(CNN) –– Una abogada del hombre acusado de asesinar a 10 personas durante un tiroteo en Boulder, Colorado, pidió este jueves a un juez retrasar la próxima audiencia del caso por algunas semanas. Según dijo, la defensa necesita evaluar lo que la abogada llamó la enfermedad mental de su cliente.

Esta es la primera vez que el sospechoso Ahmad Al Aliwi Alissa comparece ante un tribunal, en relación con la masacre de este lunes, perpetrada en un supermercado. En la audiencia, un fiscal también le manifestó al juez que prevé presentar más cargos dentro del caso en algunas semanas.

El juez, Thomas Mulvahill, acordó fijar la próxima audiencia ––denominada conferencia de estado–– en «aproximadamente de 60 a 90 días». Y, en ese sentido, ordenó que Alissa permanezca en prisión sin derecho a fianza al menos hasta entonces.

«(La defensa) no puede hacer nada hasta que podamos evaluar completamente la enfermedad mental del señor Alissa», dijo la abogada defensora Kathryn Herold al juez Mulvahill. Justamente, Herold había pedido un aplazamiento de tres meses. «No podemos comenzar a evaluar la naturaleza y la profundidad de la enfermedad mental del señor Alissa hasta que tengamos el hallazgo de pruebas del gobierno», añadió.

Esta fue la primera vez que Herold mencionó públicamente la salud mental de su cliente, tras el tiroteo de este lunes en Boulder, Colorado.

Sin embargo, los investigadores ya han examinado posibles cuestiones de salud mental en el caso. Así reveló previamente a CNN un funcionario de seguridad con información sobre la investigación, bajo la condición de anonimato. El hermano de Alissa también ha dicho que este último puede estar sufriendo una enfermedad mental.

Alissa permaneció sentado en una silla de ruedas durante la audiencia del jueves, vestido con una bata azul. Tenía una mascarilla sobre su nariz y boca, con elásticos alrededor de sus orejas. Solo habló cuando el juez le preguntó si entendía sus derechos.

A Alissa se le acusa de abrir fuego dentro y fuera de la tienda King Soopers en la tarde de este lunes, en la ciudad universitaria de Boulder, Colorado. El tiroteo cobró la vida de 10 personas, incluido agente de policía, trabajadores de la tienda y compradores. Muchos otros huyeron o se escondieron.

El arresto de Alissa ocurrió después de que el sospechoso se rindiera en la tienda esa misma tarde, con una herida de bala en la pierna tras un intercambio de disparos con la policía, según dijeron las autoridades.

Alissa está acusado de de 10 cargos de homicidio premeditado y un cargo de intento de asesinato, informó este jueves la fiscalía de distrito.

La acusación de intento de asesinato señala que Alissa intentó matar a otro policía, según documentos judiciales.

Michael Dougherty, fiscal de distrito del condado de Boulder, explicó que «hubo un agente al que supuestamente le disparó, pero no resultó herido durante la interacción con el acusado». La denuncia penal presentada este jueves identifica al otro policía como Richard Steidell.

Una declaración jurada de arresto publicada este martes señaló que Steidell vio a Alissa con un arma de fuego, quien «disparaba hacia él».

Dougherty le dijo al juez este jueves que anticipa presentar más cargos.

«La escena del crimen aún no se ha completado en términos de procesamiento. Y presentaremos cargos adicionales en las próximas dos semanas», sostuvo Dougherty.

Posteriormente, el fiscal dijo a periodistas que la audiencia de este jueves fue «el comienzo de un largo proceso que anticipo llevará al menos un año intentar completarlo».

Las autoridades han dicho que aún intentan determinar el motivo del tiroteo de este lunes en Colorado. La masacre comenzó en el estacionamiento del supermercado y continuó dentro de la tienda.

Entre las víctimas están el agente de policía de Boulder Eric Talley, de 51 años, así como el gerente de la tienda, Rikki Olds, de 25 años. También los empleados del supermercado Denny Stong, de 20 años y Teri Leiker, de 51 años. A ellos se suman Neven Stanisic, de 23; Tralona «Lonna» Bartkowiak, 49 años; Suzanne Fountain, de 59; Kevin Mahoney, de 61; Lynn Murray, de 62, y Jody Waters, de 65 años.

La policía informó que Talley fue el primer agente de Boulder en responder a la escena.

Tras rendirse dentro de la tienda este lunes, a Alissa lo trasladaron a un hospital debido una herida de bala en la pierna. Una vez recibió el alta, los agentes lo detuvieron formalmente con las esposas de Talley, reveló este jueves la policía de Boulder.

This week several Boulder Police officers & others responded to a local hospital to formally place Monday’s shooting suspect into custody. As they did, officers informed him the handcuffs used that day were those of Officer Eric Talley. The suspect was then taken to jail 1/2 pic.twitter.com/fSjuw0hr6G

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 25, 2021