Considera estos consejos de expertos antes de viajar 0:59

(CNN) — Con un número creciente de vacunas de covid-19 en EE.UU., la luz al final del túnel es cada vez más brillante. Pero en este momento, los expertos dicen que es fundamental trabajar para reducir el número de casos de covid-19, por varias razones.

Todavía no hay suficientes personas protegidas contra el virus (solo alrededor del 13,5% de la población de EE. UU. está completamente vacunada) y una variante peligrosa que se está propagando rápidamente podría alimentar otra oleada de infecciones.

«Debemos actuar ahora, y me preocupa que si no tomamos las medidas correctas ahora, tendremos otro aumento evitable, tal como lo estamos viendo en Europa en este momento y justo cuando estamos aumentando la vacunación de manera tan agresiva», dijo el lunes la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Dra. Rochelle Walensky.

Y los altos niveles de infección ahora también podrían significar problemas para las vacunas más adelante, dijo un experto a CNN el lunes.

«La propagación descontrolada no solo causa enfermedades evitables, hospitalización y muerte, sino que aumenta el riesgo de que surja una variante aún más peligrosa que podría hacer que la vacuna sea menos efectiva», dijo el Dr. Tom Frieden, exdirector de los CDC.

publicidad

LEE: Los expertos están divididos sobre si Estados Unidos podría ver otro repunte de covid-19

Los viajes y las multitudes tienden a provocar aumentos repentinos

Mientras se implementan las vacunas, Frieden dice que los estadounidenses deben seguir tomando precauciones, como usar máscaras faciales y limitar los viajes y estar en sitios interiores con personas que no hacen parte de su hogar.

«Cuando la gente viaja y se junta, se puede ver un gran aumento de infecciones un par de semanas después», agregó.

A pesar de las advertencias de los funcionarios de salud, algunos estadounidenses están haciendo ambas cosas.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) examinó a más de 1,5 millones de personas en los aeropuertos de todo el país el domingo, un nuevo récord de la era de la pandemia que supera al que se estableció solo dos días antes.

Mientras tanto, los vacacionistas de primavera están acudiendo en masa a destinos populares como Florida, donde los funcionarios de Miami Beach declararon el estado de emergencia y establecieron un toque de queda en respuesta a las multitudes que el alcalde dijo que han sido «más de lo que podemos manejar».

Todo eso mientras los gobernadores y líderes locales de todo el país están suavizando las restricciones de covid-19 destinadas a frenar la propagación del virus.

1 de 7 | Gente reunida mientras el toque de queda a las 8 pm entra en vigencia el 21 de marzo de 2021 en Miami Beach, Florida. (Foto de Joe Raedle / Getty Images) 2 de 7 | Estudiantes universitarios han llegado al área del sur de Florida para el ritual anual de las vacaciones de primavera, lo que llevó a los funcionarios de la ciudad a imponer un toque de queda de 8 p.m. a 6 a.m. a medida que continúa la pandemia de coronavirus. (Foto de Joe Raedle /Getty Images) 3 de 7 | La policía de Miami Beach ha informado de cientos de arrestos y ha aumentado el despliegue para controlar las crecientes multitudes de vacaciones de primavera. (Foto de Joe Raedle / Getty Images) 4 de 7 | El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, declaró estado de emergencia pues dijo que las multitudes que han llegado a la ciudad son «más de las que podemos manejar». (Foto de Joe Raedle / Getty Images) 5 de 7 | El alcalde de Miami Beach señaló que la ciudad es un destino atractivo para los viajeros debido a su buen clima y negocios abiertos, pero todavía enfrenta la pandemia. Se reportan 1.000 infecciones diarias y entre 50 y 100 personas ingresan a los hospitales cada día en el condado de Dade, dijo el alcalde Gelber. (Foto de Joe Raedle / Getty Images) 6 de 7 | Más de 1.000 personas han sido arrestadas en Miami Beach desde el 3 de febrero cuando los viajeros de las vacaciones de primavera llegaron a la ciudad, dijo el administrador de la ciudad de Miami Beach, Raúl Aguila, durante una reunión de la comisión de emergencia el domingo. (Foto: Joe Raedle/Getty Images) 7 de 7 | «Demasiados vienen, realmente, sin la intención de seguir las reglas y el resultado ha sido un nivel de caos y desorden que es algo más de lo que podemos soportar», dijo el alcalde Gelber a Ana Cabrera de CNN. (Foto de Joe Raedle / Getty Images)

LEE: Alcalde de Miami Beach dice que «la ciudad es un mechero en este momento»

Las vacunas ya han salvado miles de vidas

Frieden dice que cree que EE.UU. probablemente verá otro aumento, pero este será «mucho menos mortal» debido a las vacunas que se están aplicando.

Hasta ahora, más de 82,7 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19 y más de 44,9 millones han sido completamente vacunados, según datos de los CDC.

«Estimamos que la vacunación ya ha salvado al menos 40.000 vidas en Estados Unidos», dijo Frieden. «Estas son vacunas realmente buenas y cuanto antes las saquemos, mejor».

Hasta ahora, tres vacunas de covid-19 han recibido luz verde de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA): Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, la única de las tres que requiere una sola inyección.

Y pronto podría estar en camino una cuarta vacuna. Se espera que AstraZeneca solicite en las próximas semanas la autorización de uso de emergencia para su vacuna.

La vacuna de AstraZeneca mostró un 79% de eficacia contra enfermedades sintomáticas y un 100% de eficacia contra enfermedades graves y hospitalizaciones en un nuevo ensayo clínico con sede en EE.UU., dijo la compañía el lunes.

LEE: La vacuna de AstraZeneca muestra una eficacia del 79% contra el covid-19 sintomático en un nuevo ensayo

Sin embargo, la junta independiente que revisa los datos de múltiples candidatas a vacuna de covid-19 expresó su preocupación por los hallazgos, según un comunicado publicado el martes temprano por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

La Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad (DSMB) «expresó su preocupación de que AstraZeneca pudiera haber incluido información desactualizada de ese ensayo, que puede haber proporcionado una vista incompleta de los datos de eficacia», dice el comunicado.

«Instamos a la empresa a trabajar con la DSMB para revisar los datos de eficacia y garantizar que los datos de eficacia más precisos y actualizados se hagan públicos lo antes posible», añadió.

Anteriormente, AstraZeneca dijo que esperaba distribuir 50 millones de dosis en un mes si obtiene la autorización de uso de emergencia.

«Planeamos presentarnos a la FDA en la primera quincena de abril, asumiendo que la FDA apoya mucho nuestra presentación», dijo a CNN Ruud Dobber, presidente de la unidad de negocios biofarmacéuticos de AstraZeneca, en un comunicado.

«Después de una aprobación de la FDA, liberaremos instantáneamente 30 millones de dosis en esa primera fase, y luego, en el mismo mes, otros 20 millones», agregó el comunicado.

Recomendaciones para las personas completamente vacunadas

Los estadounidenses que ya están completamente vacunados deben sentirse libres de visitar a sus familiares y amigos no vacunados sin restricciones, dijeron funcionarios de los CDC el lunes. Pero agregaron que las visitas deben limitarse a un hogar no vacunado a la vez.

«En el contexto de que las personas no vacunadas pertenecen a un solo hogar, y todas las personas no vacunadas tienen un riesgo bajo de enfermedad grave por covid-19, no se necesitan medidas de prevención, por lo que estas visitas podrían realizarse en interiores sin máscara o distanciamiento físico», dijo Tami Skoff, epidemióloga de los CDC.

Por ejemplo, los abuelos completamente vacunados pueden visitar a su hija no vacunada y a sus hijos no vacunados en el interior y sin máscaras, asumiendo que ninguno de ellos corre mayor riesgo de contraer una enfermedad grave, dijo Skoff.

Las recomendaciones solo se aplican a las personas que están completamente vacunadas, dijo Skoff, lo que significa que han pasado al menos dos semanas desde la segunda dosis de una serie de vacunas de dos dosis o dos semanas desde que recibieron la vacuna Johnson & Johnson de dosis única.

«Existe un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que las personas completamente vacunadas tienen menos probabilidades de tener una infección asintomática y, por lo tanto, potencialmente menos propensas a transmitir el SARS-CoV-2 a otras personas», dijo Skoff.

Pero hay dos excepciones importantes que requerirían que todos sigan las precauciones de seguridad: si alguna de las personas no vacunadas está en alto riesgo de covid-19 grave o si hay más de dos hogares no vacunados que se mezclan.

LEE: Las personas completamente vacunadas pueden visitar a familiares y amigos no vacunados, pero un hogar a la vez, dicen los CDC

Un tercio de los pacientes hospitalizados experimentan efectos a largo plazo

Los investigadores también están tratando de comprender más sobre las secuelas a largo plazo de las infecciones y cuántas personas pueden verse afectadas.

Aproximadamente un tercio de los pacientes hospitalizados con covid-19 experimentan efectos a largo plazo que pueden afectar múltiples sistemas de órganos, según una revisión exhaustiva de estudios científicos publicada el lunes en la revista Nature Medicine.

Los investigadores revisaron la literatura científica sobre el covid-19 posagudo, es decir, las complicaciones causadas por el virus que se extienden más allá de las cuatro semanas posteriores al inicio de los síntomas.

Los efectos de «long covid» pueden tener un impacto en más de media docena de sistemas de órganos, incluidos los sistemas pulmonar, hematológico, cardiovascular, neuropsiquiátrico, renal, dermatológico, gastrointestinal y endocrino, según muestran los estudios.

Entre los síntomas prolongados más comunes: fatiga, dificultad para respirar, confusión mental, taquicardia, ansiedad, alteraciones del sueño, depresión y trastorno por estrés postraumático.

LEE: Covid-19 en Latinoamérica: así comienza la semana del 22 de marzo en algunos de los países más afectados de la región

Los investigadores sugirieron un marco para cuidar a estos pacientes a través de clínicas covid multidisciplinarias y elogiaron el trabajo de los grupos de defensa de pacientes, incluido Covid Advocacy Exchange, the Body Politic and Survivor Corps, por recopilar datos sobre los síntomas de los pacientes y coordinarse con los investigadores para ayudar recopilar más información.

Pete Muntean, Michael Nedelman, Ryan Prior, Christopher Ríos, Ben Tinker y Maggie Fox de CNN contribuyeron a este informe.