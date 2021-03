(CNN) — Un volcán entró en erupción en la península islandesa de Reykjanes, ubicada en el suroeste del país, informó este viernes en Twitter la Oficina Meteorológica de Islandia (IMO, por sus siglas en inglés).

«Comenzó una erupción volcánica en Fagradalsfjall. El código de color del vuelo es rojo, pero se observan muy pocas turbulencias en los sismómetros», tuiteó la oficina.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

— Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021