo el abogado de Hammer, Andrew Brettler. «Tan recientemente como el 18 de julio de 2020, [ella] envió textos gráficos al Sr. Hammer diciéndole lo que quería que él le hiciera. El Sr. Hammer respondió dejando en claro que no quería mantener ese tipo de relación con ella».

La declaración de Brettler incluyó lo que dijo que era una captura de pantalla de una conversación de texto explícita entre Hammer y Effie.

«Nunca fue la intención del Sr. Hammer avergonzar o exponer [sus] fetiches o deseos sexuales perversos, pero ahora ha llevado este asunto a otro nivel al contratar a una abogada civil para que sea la anfitriona de una conferencia de prensa pública», dijo.

Allred dijo que ha sido «extremadamente traumático y desencadenante» para Effie hablar sobre estas acusaciones.

Effie dijo que siente una inmensa culpa por no haber dicho nada públicamente antes, pero espera que su historia inspire a «sobrevivientes de agresión sexual en todo el mundo» a presentar sus historias con la esperanza de que se haga justicia.

«A pesar del precio emocional que ha tenido que pagar al decir su verdad, ha encontrado el coraje para discutir lo que alega que le sucedió por dos razones», dijo Allred. «Primero, quiere advertir a otras mujeres que puedan entrar en contacto con el Sr. Hammer de los posibles riesgos en su relación con él».

«En segundo lugar, Effie ha sido contactada por muchas otras que alegan que también han sido victimizadas por el señor Hammer en relaciones sexuales que han tenido con él», agregó.

Allred dijo que no hay planes de presentar una demanda en este momento, pero que la evidencia se ha entregado a las fuerzas del orden que podrían ayudar en una investigación contra Hammer.

«Creemos que es importante que se lleve a cabo una investigación de estas graves acusaciones», dijo Allred. «Nos gustaría saber si el Sr. Hammer, y no sus representantes, estará dispuesto a ayudar a los investigadores en su búsqueda de la verdad».

En enero, el actor, de 34 años, emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones de su exnovia Paige Lorenze, donde afirmó que todas las actividades sexuales fuera de su matrimonio fueron «completamente consensuadas en el sentido de que fueron completamente discutidas, acordadas y mutuamente participativas».

Hammer, quien ha protagonizado películas como «Call Me By Your Name» y «The Social Network», anunció el año pasado su separación de su esposa, luego de 10 años de matrimonio.