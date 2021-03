Cheques de estímulo: ¿salvación o problema para EE.UU.? 3:07

Washington (CNN) — El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha enviado aproximadamente 127 millones de pagos de subsidios en las últimas dos semanas, pero algunos de los beneficiarios de seguridad social de menores ingresos se encuentran entre los que aún esperan recibir los cheques.

La demora afecta a quienes reciben seguridad social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), beneficios de la Junta de Jubilación Ferroviaria y pensionistas de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés).

Ellos recibirán el pago de sus subsidios automáticamente, incluso si normalmente no presentan una declaración de impuestos federales. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) comparte su información de contacto con el IRS y es probable que el dinero se entregue de la misma manera que los beneficios regulares, ya sea un depósito directo o un cheque por correo.

Pero la información no se transfirió entre agencias hasta el jueves, luego de que algunos legisladores demócratas expresaron su alarma por la demora.

«Estamos exigiendo respuestas inmediatas al IRS y al administrador del Seguro Social de por qué están tardando tanto en enviar pagos de estímulo a muchos beneficiarios del Seguro Social, SSI y VA. Este dinero debe salir AHORA» publicó en su cuenta de Twitter la semana pasada el representante Bill Pascrell, un demócrata de Nueva Jersey.

Pascrell y otros miembros del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, que supervisa las dos agencias, enviaron una carta el miércoles solicitando que los archivos se transfieran dentro de las 24 horas.

El jueves, el comisionado de la Administración del Seguro Social, Andrew Saul, emitió una declaración para decir que su agencia envió los archivos a las 9 A.M. de ese día, señalando que fue una semana antes de que la SSA pudiera proporcionar la información al IRS el año pasado, cuando se realizó la primera ronda de pagos de estímulo.

«Los empleados del Seguro Social han trabajado literalmente día y noche con el personal del IRS para garantizar que los archivos electrónicos de los beneficiarios del Seguro Social y SSI estén completos, sean precisos y estén listos para ser utilizados para emitir pagos» dijo Saul.

El IRS ya ha entregado la mayoría de los pagos de estímulo que fueron aprobados por el Congreso a principios de este mes. Seguirá enviando más lotes de pagos en las próximas semanas.

¿Quién recibe cheques de subsidios por covid-19?

Los nuevos pagos tienen un valor de hasta US$ 1.400 por persona y se espera que lleguen al 85% de los hogares, según la Casa Blanca. Las familias recibirán US$ 1.400 adicionales por dependiente, por lo que una pareja con dos hijos podría recibir hasta US$ 5.600. A diferencia de las rondas de pagos anteriores, las familias ahora recibirán el dinero adicional para los dependientes adultos mayores de 17 años.

El monto total se destina a las personas que ganan menos de US$ 75.000 de ingreso bruto ajustado, los jefes de familia (como padres solteros) que ganan menos de US$ 112.500 y las parejas casadas que ganan menos de US$ 150.000. Pero luego los pagos se eliminan gradualmente a medida que aumentan los ingresos.

Los legisladores redujeron el alcance de los pagos esta vez, de modo que no todos los que recibieron un cheque anterior recibirán uno ahora. Corta a las personas que ganan al menos US$ 80.000 al año de ingresos brutos ajustados, los jefes de familia que ganan al menos US$ 120.000 y las parejas casadas que ganan al menos US$ 160.000, independientemente de cuántos hijos tengan.

¿En qué año se basan los límites de ingresos?

Los nuevos umbrales de ingresos se basarán en la declaración más reciente del contribuyente. Si ya presentaste una declaración de 2020 para cuando se envíe el pago y se haya procesado, el IRS basará la elegibilidad en tu ingreso bruto ajustado de 2020. De lo contrario, se basará en la declaración de 2019 o en la información enviada a través de un portal en línea creado el año pasado para personas que no suelen presentar declaraciones de impuestos.

Si tu ingreso de 2019 fue menor que tu salario en 2020, no deberás ningún dinero. Pero si tus ingresos cayeron en 2020, presentar tu declaración de impuestos ahora, antes de que se realicen los pagos, puede significar que obtendrás un cheque más grande.

Llegar a los que más lo necesitan

El IRS puede comunicarse fácilmente con las personas que han presentado su declaración de impuestos de 2019 o 2020 porque la información de su cuenta bancaria o su dirección están archivadas. La agencia también enviará automáticamente el dinero a personas de bajos ingresos que normalmente no presentan impuestos pero que enviaron su información personal en línea para recibir el pago de estímulo el año pasado.

Ese portal en línea está cerrado. En cambio, los funcionarios están alentando a las personas a presentar declaraciones de impuestos de 2020, incluso si no es necesario, para recibir el dinero del estímulo.