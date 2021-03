Las 5 cosas que debes saber este 23 de marzo: Variantes del coronavirus podrían provocar otro aumento de casos

Cómo ayudar a los estadounidenses de origen asiático bajo ataque. ¿Es la melatonina segura para que los niños concilien el sueño? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Dentro de una instalación de la Patrulla Fronteriza en Texas

A medida que sigue aumentando el número de niños inmigrantes no acompañados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, cientos de ellos siguen en instalaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no destinadas a menores.

Variantes del coronavirus podrían provocar otro aumento de casos

La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que le preocupa que Estados Unidos pueda ver «otro aumento evitable» de covid-19 si no se siguen las medidas de mitigación, como el uso de máscaras, el distanciamiento físico y evitar multitudes o viajes.

Sanciones contra funcionarios chinos por ‘graves violaciones de los derechos humanos’ contra uigures

Estados Unidos anunció sanciones contra dos funcionarios chinos por «graves violaciones de los derechos humanos» contra musulmanes uigures, una medida coordinada con la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido.

Opinión: para ayudar a los venezolanos, Biden puede ir más allá

Estados Unidos ha extendido el estatus temporal a los venezolanos que han huido de su país, pero Amanda Mattingly escribe que el presidente Joe Biden puede hacer más para presionar al régimen de Maduro, incluso si tiene que eliminar duras sanciones petroleras en el proceso.

Cómo ayudar a los estadounidenses de origen asiático que son atacados

Los estadounidenses de origen asiático están siendo atacados, verbal, económica y físicamente. Pero hay formas sencillas en las que personas de todos los orígenes pueden ayudar a detener el odio y la violencia.

A la hora del café

El Dr. Anthony Fauci será inmortalizado en un libro de cuentos para niños

Simon & Schuster está dando los toques finales al libro «Dr. Fauci: How a Boy from Brooklyn Became America’s Doctor» (Dr. Fauci: Cómo un niño de Brooklyn se convirtió en el médico de Estados Unidos), escrito por Kate Messner e ilustrado por Alexandra Bye.

Arqueólogos descubren una máscara de oro de 3.000 años de antigüedad en el suroeste de China

Los restos de una máscara de oro se encuentran entre un enorme lote de artefactos de 3.000 años de antigüedad encontrados en un sitio arqueológico en la provincia china de Sichuan.

¿Es la melatonina segura para que los niños concilien el sueño?

La melatonina es una popular ayuda para dormir de venta libre, promocionada como una forma natural para que los adultos se duerman y utilizada por millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no sería bueno para los niños también?

Demi Lovato siente ‘más alegría’ en su vida, dos años después de su sobredosis

Demi Lovato dice que su vida es mucho mejor ya que tuvo que «esencialmente morir» de una sobredosis de 2018 para «despertar».

El primer túnel de barcos del mundo que se construirá bajo las montañas noruegas

Noruega tiene el visto bueno para construir una ruta subterránea de US$ 300 millones para permitir que los barcos naveguen por el Mar Stadhavet.

La cifra del día

Más de 1 millón

Ignorando las advertencias de los CDC, más de 1 millón de pasajeros han volado desde aeropuertos de EE.UU. durante 10 días consecutivos.

La cita del día

“Se siente como si nuestra ciudad fuera un mechero en este momento»

El alcalde de Miami Beach dijo que su «ciudad es un mechero de yesca en este momento» mientras las olas de vacacionistas continúan llegando a Florida en medio de la pandemia.

El alcalde de Miami Beach dijo que su «ciudad es un mechero de yesca en este momento» mientras las olas de vacacionistas continúan llegando a Florida en medio de la pandemia.

La selección del día

Y para terminar…

Mira la bola de fuego que cruzó el cielo de la costa este de Estados Unidos

Varios ciudadanos de la costa este de EE.UU. dijeron haber visto un objeto brillante en el cielo el fin de semana, NASA Meteor Watch confirmó que se trató de una bola de fuego que se desintegró sobre Pensilvania.