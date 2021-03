Chrissy Teigen habla sobre la pérdida de su bebé 0:40

(CNN Español) — La modelo Chrissy Teigen se despidió de su cuenta de Twitter, en la cual tenía más 13,7 millones de seguidores.

La también co-presentadora de televisión hizo el anuncio con una serie de tuits este miércoles.

«Durante más de 10 años, ustedes han sido mi mundo. Realmente considero a muchos de ustedes mis verdaderos amigos», escribió Teigen en uno de los mensajes.

«Es hora de que me despida. Esto ya no me sirve ni para bien ni para mal, y creo que es el momento adecuado para hacer otras cosas», dijo Teigen.

El año pasado, Teigen había usado Twitter y otras plataformas sociales para anunciar que junto a su esposo, John Legend, habían perdido a su hijo por complicaciones del embarazo.

Un momento sincero elogiado por muchos, aunque no todas las respuestas fueron amables.

Teigen es conocida por sus ingeniosos comentarios en Twitter y ha tenido varias discusiones que han marcado tendencia en la plataforma, incluso con el expresidente Donald Trump.

«Mi objetivo en la vida es hacer feliz a la gente. El dolor que siento cuando no lo hago es demasiado para mí», escribió el miércoles.

CNN se ha comunicado con los representantes de Teigen para obtener más comentarios y hasta el momento su cuenta de Instagram permanece activa.

— Con información de Amy Woodyatt de CNN.