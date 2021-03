Las 5 cosas que debes saber este 25 de marzo: 70% de hospitalizados por covid-19 no se ha recuperado del todo en meses

El clero católico alemán se rebela contra el Vaticano. Argentina se retira del Grupo de Lima. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Los efectos duraderos del covid-19

Siete de cada 10 personas hospitalizadas por covid-19 no se han recuperado por completo cinco meses después del alta, según un estudio.

2

Cómo se compara la actual crisis fronteriza con la de 2019

El presidente Joe Biden no es el primer presidente de EE.UU. que se enfrenta a un número creciente de migrantes en la frontera con México, y no será el último. Las fluctuaciones en los flujos migratorios son comunes, independientemente del partido que esté en el poder, como fue evidente en 2019 durante la crisis fronteriza bajo el entonces presidente Donald Trump.

Así se encuentran menores en un centro de procesamiento

3

Una hora de terror en el tiroteo de Boulder, Colorado

Lo que era un día normal de recados y quehaceres en un pueblo de Colorado quedó destrozado para siempre. Mientras que algunos compradores y empleados lograron esconderse aterrorizados, diez personas fueron asesinadas a tiros por un atacante solitario. Crónica de otro tiroteo en Estados Unidos.

Así suena el rifle utilizado en la masacre de Colorado

4

El clero católico alemán se rebela contra el Vaticano

Teólogos y miembros del clero católico alemanes se pronunciaron contra un fallo reciente del Vaticano que dice que la Iglesia católica no bendeciría las uniones entre personas del mismo sexo.

5

Argentina se retira del Grupo de Lima

Argentina formalizó su retiro del Grupo de Lima. La Cancillería informó en un comunicado que considera que las acciones impulsadas en el plano internacional “buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”.

A la hora del café

El helicóptero Ingenuity llevó una parte de la historia de los hermanos Wright a Marte

El helicóptero Ingenuity Mars lleva un pedazo de historia. Una pieza de tela de muselina del tamaño de un sello postal que cubría una de las alas de la aeronave Flyer de los hermanos Wright está conectada a un cable debajo del panel solar del helicóptero.

Así comienza el proceso para volar el Ingenuity en Marte

Cómo el príncipe Harry consiguió su nuevo trabajo

El príncipe Harry tiene trabajo: el duque de Sussex se unió a un emprendimiento llamado BetterUp como director de impacto. Esto es lo que hará.

Conoce de qué trata el nuevo empleo del príncipe Harry

Ahora puedes usar bitcoin para comprar un Tesla

Los seguidores de bitcoin que buscan formas de gastar sus fortunas en criptomonedas pueden agregar un artículo de alto valor a la lista: un Tesla.

Ya puedes comprar un Tesla con bitcoins

La cifra del día

50 millones

Es posible que se produzcan tornados fuertes y de larga trayectoria en el sur de Estados Unidos, de nuevo. Más de 50 millones de personas corren el riesgo de sufrir un clima severo este jueves.

Amenaza de tornados para millones en el sur de EE.UU.

La cita del día

«¿Acaso me siento particularmente cómodo de que el entonces presidente de Estados Unidos no pudiera expresar sus puntos de vista en Twitter? No me siento cómodo con eso».

Bernie Sanders dijo que no se ‘siente cómodo’ con la prohibición permanente de Twitter contra Trump a pesar de que lo considera un ‘mentiroso patológico’.

La selección del día

Y para terminar…

Sophia, el robot, ahora es artista y subastan su obra

Sophia, el robot que marcó un precedente por ser el primero en conseguir la ciudadanía de un país, ahora vuelve como artista. Es que el robot humanoide pondrá sus obras en subasta para quienes quieran tener una pieza única. Si quieres saber cómo conseguir su obra, mira este video.